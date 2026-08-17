En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

Romelu Lukaku staat meteen op de UEFA-lijst bij Fenerbahçe. Een mogelijke invalbeurt tegen Olympique Lyon kan op die manier plots zelfs al meteen tot de mogelijkheden behoren. De doelstellingen zijn meteen duidelijk voor Big Rom.

Twee jaar na Michy Batshuayi trekt opnieuw een Belgische goalgetter naar de heksenketel van Fenerbahçe. De komst van Romelu Lukaku doet in Istanbul flink wat stof opwaaien, niet alleen door zijn naam en palmares, maar vooral door de hoge verwachtingen die op de Bosporus leven.

In tegenstelling tot zijn recente clubwissels heeft de Rode Duivel dit keer niet gewacht tot de slotdagen van de mercato. Daardoor lonkt meteen Europese inzet: hij kan voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht, vijftien jaar geleden, opnieuw in de voorrondes van de Champions League aantreden.

Op de UEFA-lijst voor Fenerbahçe–Lyon

Fenerbahçe heeft Lukaku ingeschreven op de lijst voor de Europese clash van morgenavond tegen Olympique Lyonnais. De club had tot 24 uur voor de aftrap om door te geven, en voegde zonder aarzelen zijn nieuwe aanwinst toe. Geen spelletjes dus bij de club.

Komt hij in actie tegen Les Gones, dan worden het zijn eerste minuten van dit seizoen. Afgelopen weekend was Lukaku nog niet speelgerechtigd of wedstrijdfit voor de competitiestart tegen Gençlerbirliği. Fenerbahçe ging daar onverwacht onderuit met 2-1, wat de druk op de dubbele ontmoeting met Lyon alleen maar opvoert.

Impact-spits als extra wapen

Een basisplaats lijkt vroeg, maar Lukaku heeft vaker bewezen weinig tijd nodig te hebben om het verschil te maken. Denk aan een snelle owngoal die hij forceerde kort na zijn invalbeurt op een WK, een doelpunt én assist binnen vijf minuten tegen Nieuw-Zeeland, een late gelijkmaker als supersub tegen Senegal en zijn winnende bijdrage tegen de Verenigde Staten — telkens als invaller.





Met Lukaku haalt Fenerbahçe een spits binnen die diepgang koppelt aan power in de zestien. In wedstrijden met hoge intensiteit — zoals tegen Lyon — kan zo’n profiel net dat extra duwtje geven: aanspeelpunt, verdedigers binden, ruimte creëren voor de flanken en goals meepikken. Of hij nu start of van de bank komt, zijn naam alleen al verandert de manier waarop tegenstanders verdedigen.