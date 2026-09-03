Anderlecht Anderlecht
1-0
KV Kortrijk KV Kortrijk
andAnderlecht
kvkKV Kortrijk
(Ali Maamar) Danylo Sikan 43'
1-0
Datum: 03/09/2026 20:30
Competitie: Jupiler Pro League
Speeldag: Speeldag 3
Stadion: Lotto Park
Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant
Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit het Lotto Park
| 111 reacties
Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant
Foto: © photonews

Anderlecht heeft de inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met het kleinste verschil. Anderlecht had wel het overgrote deel van het balbezit, maar deed er te weinig mee aanvallend. Danylo Sikan maakte kort voor de rust het enige doelpunt, maar over het aanvallend spel mocht paars-wit niet tevreden zijn. En ja, op de tribune zaten vijf nieuwkomers.

't Was voor de wedstrijd vooral naar de tribune kijken. Daar zaten zowaar vijf nieuwe aanwinsten met Rebciuk, Amané, Omobamidele Aasgaard en... Ilias Koutsoupiás. De Griekse middenvelder komt er immers ook nog bij nadat Anderlecht een akkoord voor vier jaar met hem vond. Dat zijn dus elf inkomende transfers deze zomer. 

Zat de creativiteit in de tribune?

Drie daarvan staan er al in de basis: Biancone, Pétrot en Ambros. Wat ze met al die andere jongens gaan doen... dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Aan middenvelders intussen geen gebrek meer. Aan flankspelers ook niet. 

Tegen Kortrijk werd wel weeral duidelijk dat er nog een kwaliteitsinjectie mag bijkomen. De eerste tien minuten beloofden nochtans veel goeds. Sikan had twee grote kansen en had altijd moeten scoren. Het daaropvolgende halfuur was echter gapen geblazen. 

Kana vindt de opening, Sikan werkt af

Er gebeurde amper iets en de creativiteit was ver te zoeken. Traag, geen ritme, slordig... Er zijn er een paar die moeten vrezen voor hun speelkansen. Bon, niks dus tot even voor de rust Kana de opening vond bij Maamar en die in één tijd voorzette. Sikan werkte eveneens met één baltoets af en daar stond dan toch de al bij al verdiende voorsprong voor paars-wit op het bord. Spetterend kon het allesbehalve genoemd worden. 

Kortrijk dat stond gewoon te verdedigen. De West-Vlamingen konden werkelijk niets in elkaar boksen. Dat wordt een moeilijk verhaal hoor. Als je met 0 op 12 aan de competitie begint... 

Bijna de gelijkmaker en dan... het grote niets

De tweede helft was niet veel anders dan de eerste. Anderlecht had doorlopend de bal op een stuntelige uitbraakpoging van Kortrijk te na. Eén keer kwamen de bezoekers dichtbij de gelijkmaker. Antman liet zich op de achterlijn te makkelijk aftroeven en zo kon Koyalipou tegen de paal trappen. 

Anderlecht had kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Onder meer via Sikan, Cvetkovic en... Ojea. Die 17-jarige zijn technische bagage is enorm. Hij schoot de beste kans over. Maar daarna volgde het grote niets. Zijnde: niks meer van kansen. 

Speelden er een paar met de daver op het lijf bij het zien van zoveel nieuw volk op de bank en de tribunes? Geen goed idee, want punten hebben ze alvast niet gescoord bij hun trainer tegen de rode lantaarn. 

