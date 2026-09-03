Anderlecht komt nog met de schrik vrij tegen Kortrijk: aanval paars-wit draait nog vierkant

Anderlecht heeft de inhaalwedstrijd tegen KV Kortrijk gewonnen met het kleinste verschil. Anderlecht had wel het overgrote deel van het balbezit, maar deed er te weinig mee aanvallend. Danylo Sikan maakte kort voor de rust het enige doelpunt, maar over het aanvallend spel mocht paars-wit niet tevreden zijn. En ja, op de tribune zaten vijf nieuwkomers.

't Was voor de wedstrijd vooral naar de tribune kijken. Daar zaten zowaar vijf nieuwe aanwinsten met Rebciuk, Amané, Omobamidele Aasgaard en... Ilias Koutsoupiás. De Griekse middenvelder komt er immers ook nog bij nadat Anderlecht een akkoord voor vier jaar met hem vond. Dat zijn dus elf inkomende transfers deze zomer.

Zat de creativiteit in de tribune?

Drie daarvan staan er al in de basis: Biancone, Pétrot en Ambros. Wat ze met al die andere jongens gaan doen... dat zal de toekomst moeten uitwijzen. Aan middenvelders intussen geen gebrek meer. Aan flankspelers ook niet.

Tegen Kortrijk werd wel weeral duidelijk dat er nog een kwaliteitsinjectie mag bijkomen. De eerste tien minuten beloofden nochtans veel goeds. Sikan had twee grote kansen en had altijd moeten scoren. Het daaropvolgende halfuur was echter gapen geblazen.

Kana vindt de opening, Sikan werkt af

Er gebeurde amper iets en de creativiteit was ver te zoeken. Traag, geen ritme, slordig... Er zijn er een paar die moeten vrezen voor hun speelkansen. Bon, niks dus tot even voor de rust Kana de opening vond bij Maamar en die in één tijd voorzette. Sikan werkte eveneens met één baltoets af en daar stond dan toch de al bij al verdiende voorsprong voor paars-wit op het bord. Spetterend kon het allesbehalve genoemd worden.

Kortrijk dat stond gewoon te verdedigen. De West-Vlamingen konden werkelijk niets in elkaar boksen. Dat wordt een moeilijk verhaal hoor. Als je met 0 op 12 aan de competitie begint...





Bijna de gelijkmaker en dan... het grote niets

De tweede helft was niet veel anders dan de eerste. Anderlecht had doorlopend de bal op een stuntelige uitbraakpoging van Kortrijk te na. Eén keer kwamen de bezoekers dichtbij de gelijkmaker. Antman liet zich op de achterlijn te makkelijk aftroeven en zo kon Koyalipou tegen de paal trappen.

Anderlecht had kansen om de voorsprong verder uit te bouwen. Onder meer via Sikan, Cvetkovic en... Ojea. Die 17-jarige zijn technische bagage is enorm. Hij schoot de beste kans over. Maar daarna volgde het grote niets. Zijnde: niks meer van kansen.

Speelden er een paar met de daver op het lijf bij het zien van zoveel nieuw volk op de bank en de tribunes? Geen goed idee, want punten hebben ze alvast niet gescoord bij hun trainer tegen de rode lantaarn.