Reactie Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel"

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Cegeka Arena
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Westerlo-coach Charaï niet te spreken over omstreden penalty in Genk: "Afschaffen die handel"
Foto: © photonews
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De nederlaag van Westerlo in Genk kreeg achteraf nog een stevige nasmaak. Issame Charaï was bijzonder kritisch voor de strafschop die de comeback van de Limburgers inleidde en stelde vooral de huidige handsregel ter discussie.

KVC Westerlo is met een 0 op 6 aan het nieuwe voetbalseizoen begonnen. De Kemphanen verloren zaterdagavond met 3-2 op het veld van Racing Genk. Dat terwijl ze na minder dan een kwartier spelen al 0-2 op voorsprong kwamen te staan.

De comeback van Racing Genk werd ingezet door een strafschopdoelpunt van Rafiu Durosinmi. Cisse Sandra maakte zich schuldig aan hands, waarna de bal op de stip ging. Een bijzonder goedkope penalty die de gemiddelde voetballiefhebber niet graag ziet gefloten worden.

Westerlo niet gelukkig met goedkope penalty tegen

Westerlo-coach Issame Charaï deelde die mening. "Ik heb het daarnet al tegen Lawrence (Visser n.v.d.r.) gezegd. Die regel is ongelooflijk", zei hij na afloop. "Hij (Visser n.v.d.r.) kan er uiteraard niet aan doen, hij moet hem fluiten."

"Maar Cisse kan zijn arm niet weg toveren, hij heeft geen tijd want de bal komt vanop een meter. Afschaffen die handel, dat is mijn mening", laat Charaï er weinig twijfel over bestaan.

Ook Sandra zelf was er niet mee opgezet. "Het was heel moeilijk om nog te reageren voor mij", vertelde hij na afloop bij Voetbalkrant. "Het lukte niet meer om op die tijd mijn arm tegen mijn lichaam te krijgen, dus het was heel ongelukkig."

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Veel woorden wou de middenvelder er niet aan vuilmaken. "Ik denk dat als ze hem niet fluiten, ze er ook niet meer op terugkomen. Tja, zo'n dingen gebeuren", besluit hij.

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