Vitor Bruno hoopt dat spelers op goede manier reageren na eerste nederlaag: "Het moet pijn doen"

Na 5 ongeslagen wedstrijden is de eerste nederlaag toch een feit voor Anderlecht onder Vito Bruno. Op het veld van Beveren kon paars-wit geen nederlaag afwenden en werd het 1-0 voor de promovendus.

Zorgen om spelbeeld?

Het was uitkijken naar hoe Vitor Bruno zich zou presenteren op de persconferentie aangezien we hem nog niet gezien hadden na een nederlaag. De Portugees was in eerste instantie eerder gelaten. "Zij hebben gescoord en wij niet. Dus proficiat aan Beveren met de overwinning."

Volgens de trainer van Anderlecht lag het probleem niet aan het spel van zijn ploeg maar wel aan efficiëntie in beide strafschopgebieden. "We hebben wel wat kansen gecreëerd maar ze bal ging er niet in. Zo gaat dat in het voetnal, de doelpunten zijn resultaatbepalend", analyseert hij.

Geen excuses

Beveren-speler Christian Brüls zei dat het misschien wel door de opeenstapeling van wedstrijden kwam samen met het warme weer dat Anderlecht nu niet op de afspraak was, maar daar wilde Bruno zelf niet van weten.

"We spelen om de drie dagen en dan vandaag vroeg op de dag maar voor hetzelfde geld scoorden we vandaag twee of drie keer en dan spraken we helemaal anders", beseft hij maar al te goed.

"De volgende competitie wedstrijd zal ook na een Europees duel zijn. Dat zal dit seizoen nog vaker gebeuren en mag nooit een excuus zijn", was Bruno alvast zeker.



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Pijn in kleedkamer

Een realistische trainer dus die zich niet wilt verstoppen achter excuses. Maar nu verwacht hij wel iets van zijn spelers. "Grote ploegen vinden hun oorsprong in moeilijke momenten, door goed te reageren. Ik wil dat het nu pijn doet in de kleedkamer, dat ze het voelen", was hij scherp.

"Misschien is de uitslag niet helemaal een correcte weergave van het verloop maar zo is voetbal nu eenmaal. Vanavond zal het even moeilijk slapen zijn maar morgen moet de reactie er zijn en ook de focus, besloot hij vastberaden.