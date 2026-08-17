Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

Het was opnieuw een boeiend weekend op de Belgische voetbalvelden. En dat heeft ook zijn gevolgen gehad tot in de analistenkamers, waar toch weer een aantal opvallende zaken werden opgemerkt. Wat deden de doelmannen bijvoorbeeld dit weekend opnieuw allemaal?

Het minste wat je kan zeggen is dat doelmannen al eens rare jongens zijn of kunnen zijn. Het blijkt ook de voorbije weken opnieuw op de Belgische voetbalvelden. Marc Degryse is zelf geen doelman geweest, maar ook hij zag een aantal opvallende zaken.

Met daarbij toch ook een aantal foutjes, als het van de analist afhangt dan toch. Zo was Peano volgens hem bij beide Gentse doelpunten tegen La Louvière niet echt overtuigend te noemen. Op die manier konden de Buffalo's zich naar 6 op 6 in de competitie worstelen.

Veel goalies in de fout op speeldag 2 in de Jupiler Pro League?

Ook over Dani van den Heuvel kon tegen zijn ex-club Club Brugge wel wat gezegd worden over hoe hij keepte voor OH Leuven. "Hij schonk het eerste doelpunt in cadeauverpakking aan Club Brugge", aldus Degryse streng voor de goalie in Het Laatste Nieuws.

En ook scheidsrechter Lothar D'Hondt moest door het stof, want Degryse vond de prestatie van doelman Koffi ook niet over naar huis te spreken. "Union-doelman Koffi mag van geluk spreken dat scheids twee keer in de fout ging. Hij floot niet alleen voor een denkbeeldige fout op Koffi, bovendien floot hij ook veel te gretig."

Marc Degryse schiet met scherp

Degryse stipuleerde nog eens dat er moet gewacht worden toe een actie is afgerond, zodat de VAR kan ingrijpen waar nodig. Nu is dat niet gebeurd en dus maakte D'Hondt volgens Degryse meteen twee fouten voor de prijs van één. En dat leidde tot een pijnlijke situatie.



Lees ook... Live. Transfernieuws 17/8: Speler Beveren naar Anderlecht?›

Na Moris en Scherpen is de vraag wat Chambaere en/of Koffi gaan laten zien bij Union SG. Tot op heden maakten ze nog geen onuitwisbare indruk. Degryse tekent voorbehoud aan bij Koffi, Chambaere én Van den Heuvel. "En wou Coosemans in het slot in Beveren zélf een hoekschop nemen? Keepers: het blijven rare jongens", liet hij zich nog ontvallen.