Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

RSC Anderlecht staat op 180 minuten van de League Phase van de Europa League - 210 minuten als er nog verlengingen komen. En dus is het hoog tijd om eens te kijken wat we van Kairat Almaty mogen verwachten de komende weken.

Kazachstan is een Aziatisch land. Maar de kleine Europese flankjes van Kazachstan, het Sovjetverleden en politieke plus sportieve argumenten speelden mee bij de beslissing van 2002 om het team in te delen bij de UEFA. Het gevolg: Kazachse clubs spelen sindsdien in Europese toernooien. Het is een beweging die lijkt op de situatie van Australië: geografisch in Oceanië, maar sportief lid van de AFC in plaats van de OFC.

Het probleem voor Europese teams is dat de meeste Kazachse clubs zich niet in het westen van het land bevinden — althans niet de clubs die Europees spelen. Alleen FC Aktobe, waar ex-Rouge Senna Miangue speelt, speelt soms in Europa en ligt iets dichterbij, maar blijft nog steeds honderden kilometers oostelijker dan bijvoorbeeld het Russische Rubin Kazan was toen die clubs nog konden deelnemen.

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Geen enkele Belgische club heeft ooit zo ver moeten reizen als naar Almaty. Club Brugge zou er in januari naartoe vliegen, maar extreem winterweer in de voormalige hoofdstad (rond -30°C) dwong tot het verplaatsen van die wedstrijd naar Astana, iets dichterbij. Almaty ligt ongeveer één uur vliegen van het westen van China en de provincie Xinjiang, een etnisch diverse regio waar veel Kazachen en Oeigoeren wonen.

Zo'n verplaatsing betekent niet alleen uren in het vliegtuig, maar ook een heel andere klimaat- en tijdszoneschakeling. Voor ploegen en staf zijn die elementen vaak bepalend voor hoe vlot een team kan presteren op en naast het veld.

Is dit Kairat sterker dan het team dat Club versloeg in januari?

Ondanks die verre trip en strenge omstandigheden in Astana speelde Club Brugge sterk tegen Kairat Almaty en won met 4-1. De grote naam van toen, Dastan Satpaev — die in november 2025 tegen de Rode Duivels indruk maakte en intussen naar Chelsea verhuisd is — was toen niet opgesteld en speelt inmiddels niet meer voor Kairat.





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De kern van het team is grotendeels onveranderd, maar kopman Jorginho raakte onlangs uitgeschakeld met een kruisbandblessure. Als opvolger staat Marc Gual tussen de lijnen — een spits met ervaring bij Legia Warschau, Girona en Zaragoza — en hij is de speler waar Anderlecht extra aandacht aan moet besteden.

Op één man bouwen: Temirlan Anarbekov

Wie Kairat wél de hoop op een stunt kan geven, is doelman Temirlan Anarbekov (22). De Kazachse internationals sluiter was de heldelijk van dienst tijdens de CL-playoffs tegen Celtic Glasgow, waar hij drie penalty's stopte in de beslissende reeks (augustus 2025).

Een paar maanden later keepte hij op hoog niveau tegen de Rode Duivels. Blijft hij zich zo presenteren, dan geeft dat Kairat kansen om met een resultaat naar het Lotto Park te reizen en de return open te houden. Voor Anderlecht zou een uitschakeling na zo'n verre verplaatsing echter een teleurstellende uitkomst zijn.