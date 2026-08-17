En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku staat meteen op de UEFA-lijst bij Fenerbahçe. Een mogelijke invalbeurt tegen Olympique Lyon kan op die manier plots zelfs al meteen tot de mogelijkheden behoren. De doelstellingen zijn meteen duidelijk voor Big Rom.

Twee jaar na Michy Batshuayi trekt opnieuw een Belgische goalgetter naar de heksenketel van Fenerbahçe. De komst van Romelu Lukaku doet in Istanbul flink wat stof opwaaien, niet alleen door zijn naam en palmares, maar vooral door de hoge verwachtingen die op de Bosporus leven.

In tegenstelling tot zijn recente clubwissels heeft de Rode Duivel dit keer niet gewacht tot de slotdagen van de mercato. Daardoor lonkt meteen Europese inzet: hij kan voor het eerst sinds zijn vertrek bij Anderlecht, vijftien jaar geleden, opnieuw in de voorrondes van de Champions League aantreden.

Op de UEFA-lijst voor Fenerbahçe–Lyon

Fenerbahçe heeft Lukaku ingeschreven op de lijst voor de Europese clash van morgenavond tegen Olympique Lyonnais. De club had tot 24 uur voor de aftrap om door te geven, en voegde zonder aarzelen zijn nieuwe aanwinst toe. Geen spelletjes dus bij de club.

Komt hij in actie tegen Les Gones, dan worden het zijn eerste minuten van dit seizoen. Afgelopen weekend was Lukaku nog niet speelgerechtigd of wedstrijdfit voor de competitiestart tegen Gençlerbirliği. Fenerbahçe ging daar onverwacht onderuit met 2-1, wat de druk op de dubbele ontmoeting met Lyon alleen maar opvoert.

Impact-spits als extra wapen

Een basisplaats lijkt vroeg, maar Lukaku heeft vaker bewezen weinig tijd nodig te hebben om het verschil te maken. Denk aan een snelle owngoal die hij forceerde kort na zijn invalbeurt op een WK, een doelpunt én assist binnen vijf minuten tegen Nieuw-Zeeland, een late gelijkmaker als supersub tegen Senegal en zijn winnende bijdrage tegen de Verenigde Staten — telkens als invaller.

Met Lukaku haalt Fenerbahçe een spits binnen die diepgang koppelt aan power in de zestien. In wedstrijden met hoge intensiteit — zoals tegen Lyon — kan zo’n profiel net dat extra duwtje geven: aanspeelpunt, verdedigers binden, ruimte creëren voor de flanken en goals meepikken. Of hij nu start of van de bank komt, zijn naam alleen al verandert de manier waarop tegenstanders verdedigen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Fenerbahçe - Lyon live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (18/08).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Champions League
Champions League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Lyon
Fenerbahçe
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
1
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
Live. Transfernieuws 17/8: Diaby (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club gevonden

Live. Transfernieuws 17/8: Diaby (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club gevonden

15:22
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

15:00
DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

14:30
Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren

Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren

14:00
4
DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

13:00
Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

12:30
'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

12:00
1
Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht Analyse

Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht

11:30
1
Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

11:00
15
'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

10:30
1
Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden Reactie

Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden

09:45
Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

10:00
4
Toptransfer op komst? 'Italiaanse topclub verlegt aandacht van Standard naar ... Genk'

Toptransfer op komst? 'Italiaanse topclub verlegt aandacht van Standard naar ... Genk'

09:30
Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

09:00
8
Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

08:30
Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord

Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord

08:00
11
Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk

Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk

07:30
5
'Cercle Brugge duwt door voor speler ... die al twee maanden niet betaald werd'

'Cercle Brugge duwt door voor speler ... die al twee maanden niet betaald werd'

07:00
Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen Reactie

Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen

06:00
Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call" Reactie

Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call"

23:15
🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's Reactie

🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's

22:45
11
'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen'

'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen'

23:00
11
Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van

Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van

22:30
6
Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen" Reactie

Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen"

22:04
KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem" Reactie

KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem"

21:52
4
Llansana weigert zelfkritiek na eerste nederlaag van het seizoen: “Daar lag het niet aan” Reactie

Llansana weigert zelfkritiek na eerste nederlaag van het seizoen: “Daar lag het niet aan”

21:40
2
Ook Doku kent hem nu: indrukwekkende Tzolis schittert in Community Shield

Ook Doku kent hem nu: indrukwekkende Tzolis schittert in Community Shield

22:00
3
Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen

Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen

21:30
10
Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op

Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op

21:08
OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

21:00
3
Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's

Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's

20:36
'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

20:30
4
Club Brugge glimt van trots! Bisiwu scoort dubbelklapper voor FC Barcelona, inclusief beauty

Club Brugge glimt van trots! Bisiwu scoort dubbelklapper voor FC Barcelona, inclusief beauty

19:55
7
Mokerslag voor KVM: debutant meteen naar de kant met horrorblessure

Mokerslag voor KVM: debutant meteen naar de kant met horrorblessure

19:29

Meer nieuws

Populairste artikels

Champions League

 Play-offs (H)
Fenerbahçe Fenerbahçe 18/08 Lyon Lyon
Levski Sofia Levski Sofia 18/08 AEK Athene AEK Athene
Dinamo Zagreb Dinamo Zagreb 18/08 Viking Viking
Slovan Bratislava Slovan Bratislava 19/08 NK Celje NK Celje
Hapoel Be'er Sheva Hapoel Be'er Sheva 19/08 Sabah Sabah
NEC NEC 19/08 Bodø Glimt Bodø Glimt
Celtic Glasgow Celtic Glasgow 19/08 LASK Linz LASK Linz

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten goos goos over Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen S-Side S-Side over Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken S-Side S-Side over Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over 🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord RememberLierse RememberLierse over 'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved