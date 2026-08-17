Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

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RSC Anderlecht heeft met de uitschakeling van PAOK Saloniki al een flinke zorg minder. En dus kan sterke man Antoine Sibierski verder gaan bouwen aan de toekomst. Met daarbij dus ook een aantal interessante transfers. Met Marten Winkler hebben ze alvast iemand op de radar staan.