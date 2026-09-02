STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG

STVV heeft woensdagavond met 0-3 verloren van Union SG. Op Stayen bleek de ploeg van David Hubert toch een stuk te sterk voor de Kanaries. Louis Patris, Kevin Mac Allister en Relebohile Mofokeng scoorden de doelpunten.

STVV en Union SG stonden woensdagavond tegenover elkaar op Stayen. Bij de thuisploeg kwamen Ishiwatari, Janssens en Pupe in de ploeg voor Merlen, Hata en Taniguchi. Bij Union bracht David Hubert Mofokeng in de basis.

De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd en probeerde veel druk te zetten op Union. De bezoekers hadden het hierdoor niet gemakkelijk in de openingsfase, maar konden zich wel snel herstellen. De partij geraakte meer en meer in evenwicht, tot Union ook effectief kon toeslaan.

Union neemt wedstrijd snel in handen

Na 23 minuten spelen kon Louis Patris de Brusselaars op voorsprong zetten tegen zijn ex-club. Nadien nam Union het spel nog meer in handen en creëerde het ook nog enkele grote kansen. STVV had bij de rust geluk dat het 0-1 stond. Defensief was het te weinig bij de Kanaries, maar voetballend toonden ze mooie zaken. Union had alles goed onder controle.

Die dominantie konden de Unionisten ook na de rust brengen. Het spelbeeld bleef ongewijzigd en dat moest STVV cash betalen. Na zo'n 55 minuten kon Mac Allister een vrije trap van Zeneli in doel werken. De voorsprong werd verdubbeld en het vertrouwen groeide bij de bezoekers.

Wedstrijd wordt na de rust beslist

De Truienaars konden er weinig tot niets tegenover zetten in de tweede helft. Na een mooi uitgespeelde aanval kon Mofokeng de 0-3 op het bord zetten. Zo'n voorsprong geeft Union natuurlijk niet meer uit handen, wat ook woensdag het geval was. STVV probeerde nog wel, maar kon de schade niet meer herstellen. Het bleef 0-3.





STVV blijft zo achter met 5 op 12 na deze nederlaag. Het wist niet te bevestigen na de 1-4-overwinning op de Bosuil. Union SG staat nu tweede in het klassement met 10 punten uit 12. Enkel Charleroi doet beter met 12 op 12.