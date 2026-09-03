KAA Gent komt mee aan de leiding na matige wedstrijd en duwt OH Leuven nog wat dieper in de put

KAA Gent staat samen met Sporting Charleroi op kop in de rangschikking. Een zuinige 1-0 zege tegen OH Leuven was daarvoor voldoende. De Buffalo's bewijzen zo hun onverzettelijkheid achteraan en blijven nu al tien speeldagen ongeslagen.

KAA Gent begon het seizoen met 9 op 9 en een ongeslagen Europees parcours dat richting League Phase leidde, OH Leuven stond met 0 op 9 helemaal onderaan het klassement. Rik De Mil had weinig tot geen redenen tot wisselen en deed dat dan ook niet na de zege tegen Club Brugge.

Wilson en Benes krijgen net als zondag dus hun kans bij KAA Gent, dat naar de gedeelde leiding met Charleroi kon springen in de stand als het tegen het puntenloze OH Leuven kon winnen. Bij die bezoekers wel flink wat wissels.

Timmy Simons brengt vier nieuwe namen en weinig beterschap

Met Lawrence, Yamada, Lakomy en Opoku kregen we vier nieuwe namen tussen de lijnen. Schrijvers was geschorst, Ikwuemesi, Nyakossi en Traoré waren er ook niet bij. Nieuwkomers én een eigen jeugdproduct (Opoku) in de basiself dus.

Simons besefte dat hij iets moest doen, maar na de eerste helft hadden ze wel 0.02 expected goals - verder dan een schotje van Wouter George naast de kooi van Roef kwamen ze niet. Niet dat de Buffalo's veel beter waren, dat niet.

Araujo breekt de ban snel na de rust voor KAA Gent

Met vijf corners op 45 minuten toonden ze wel wat meer dreiging en dominantie, maar dus zonder doelpunten. Wie vlak na de rust nog een spitburger aan het eten was, een pintje aan het drinken of een sigaretje aan het roken? Die miste wel de 1-0.





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De eerste kans van de tweede helft was het meteen raak, want Araujo kon een aflegger van Sonko makkelijk binnen werken. Even later kopte Van Der Heyden de opgelegde 2-0 naast, daarna gingen de Buffalo's wat meer verdedigen.

Daardoor kwamen er een paar kansjes voor OH Leuven en pseudo-hete standjes voor het doel van Davy Roef, maar echt een vuist maken lukte nooit voor de Leuvenaars. KAA Gent hield vol en mag met 12 op 12 opgelucht ademhalen. Voor Simons en OHL gaat het stilaan van kwaad naar erger.