Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Droomrentree dreigt uit te draaien op nachtmerrie voor Thorgan Hazard
Foto: © photonews
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Thorgan Hazard kon zich bij zijn invalbeurten aan het begin van het seizoen nog niet onderscheiden. Voor de hervatting van de Ligue 1 tegen het Olympique Lyon van Loïs Openda ontbreekt de ex-Anderlecht-speler zelfs in de selectie van RC Lens. Zijn terugkeer naar de club verloopt voorlopig allerminst zoals gehoopt.

Thorgan Hazard vertrok vorige zomer transfervrij bij RSC Anderlecht en keerde vervolgens terug naar RC Lens. Het is de club waar hij als tiener al tekende, nadat hij Tubize had verlaten.

Voor de flankaanvaller lag er een mooi verhaal klaar: een terugkeer naar een vertrouwde omgeving en wellicht zijn laatste kans om bij een club te spelen die Champions League-voetbal kan aanbieden. Ruim twee maanden na de seizoensstart blijft die droom echter ver weg.

Hazard wacht nog op zijn doorbraak bij Lens

Hazard kwam dit seizoen in alle competities vijf keer in actie, maar startte slechts één keer in de Ligue 1. Tijdens de eerste Champions League-wedstrijd van Les Sang et Or tegen Slavia Praag bleef hij zelfs negentig minuten op de bank.

Bij zijn invalbeurten liet de voormalige Rode Duivel voorlopig te weinig zien. Een goal of assist staat nog niet achter zijn naam en ook Lens zelf beleeft een moeilijke start. De Noord-Fransen wonnen alleen hun eerste competitiewedstrijd en leden daarna al drie nederlagen.

Die tegenvallende resultaten kostten trainer Dimo Toppmöller na amper zes wedstrijden zijn job. Dat Lens eerder nog de Trophée des Champions tegen PSG had gewonnen, kon hem niet redden. Hazard zat in die wedstrijd overigens een schorsing uit. Volgens Franse berichten speelden ook stevige meningsverschillen met het bestuur mee in het snelle ontslag.

Geen selectie tegen Lyon

Interimcoach Yannick Cahuzac, voordien assistent en tussen 2019 en 2022 goed voor 73 wedstrijden bij Lens, voert meteen duidelijke keuzes door. Hij laat Thorgan Hazard én Jean-Clair Todibo buiten de kern wegens een gebrek aan vorm en wedstrijdritme.

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