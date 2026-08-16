“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo

Daan Blockx
Daan Blockx, voetbaljournalist
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“Waar dit vandaan kwam, weet ik niet”: Thorup ziet Genk na dramatische start terugvechten tegen Westerlo
Foto: © photonews
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Genk won zaterdagavond thuis met 3-2 van Westerlo. De Limburgers kwamen nochtans 0-2 achter, maar konden de wedstrijd nog volledig keren.

KRC Genk begon het seizoen meteen met een valse start. De mannen van Jess Thorup kwamen op de openingsspeeldag niet verder dan 2-1 op het veld van Zulte Waregem. De onvrede was meteen groot bij de Genkse supporters.

Genk gaf voorsprong uit handen

Genk kwam in die wedstrijd wel op voorsprong, maar liet Zulte Waregem toen in het slot van de wedstrijd nog twee doelpunten maken in vijf minuten tijd. Een teken dat er meteen werk aan de winkel was voor Thorup en zijn manschappen.

Er moest een reactie komen tegen Westerlo. De Kemphanen verloren op de eerste speeldag thuis van Union met een zware 1-5. Ook Westerlo kon dus een opsteker gebruiken op het veld van Genk.

Sterke start van Westerlo

Het was dan ook Westerlo dat tegen Genk het beste uit de startblokken schoot. De Kemphanen hadden slechts 13 minuten nodig om een dubbele voorsprong op het bord te zetten dankzij een doelpunt van Dylan Ourega en een eigen doelpunt van Matte Smets.

“De eerste 25 minuten renden ze ons langs alle kanten voorbij”, klonk het bij Genk-coach Thorup na de wedstrijd bij HLN. “We vergaten te verdedigen en gaven te makkelijk kansen weg. Waar dit vandaan kwam, weet ik niet. Want dit heb ik bij ons niet gezien in de voorbereiding.”

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Het publiek liet meteen merken dat ze niet opgezet zijn met het spel dat Genk op de mat bracht. Dat hadden de spelers duidelijk begrepen, want nog voor rust kon Genk de achterstand al goedmaken.

Nog voor rust de gelijkmaker

Rafiu Durosinmi en Bryan Heynen scoorden vlak voor rust de aansluitingstreffer en de gelijkmaker. Over die aansluitingstreffer was Issame Charaï na de wedstrijd niet te spreken. Volgens de coach van Westerlo was het een onterechte strafschop.

Na 79 minuten spelen zorgde Aaron Bibout voor de volledige ommekeer door de 3-2 op het bord te zetten, meteen de eindstand van de wedstrijd. “Ik hoorde dat veel mensen het hadden over onze mentaliteit. Ik zag vandaag de right mentality”, sprak Thorup.

"We wisten dat we iets moesten rechtzetten"

“Ik ben blij dat we het konden keren. Dit was het soort overwinning dat we nodig hadden.” Ook aanvoerder Bryan Heynen reageerde op het verhaal rond mentaliteit in de media: “Ik lees het zelf niet, maar er werd ons blijkbaar een gebrek aan veerkracht verweten. We wisten dat we iets moesten rechtzetten.”

Eerbetoon aan Michiel

Bryan Heynen droeg zijn doelpunt op aan Michiel Vandeweert. De bekende Genk-supporter en progeriapatiënt overleed op 10 augustus en heeft een plaats in de harten van alle supporters en spelers van Genk. Ook aanvoerder Heynen dacht bij zijn doelpunt meteen aan Michiel en wees naar de hemel.

"Voor Michiel was dat", vertelde Heynen na de wedstrijd bij HLN. "We hebben een heel moeilijke week achter de rug op de club. Het was leuk dat ik voor hem kon scoren.” De supporters van Genk pakten voor de wedstrijd uit met een eerbetoon aan Michiel in de vorm van een groot spandoek. Bij de supporters van Westerlo was ook een spandoek te zien ter ere van Michiel.

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