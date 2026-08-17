'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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'AC Milan bereikt akkoord met verrassende Rode Duivel'
Foto: © photonews
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De carrière van Diego Moreira heeft de voorbije maanden een forse versnelling genomen. Zijn sterke prestaties bij Strasbourg en zijn selectie voor het WK met de Rode Duivels hebben de 22-jarige Luikenaar duidelijk op de markt geplaatst. AC Milan lijkt daar nu van te gaan profiteren.

Moreira zet deze zomer de volgende stap door een overstap naar een van Europa’s iconische clubs. Na interesse uit de Premier League en geruchten over RB Leipzig en Borussia Dortmund, bindt hij zich naar verluidt aan AC Milan.

Volgens transferjournalist Fabrizio Romano is er een akkoord bereikt over een rechtstreekse transfer van 50 miljoen euro. Daarbovenop komen nog bonussen en een doorverkooppercentage. Met nog drie jaar contract in Frankrijk moest de club uit Milaan diep in de buidel tasten om hem binnen te halen.

Moreira zou zelf enkel willen tekenen voor San Siro, ondanks andere aanbiedingen. Die vastberadenheid lijkt nu beloond te worden met een transfer die zijn profiel meteen naar een hoger niveau tilt. Met deze deal bevestigt AC Milan opnieuw zijn interesse in Belgische flankspelers, na de komst van Alexis Saelemaekers eerder.

Het bedrag dat voor Moreira wordt neergelegd maakt hem de op één na duurste inkomende transfer van de zomer voor Milan — alleen Gonçalo Ramos, overgekomen van PSG voor 74 miljoen euro, kostte meer — en meteen ook een van de duurste aankopen in de clubgeschiedenis. Zo’n investering brengt onvermijdelijk verwachtingen met zich mee: Milan telt op hem om zich snel aan te passen en een bijdrage te leveren op topniveau in Italië en Europa.

Gevolgen voor de Rode Duivels en Van Bommel

Op het nationale vlak roept de transfer vragen op over Moreira’s rol binnen de selectie van Mark van Bommel. Bij Strasbourg liet hij al zien dat hij met zijn agressieve tegenpressing en dynamiek wedstrijden kan beïnvloeden — kwaliteiten die in internationale duels goed van pas komen.

Of hij bij de Duivels een prominentere rol krijgt, hangt nu ook van zijn aanpassing in Milaan af: speeltijd, positie en vorm op hoger competitieniveau zullen bepalen of Van Bommel hem vaker als aanspeelpunt en motor op de flank inzet.

Van Standard naar de Europese top: een traject om te volgen

Moreira groeide op bij Standard en bleef daar in de jeugd tot 2020 op de heuvels van Sart-Tilman. Zijn huidige stap naar AC Milan maakt zijn ontwikkeling zichtbaar: van beloftenelftal in Luik naar basisspeler bij Strasbourg en nu een toptransfer naar Italië.

Voor fans en analisten is het interessant om te zien hoe snel hij zich kan doorontwikkelen in een omgeving met hoge verwachtingen. Zijn mix van snelheid en werkethiek geeft hem de tools om dat te doen — of zijn nieuwe omgeving hem dezelfde ruimte biedt, is de vraag die de komende maanden moet beantwoorden.

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Diego Moreira

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