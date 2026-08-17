Analyse Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht

Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht
Foto: © photonews
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Het lijkt erop dat Anderlecht dicht bij zijn laatste grote zomeraanwinst zit: Tawfik Bentayeb (24) zou op weg zijn naar het Lotto Park. Verschillende bronnen melden dat de deal in de maak is, onder andere Foot Mercato, Sacha Tavolieri en de Italiaanse journalist Alfredo Pedulla van TV Dello Sport.

De komst van Bentayeb past duidelijk in een langer geplant verhaal van Antoine Sibierski: hoewel hij officieel overkomt van Union Touarga in de Marokkaanse eerste klasse, speelde hij de afgelopen twee seizoenen op huurbasis in de Franse Ligue 2. Eerst bij Rodez, en vooral vorig seizoen bij ESTAC Troyes, waar hij indruk maakte met 18 doelpunten in 28 competitiewedstrijden.

Over die twee Ligue 2-seizoenen verzamelde Bentayeb 28 goals in 57 duels, een statistiek die verklaart waarom hij Europa weer ambieert. Volgens de berichten zou Anderlecht ongeveer 4,5 miljoen euro neertellen — een bedrag dat opvallend laag is tegenover de 8 miljoen waardering die Transfermarkt momenteel aangeeft.

Internationaal debuut onder Mo Ouahbi

Een factor die Anderlecht ongetwijfeld meeneemt in de afweging: Bentayeb is recent internationaal geworden voor Marokko. Hij was niet bij de selectie voor het WK 2026, maar Mohamed Ouahbi riep hem in mei op voor de oefenstage voorafgaand aan het toernooi.

Bentayeb Tawfik
© photonews

In de oefenwedstrijd tegen Burundi kwam hij in de tweede helft binnen en liet meteen van zich horen: één doelpunt en twee assists. Hij deelde het veld ook kort met Rayane Bounida, die net als Bentayeb zijn debuut maakte voor de Leeuwen van de Atlas. Dat Bentayeb zijn eerste cap kreeg onder Ouahbi is voor Anderlecht geruststellend: de bondscoach waardeert nog altijd spelers die in Europa spelen, en een transfer naar Brussel zal zijn kansen op selectie waarschijnlijk niet verminderen.

Waar past hij in de selectie?

Bij een overstap naar de Jupiler Pro League zal Bentayeb niet naar Brussel komen om te zitten. In de pikorde vormt hij een directe concurrent voor Danylo Sikan als aanspeelpunt. Mihajlo Cvetkovic speelt vaker niet als eenzame spits, waardoor de directe concurrentie met hem iets beperkter is.

Sikan Danylo
© photonews

Meer nog dan puur concurreren, biedt Bentayeb Bruno de mogelijkheid om het voorin te roteren en verschillende systemen te hanteren. De Portugees wil soms met twee spitsen spelen en heeft daarvoor een profiel nodig dat zowel aanspeelpunt kan zijn als op de flank uit de voeten kan — iets wat Bentayeb, net als Cvetkovic, kan invullen aan de rechterkant. De ontwikkeling van Sikan is bemoedigend, maar momenten zoals in Beveren toonden dat er nog variatie en diepte nodig is in de aanvalsspelersgroep.

Financiële kant: wie profiteert er mee?

De praktische afhandeling van de transfer moet nu volgen. Union Touarga wilde Bentayeb verkopen nadat hij op huurbasis in Troyes had laten zien wat hij kon. Die uitleenbeurt was destijds betalend (circa 250.000 euro), in de veronderstelling dat zijn marktwaarde door een sterke Ligue 2-campagne flink zou stijgen — en zo geschiedde.

Volgens berichten had Troyes in het huurcontract een doorverkooppercentage laten opnemen. Dat betekent dat de Franse club, ook al huurde ze hem maar, kan meeprofiteren van een definitieve overgang naar Anderlecht. Hopelijk zorgt die clausule niet voor extra complicaties of een hoger vraagbedrag in de eindfase van de onderhandelingen. Voor Anderlecht zou Bentayeb zowel sportief als financieel een interessante zet zijn — als de deal netjes afgerond raakt natuurlijk ...

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