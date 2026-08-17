Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| 5 reacties
Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"
Foto: © photonews
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Het was opnieuw een interessant voetbalweekend op de Belgische velden. En ook de arbitrage kreeg er opnieuw flink van langs. Bovendien was er ook heel wat te doen over een paar afgekeurde goals, waar het toch ook helemaal anders had kunnen lopen.

Op verschillende velden was er dit weekend wel iets te doen over de arbitrage. Zo was er Lothar D'Hondt, die een doelpunt van Zulte Waregem afkeurde tegen Union SG voor een toch wel heel erg lichte (vermeende) fout van Anosike Ementa van Essevee.

Te gretig gefloten, vond ook Marc Degryse over die fase. Het was inderdaad heel snel gefloten, waardoor de VAR ook in een lastig parket zat om het doelpunt toch nog goed te gaan keuren. Dat gebeurde uiteindelijk ook niet. En het was bovendien ook niet de enige fase van dit weekend waar twijfels over ontstonden.

Moet er snel werk gemaakt worden van doellijntechnologie in de Jupiler Pro League?

Zo was er ook in de wedstrijd tussen KRC Genk en KVC Westerlo wel wat te vertellen. De Limburgers wonnen die wedstrijd uiteindelijk wel met 3-2, maar er waren wel een paar zaken die tot consternatie wisten te leiden. Al was er volgens Serge Gumienny alvast wel één heel juiste beslissing te noteren.

Dat Genk na handspel van Cisse Sandra een strafschop kreeg? Dat is volgens de regels perfect te legitimeren volgens de gewezen topscheidsrechter. De letter van het reglement kan en mag daar gevolgd worden, beseft Gumienny in zijn analyse voor Het belang van Limburg.

Laatste woord lijkt nog niet gezegd over de zaak over doellijntechnologie

Over naar een ander heikel punt: een doelpunt van Bangoura dat niet werd goedgekeurd, al leek de bal wel degelijk (ver) voorbij de lijn te zijn - al is het met het blote oog natuurlijk moeilijk om met zekerheid vast te stellen. "De lijnrechter had dat moeten zijn", vond Gumienny.

"Hoewel we zonder doellijntechnologie niet honderd procent zeker kunnen zijn, leek die bal van Bangoura mij duidelijk over de lijn. Als je ziet hoe ver de doelman moest reiken om de bal uit zijn doel te scheppen, denk ik niet dat daar veel discussie over kan zijn."

Ivanovic Franjo - Bangoura Ibrahima Sory
© photonews

De lijnrechter had het moeten zien, is dan ook de mening van Gumienny. Maar met doellijntechnologie heb je natuurlijk meteen meer kans om zeker te zijn. En dus blijft het raar dat er nog niet meer werk is gemaakt van investeringen op dat gebied. Want het zijn belangrijke fases én ze zijn op zich goed te beoordelen met de technologie.

Het kan ook héél bepalend zijn voor een wedstrijdverloop, al viel dat nu mee gezien KRC Genk nog won. "Zeker in het huidige competitieformat zijn dat punten die in de eindafrekening zwaar kunnen doorwegen. Hadden we dan niet beter geïnvesteerd in doellijntechnologie in plaats van in communicatiemiddelen na een VAR-beslissing?", besluit Gumienny. Ook in de match tussen Sporting Hasselt en Dender in de Challenger Pro League was er trouwens iets te doen over een bal die al dan niet over de lijn was. Volgens Dender wel, maar de VAR ging er ook niet op in.

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