Opstellingen

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Anderlecht Anderlecht
Coosemans Colin 90' 7.02 -
  • Reddingen: 1
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
  • Nauwkeurige lange ballen: 6/13 (46.2%)
Meer statistieken
Maamar Ali A 90' 7.04 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 31/38 (81.6%)
  • Sleutelpasses: 3
  • Schoten op doel: 1/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
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Biancone Giulian 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 78/92 (84.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Meer statistieken
Pétrot Léo 90' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 68/77 (88.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Augustinsson Ludwig 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 41/49 (83.7%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Kana Marco   89' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 69/76 (90.8%)
  • Sleutelpasses: 2
Meer statistieken
Llansana Enric   90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 48/57 (84.2%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/7 (42.9%)
Meer statistieken
Nga Kana Joshua 59' 6.91 -
  • Nauwkeurige passes: 20/23 (87%)
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
Meer statistieken
Ambros Lukas 59' 7.06 -
  • Nauwkeurige passes: 27/30 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/5 (0%)
Meer statistieken
Sikan Danylo 90' 8.17 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 25/35 (71.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 3/5
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Cvetkovic Mihajlo 74' 6.81 -
  • Nauwkeurige passes: 13/16 (81.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/4
Meer statistieken
Bank
Keita Zoumana 0'  
Winkler Marten 0'  
Antman Oliver 31' 6.66 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bentayeb Tawfik 16' 6.54 -
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Heekeren Justin 0'  
Seghers Mattis 0'  
Onia-Seke Jayden 0'  
Barry Kaïs 0'  
Ojea Noa 31' 7.24 -
  • Nauwkeurige passes: 8/10 (80%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kalonji Noah 1' 6.5  
Meer statistieken
Degreef Tristan 0'  
 

KV Kortrijk KV Kortrijk
Ilić Marko 90' 6.7 -
  • Reddingen: 4
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
  • Nauwkeurige lange ballen: 8/22 (36.4%)
Meer statistieken
Mehssatou Nayel 77' 6.02 -
  • Nauwkeurige passes: 15/19 (78.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/4 (25%)
Meer statistieken
Ruyssen Gilles   90' 6.06 -
  • Nauwkeurige passes: 51/63 (81%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/2
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/13 (30.8%)
Meer statistieken
Ndjeungoue James 90' 6.41 -
  • Nauwkeurige passes: 44/52 (84.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Murray-Campbell Harrison 90' 6.57 -
  • Nauwkeurige passes: 54/67 (80.6%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/15 (26.7%)
Meer statistieken
Van Landschoot Jellert 56' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
Meer statistieken
Dejaegere Brecht 77' 5.81 -
  • Nauwkeurige passes: 23/30 (76.7%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/3
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Campbell Shandre 45' 6.46 -
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Masui Ken 56' 6.36 -
  • Nauwkeurige passes: 13/14 (92.9%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
Meer statistieken
Ambrose Thierry 90' 6.78 -
  • Nauwkeurige passes: 28/34 (82.4%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 4/8 (50%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Kohon Rudy   90' 5.94 -
  • Nauwkeurige passes: 27/32 (84.4%)
  • Doelpunten uit vrije trap: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/2 (0%)
Meer statistieken
Bank
Gunnarsson Patrik Sigurður 0'  
Podgoreanu Suf 45' 6.55 -
  • Nauwkeurige passes: 9/12 (75%)
  • Sleutelpasses: 1
Meer statistieken
Koyalipou Goduine 34' 6.2 -
  • Nauwkeurige passes: 10/12 (83.3%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Schoten op doelkader: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Meer statistieken
De Smet Lenn 0'  
Storman Rok 34' 6.25 -
  • Nauwkeurige passes: 9/13 (69.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Meer statistieken
Roche Jamie 13' 6.31 -
  • Nauwkeurige passes: 7/7 (100%)
Meer statistieken
Lambert Boris 0'  
Philips Anthony 13' -
Ogbuehi Sixtus 0'  
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Vooraf

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

LIVE: Anderlecht moet vanavond reageren: tegen Kortrijk is winnen geen luxe meer

11:28

Met alle transferheisa van de voorbije dagen zou je bijna vergeten dat Anderlecht vanavond alweer aan de bak moet. Om 20u30 komt Kortrijk op bezoek in het Lotto Park en voo...

Jupiler Pro League

 Speeldag 3
Standard Standard 2-0 La Louvière La Louvière
Zulte Waregem Zulte Waregem 4-0 SK Beveren SK Beveren
Charleroi Charleroi 2-0 KV Mechelen KV Mechelen
Antwerp Antwerp 4-4 KRC Genk KRC Genk
Lommel SK Lommel SK 4-0 Westerlo Westerlo
Club Brugge Club Brugge 1-0 Cercle Brugge Cercle Brugge
STVV STVV 0-3 Union SG Union SG
KAA Gent KAA Gent 1-0 OH Leuven OH Leuven
Anderlecht Anderlecht 1-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
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