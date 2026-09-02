Datum: 02/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Stayen
STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG
Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
| 5 reacties
STVV kan stunt op Antwerp geen vervolg geven tegen sterk Union SG
Foto: © photonews

STVV heeft woensdagavond met 0-3 verloren van Union SG. Op Stayen bleek de ploeg van David Hubert toch een stuk te sterk voor de Kanaries. Louis Patris, Kevin Mac Allister en Relebohile Mofokeng scoorden de doelpunten.

STVV en Union SG stonden woensdagavond tegenover elkaar op Stayen. Bij de thuisploeg kwamen Ishiwatari, Janssens en Pupe in de ploeg voor Merlen, Hata en Taniguchi. Bij Union bracht David Hubert Mofokeng in de basis.

De thuisploeg begon fel aan de wedstrijd en probeerde veel druk te zetten op Union. De bezoekers hadden het hierdoor niet gemakkelijk in de openingsfase, maar konden zich wel snel herstellen. De partij geraakte meer en meer in evenwicht, tot Union ook effectief kon toeslaan.

Union neemt wedstrijd snel in handen

Na 23 minuten spelen kon Louis Patris de Brusselaars op voorsprong zetten tegen zijn ex-club. Nadien nam Union het spel nog meer in handen en creëerde het ook nog enkele grote kansen. STVV had bij de rust geluk dat het 0-1 stond. Defensief was het te weinig bij de Kanaries, maar voetballend toonden ze mooie zaken. Union had alles goed onder controle.

Die dominantie konden de Unionisten ook na de rust brengen. Het spelbeeld bleef ongewijzigd en dat moest STVV cash betalen. Na zo'n 55 minuten kon Mac Allister een vrije trap van Zeneli in doel werken. De voorsprong werd verdubbeld en het vertrouwen groeide bij de bezoekers.

Wedstrijd wordt na de rust beslist

De Truienaars konden er weinig tot niets tegenover zetten in de tweede helft. Na een mooi uitgespeelde aanval kon Mofokeng de 0-3 op het bord zetten. Zo'n voorsprong geeft Union natuurlijk niet meer uit handen, wat ook woensdag het geval was. STVV probeerde nog wel, maar kon de schade niet meer herstellen. Het bleef 0-3.

STVV blijft zo achter met 5 op 12 na deze nederlaag. Het wist niet te bevestigen na de 1-4-overwinning op de Bosuil. Union SG staat nu tweede in het klassement met 10 punten uit 12. Enkel Charleroi doet beter met 12 op 12.

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

STVV STVV
Kokubo Leobrian 90' 5.6 -
  • Reddingen: 3
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 5/11 (45.5%)
Meer statistieken
Vanwesemael Robert-Jan   72' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 38/50 (76%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/7 (14.3%)
Meer statistieken
Pupe Joedrick 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/9 (44.4%)
Meer statistieken
Musliu Visar 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 83/90 (92.2%)
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Janssens Wolke 90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 60/70 (85.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/7 (28.6%)
Meer statistieken
Ishiwatari Nelson   57' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 22/25 (88%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Sissako Abdoulaye   90' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/4 (100%)
Meer statistieken
Muja Arbnor 72' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 2/4 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Araki Ryotaro 65' 5.6 -
  • Nauwkeurige passes: 26/34 (76.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sebaoui Ilias 90' 5.4 -
  • Nauwkeurige passes: 19/32 (59.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 3/5 (60%)
Meer statistieken
Diouf Oumar 57' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 6/9 (66.7%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Benachour Illyès 0'  
Hata Taiga 18' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
Meer statistieken
Taniguchi Shogo 0'  
Bazdar Samed 33' 6.7 -
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Merlen Ryan 33' 5.8 -
  • Nauwkeurige passes: 22/27 (81.5%)
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/5 (40%)
Meer statistieken
Lendfers Matt 0'  
Diriken Alouis 0'  
Matsuzawa Kaito 25' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 9/11 (81.8%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Shinkawa Shion 18' 5.7 -
  • Nauwkeurige passes: 6/6 (100%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
 

Union SG Union SG
Koffi Hervé 90' 6.8 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Meer statistieken
Mac Allister Kevin  90' 8.0 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 49/53 (92.5%)
  • Intercepties: 4
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Sylla Massiré 90' 7.7 -
  • Nauwkeurige passes: 55/66 (83.3%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Kricfalusi Ondrej 90' 7.9 -
  • Nauwkeurige passes: 46/54 (85.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Intercepties: 5
Meer statistieken
Patris Louis 90' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 29/34 (85.3%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Zorgane Adem 90' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 69/83 (83.1%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
Meer statistieken
Van de Perre Kamiel   72' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 45/48 (93.8%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Zeneli Besfort A 79' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/35 (88.6%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/3
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Smith Guilherme 65' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 18/25 (72%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Mofokeng Relebohile 65' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/30 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
Biondic Mateo A A 71' 7.0 -
  • Assists: 2
  • Nauwkeurige passes: 14/19 (73.7%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
Meer statistieken
Bank
Chambaere Vic 0'  
Pavlic Ivan 0'  
Schoofs Rob 18' 6.9 -
  • Nauwkeurige passes: 16/17 (94.1%)
  • Schoten op doel: 0/1
Meer statistieken
De Roeve Denzel 25' 7.1 -
  • Nauwkeurige passes: 11/13 (84.6%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Meer statistieken
Olaru Darius 25' 7.2 -
  • Nauwkeurige passes: 13/19 (68.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Florucz Raul 11' 6.6 -
  • Nauwkeurige passes: 6/7 (85.7%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Keita Sekou 19' 6.6 -
Meer statistieken
Hamoutahar Youssef 0'  
Havenaar Nikki 0'  
Herbeleef STVV - Union SG

Vooraf

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

LIVE: STVV ruikt zijn kans na stunt op de Bosuil, Union krijgt stevige test

02/09

STVV en Union SG staan tegenover elkaar in een duel tussen twee ploegen die hun competitiestart niet hebben gemist. De Kanaries tankten afgelopen weekend bovendien flink wa...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 20:30 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 20:30 KV Kortrijk KV Kortrijk
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved