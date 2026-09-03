KAA Gent KAA Gent
1-0
OH Leuven OH Leuven
gntKAA Gent
ohlOH Leuven
Tiago Araujo 46'
1-0
Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Planet Group Arena (Arteveldestadion)
KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put
Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit , clubwatcher KAA Gent
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KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put
Foto: © photonews

KAA Gent staat samen met Sporting Charleroi op kop in de rangschikking. Een zuinige 1-0 zege tegen OH Leuven was daarvoor voldoende. De Buffalo's bewijzen zo hun onverzettelijkheid achteraan en blijven nu al tien speeldagen ongeslagen.

KAA Gent begon het seizoen met 9 op 9 en een ongeslagen Europees parcours dat richting League Phase leidde, OH Leuven stond met 0 op 9 helemaal onderaan het klassement. Rik De Mil had weinig tot geen redenen tot wisselen en deed dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge.

Wilson en Benes krijgen net als zondag dus hun kans bij KAA Gent, dat naar de gedeelde leiding met Charleroi kon springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven kon winnen. Bij die bezoekers wel flink wat wissels.

Timmy Simons brengt vier nieuwe namen en weinig beterschap

Met Lawrence, Yamada, Lakomy en Opoku kregen we vier nieuwe namen tussen de lijnen. Schrijvers was geschorst, Ikwuemesi, Nyakossi en Traoré waren er ook niet bij. Nieuwkomers én een eigen jeugdproduct (Opoku) in de basiself dus.

Simons besefte dat hij iets moest doen, maar na de eerste helft hadden ze wel 0.02 expected goals - verder dan een schotje van Wouter George naast de kooi van Roef kwamen ze niet. Niet dat de Buffalo's veel beter waren, dat niet.

Araujo breekt de ban snel na de rust voor KAA Gent

Met vijf corners op 45 minuten toonden ze wel wat meer dreiging en dominantie, maar dus zonder doelpunten. Wie vlak na de rust nog een spitburger aan het eten was, een pintje aan het drinken of een sigaretje aan het roken? Die miste wel de 1-0.

#GNTOHL
© photonews

De eerste kans van de tweede helft was het meteen raak, want Araujo kon een aflegger van Sonko makkelijk binnen werken. Even later kopte Van Der Heyden de opgelegde 2-0 naast, daarna gingen de Buffalo's wat meer verdedigen.

Daardoor kwamen er een paar kansjes voor OH Leuven en pseudo-hete standjes voor het doel van Davy Roef, maar echt een vuist maken lukte nooit voor de Leuvenaars. KAA Gent hield vol en mag met 12 op 12 opgelucht ademhalen. Voor Simons en OHL gaat het stilaan van kwaad naar erger.

Opstellingen

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KAA Gent KAA Gent
Roef Davy 90' 6.87 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
Meer statistieken
Ngom Mouhamed 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Burgess Christian 90' 7.09 -
  • Nauwkeurige passes: 45/47 (95.7%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/3 (100%)
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Van Der Heyden Siebe   90' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 40/46 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
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Wilson Kyrell 64' 6.08 -
  • Nauwkeurige passes: 15/23 (65.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Delorge Mathias 64' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 37/42 (88.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 2/6 (33.3%)
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Lopes Leonardo Da Silva 90' 6.67 -
  • Nauwkeurige passes: 27/29 (93.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
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Araujo Tiago 90' 7.84 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 34/41 (82.9%)
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/6 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
  • Balverliezen: 22
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Bénes László 64' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
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Sonko Momodou 74' 6.27 -
  • Nauwkeurige passes: 13/20 (65%)
  • Schoten op doel: 0/4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/3 (66.7%)
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Vergara Josué 88' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 5/8 (62.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Bank
Paskotsi Maksim 0'  
Balikwisha Michel Ange 26' 6.56 -
  • Nauwkeurige passes: 7/9 (77.8%)
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Omgba Aimé 2' 6.47  
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De Vlieger Tibe 26' 6.64 -
  • Nauwkeurige passes: 4/9 (44.4%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/4 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Peersman Kjell 0'  
Kadri Abdelkahar 0'  
Abdoul Ayinde Rachid 0'  
Volckaert Matties 26' 6.49 -
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Seck El Hadji 16' 6.42 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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OH Leuven OH Leuven
van den Heuvel Dani 90' 7.03 -
  • Reddingen: 0
  • Weggebokst: 2
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
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Lawrence Jamie 90' 6.88 -
  • Nauwkeurige passes: 72/80 (90%)
  • Schoten op doel: 0/2
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Dussenne Noë 77' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 58/67 (86.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/12 (33.3%)
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Pletinckx Ewoud 90' 7.11 -
  • Nauwkeurige passes: 73/78 (93.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/8 (100%)
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Gil Regaño Óscar   90' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 50/57 (87.7%)
  • Intercepties: 4
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
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George Wouter   76' 6.23 -
  • Nauwkeurige passes: 28/33 (84.8%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
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Verstraete Birger 90' 6.35 -
  • Nauwkeurige passes: 46/56 (82.1%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
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Opoku Davis 57' 6.73 -
  • Nauwkeurige passes: 30/34 (88.2%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
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Balikwisha William 90' 6.62 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/4 (75%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
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Lakomy Lukasz 67' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 20/22 (90.9%)
  • Sleutelpasses: 2
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Yamada Shin 67' 6.37 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Bank
Karim Traoré Abdoul 33' 6.45 -
  • Nauwkeurige passes: 18/21 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
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Vaesen Kyan 23' 5.89 -
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Ikwuemesi Chukwubuikem 23' 6.32 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
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Ogiwara Takuya 14' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 7/11 (63.6%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Nyakossi Roggerio 0'  
Kayo Bryang 13' 6.75 -
  • Nauwkeurige passes: 17/17 (100%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Jochmans Owen 0'  
Murru Sebastian 0'  
Heremans Matteo 0'  
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Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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