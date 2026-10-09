Dender waarschuwt Club NXT: "Daarmee kunnen we het verschil maken"

Vrijdagavond wordt ook de Challenger Pro League hervat. RSCA Futures ontvangt KAS Eupen. In de andere wedstrijd van de avond neemt Dender het thuis op tegen Club NXT. De Oost-vlamingen kunnen met een driepunter (even) alleen leider worden. Nathan Rôdes ziet alvast enkele voordelen tegen de Brugse jonkies.

Dender kan terugblikken op een geslaagde competitiestart. De Kadavers wonnen vijf van hun eerste zes wedstrijden en verloren slechts één keer. Tegen Club NXT, de achtste in de stand, hopen ze daar drie punten aan toe te voegen.

Dender legde al een mooi parcours af

"We legden tot dusver een mooi parcours af", beseft middenvelder Nathan Rôdes bij Het Laatste Nieuws. De 28-jarige Belg vond de interlandbreak op een ongelegen moment komen, omdat zijn team net in goede vorm verkeerde.

Dender trok die competitievorm echter gewoon door in de beker. Amateurclub Hoogstraten was met 0-6 geen partij voor de tweedeklasser. Daarna volgde een zware oefennederlaag tegen Beveren, maar volgens Rôdes hoeft dat geen sporen na te laten. Dender speelde een degelijke wedstrijd en liet ook veel positieve zaken zien.

De Kadavers verrichten heel wat loopwerk

Volgens Rôdes heeft Dender goed gewerkt op training en is het daardoor nog gegroeid. De Kadavers zagen in het tussenseizoen veel spelers vertrekken, maar haalden degelijke vervangers aan boord. De mayonaise pakt, ziet Rôdes.

"We vormen een solide groep", zegt hij. "Op het middenveld is er goede connectie tussen de verdedigende en de offensieve spelers. Er wordt heel veel loopwerk verricht."





Ervaring en fysieke kracht moeten het verschil maken

De eerstvolgende opdracht voor Dender is Club NXT, een ploeg met veel talent. Rôdes heeft al in gedachten hoe zijn team de wedstrijd naar zijn hand kan zetten. "We zullen de youngsters met onze ervaring en onze fysieke kracht moeten opzijzetten", klinkt het.

Ook de steun van de thuisfans zal een belangrijke rol spelen, denkt hij. Rôdes predikt verder geduld en is voorbereid op een scenario waarin Dender niet meteen scoort. Net zoals tegen Patro Eisden (1-0) kan het dan in de slotfase het verschil maken.