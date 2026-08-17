Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

Speeldag 2 in de Jupiler Pro League zit er helemaal op. Club Brugge stoomt door met 6 op 6, terwijl Union SG twee dure punten liet liggen. En er gebeurde nog veel meer op de Belgische voetbalvelden, hoog tijd dus om even terug te blikken.

Nog vier ploegen hebben 6 op 6 in de competitie na twee speeldagen. Dat Club Brugge helemaal bovenaan staat? Dat is geen verrassing. KAA Gent, Charleroi en Royal Antwerp FC zijn in meer of mindere mate misschien wél verrassingen.

Zeker Antwerp heeft er nochtans een zeer woelig seizoen opzitten en ook een vreemde voorbereiding, waarin ook de overname heel lang op zich liet wachten. "Het is wel een redelijk grote verrassing, zeker op basis van die onwaarschijnlijke voorbereiding."

Royal Antwerp voorlopig dé verrassing in de Jupiler Pro League?

"Met die twijfel over de toekomst, waardoor het wachten was op spelers. Er was geen trainer en dan kiezen ze voor Marvin Compper, een onbekende Duitser met weinig ervaring en die moet meteen aan de slag met een ploeg dat een slecht seizoen beleefde", aldus Tom Boudeweel in zijn analyse bij Sporza.

Dat Antwerp dan zes op zes pakt? Dat tart eigenlijk alle logica volgens de man van de radio, al was het natuurlijk tegen Kortrijk en Beveren en dat zijn twee promovendi in de Jupiler Pro League. Anderlecht verloor dit weekend van Beveren, dus vanzelfsprekend is het uiteraard niet.

Is Jules Ahoka de volgende grote transfer van Antwerp?

Antwerp had het tegen Beveren ook niet makkelijk, maar tegen Kortrijk deed het sneller de boeken dicht. En dus is het uitkijken naar wat de jonkies doen. Jules Ahoka is een speler die Boudeweel - net als ons overigens - meteen opmerkte.





De 20-jarige Congolees speelde al twee prima wedstrijden. "Misschien wel over alle ploegen heen. Hij kon al proefdraaien vorig seizoen bij Jong Antwerp. Hij is heel goed in de duels en wordt mogelijk de nieuwe grote transfer in de voetsporen van Keita, Vermeeren en anderen." Aan Antwerp om tegen Genk, STVV, Standard en Union de komende weken op het elan door te gaan.