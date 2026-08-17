Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
| Reageer
Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Niet alleen de tweede speeldag in de Jupiler Pro League en de openingsronde in de Challenger Pro League hielden het voetbalweekend bezig. Ook de Croky Cup draaide op volle toeren, met de instroom van de clubs uit D1 Amateurs.

De Croky Cup leverde ook het schouwtoneel op voor het officiële debuut voor Ruud Vormer bij Knokke. Toen Vormer in 2014 Feyenoord inruilde voor Club Brugge, kon hij moeilijk voorspellen hoe diep hij in het Belgische voetbal verankerd zou raken. Vandaag, een kleine twaalf jaar later, is de Nederlander nog altijd een vertrouwd gezicht in West-Vlaanderen. Niet meer als middenvelder met een neus voor goals en assists, wel als coach — en opnieuw in de buurt van de “Venetië van het Noorden”.

Die link met Knokke is al langer dan zijn trainerscarrière. Zelfs in zijn periode bij Zulte Waregem bleef Vormer pendelen naar zijn thuis in Knokke. Zijn twee zonen spelen er al jaren bij de lokale club, wat de band alleen maar sterker maakte. Dat net Knokke het decor zou worden van zijn reconversie, was dus geen toeval.

Knokke mikt hoger, Vormer groeit mee

Vormer werd vorig seizoen al genoemd als mogelijke T1 van een ambitieuze club die duidelijk naar het profvoetbal kijkt. De leiding koos toen nog voor Bert Dhont, een beslissing die Vormer zelf zonder drama accepteerde: hij wilde niet meteen in zijn eerste trainersjaar de volledige sportieve verantwoordelijkheid dragen bij de A-kern.

Maar toen Knokke de stap naar D1B nipt miste — op één punt van Sporting Hasselt — ging het snel. Deze keer lag de job van hoofdtrainer wél op tafel, en Vormer twijfelde niet. De bekerwedstrijd in Torhout werd zo zijn eerste officiële examen als eindverantwoordelijke.

Stroeve start in de Croky Cup, maar Vormer bekert door

Vormer won de Beker van België ooit als speler, maar als coach kwam hij meteen in een wedstrijd terecht die minder comfortabel was dan het klassenverschil op papier liet vermoeden. Knokke kwam na een halfuur op voorsprong, maar Torhout bleef aandringen en zorgde tot het einde voor dreiging — zelfs met tien tegen elf.

Vormer Ruud
© photonews

Het laatste fluitsignaal voelde dan ook als opluchting bij Knokke, en Vormer was zichtbaar tevreden met zijn eerste overwinning als T1. De eerste test is meteen geslaagd, gaf hij onder meer aan tegenover Focus WTV.

Volgende halte: Dessel Sport, met een droomaffiche in het achterhoofd

In de vijfde ronde wacht Dessel Sport. Vormer kijkt daarbij al voorzichtig vooruit, met een scenario dat in Knokke meteen tot de verbeelding spreekt: "We moeten enkele rondes proberen te overleven. En dan kunnen we misschien tegen Club Brugge spelen. Dat zou formidabel zijn."

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
1e nationale VV
1e nationale VV Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Club Brugge
Zulte Waregem
Ruud Vormer

Meer nieuws

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

DONE DEAL: Zulte Waregem pakt zoals verwacht uit met CL-verdediger

14:30
Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken Reactie

Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken

15:15
1
Live. Transfernieuws 17/8: Diaby (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club gevonden

Live. Transfernieuws 17/8: Diaby (ex-Anderlecht) heeft nieuwe club gevonden

15:22
Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten

15:30
Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren

Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren

14:00
4
'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse'

12:00
1
Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi'

09:00
8
En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

En plots gaat het héél snel voor Romelu Lukaku

13:30
DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

DONE DEAL: Westerlo zet ambities nogmaals kracht bij met stevige transfer

13:00
Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

Analist vol lof voor verrassende co-leider en ziet volgende toptransfer al

12:30
Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?"

11:00
15
Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht Analyse

Miljoenendeal verklaart het absolute topplan van Sibierski bij RSC Anderlecht

11:30
1
Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden Reactie

Van Brederode wuift miljoenen-grap van ploegmaat weg en denkt hard na om deze keer de headlines te vermijden

09:45
'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

'Anderlecht wil miljoenendeal sluiten met sterkhouder Torino'

10:30
1
Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

Marc Degryse ziet doelmannen én scheidsrechter blunderen

10:00
4
Toptransfer op komst? 'Italiaanse topclub verlegt aandacht van Standard naar ... Genk'

Toptransfer op komst? 'Italiaanse topclub verlegt aandacht van Standard naar ... Genk'

09:30
Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

Europa geeft rust: 'RSC Anderlecht wil plots shoppen in Duitsland'

08:30
Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord

Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord

08:00
11
Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk

Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk

07:30
5
Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen Reactie

Europese campagne van KAA Gent heeft grote gevolgen voor OHL, dat extra wedstrijd zal spelen

06:00
'Cercle Brugge duwt door voor speler ... die al twee maanden niet betaald werd'

'Cercle Brugge duwt door voor speler ... die al twee maanden niet betaald werd'

07:00
Ook Doku kent hem nu: indrukwekkende Tzolis schittert in Community Shield

Ook Doku kent hem nu: indrukwekkende Tzolis schittert in Community Shield

22:00
3
Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call" Reactie

Al na speeldag 2 wijst Lommel-coach Johnson zijn spelers terecht: "Dit is een wake-up call"

23:15
🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's Reactie

🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's

22:45
11
'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen'

'Anderlecht strikt aanvaller van meer dan 4 miljoen'

23:00
11
Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van

Rik De Mil trekt (nu al) aan alarmbel, Edward Still begrijpt er niets van

22:30
6
Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen" Reactie

Lommel-spelers sparen eigen ploeg niet: "Als jongens tegen mannen"

22:04
KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem" Reactie

KV Mechelen leeft heel hard mee met afgevoerde debutant: "Het is een nachtmerrie voor hem"

21:52
4
Llansana weigert zelfkritiek na eerste nederlaag van het seizoen: “Daar lag het niet aan” Reactie

Llansana weigert zelfkritiek na eerste nederlaag van het seizoen: “Daar lag het niet aan”

21:40
2
Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op

Eerste JPL-thuismatch in 23 jaar levert Lommel geen punten op

21:08
OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

OFFICIEEL: Pocognoli heeft nieuwe uitdaging helemaal beet

21:00
3
Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's

Standard stevent bij KVM lang af op eerste zege, maar geeft die nog weg na twee late penalty's

20:36
'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

20:30
4
Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen

Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen

21:30
10
Club Brugge glimt van trots! Bisiwu scoort dubbelklapper voor FC Barcelona, inclusief beauty

Club Brugge glimt van trots! Bisiwu scoort dubbelklapper voor FC Barcelona, inclusief beauty

19:55
7
Mokerslag voor KVM: debutant meteen naar de kant met horrorblessure

Mokerslag voor KVM: debutant meteen naar de kant met horrorblessure

19:29

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 2
Cercle Brugge Cercle Brugge 3-3 STVV STVV
Union SG Union SG 0-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KV Kortrijk KV Kortrijk 0-3 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-3 Club Brugge Club Brugge
KRC Genk KRC Genk 3-2 Westerlo Westerlo
SK Beveren SK Beveren 1-0 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-2 KAA Gent KAA Gent
KV Mechelen KV Mechelen 3-3 Standard Standard
Lommel SK Lommel SK 0-1 Charleroi Charleroi

Nieuwste reacties

Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Langste verplaatsing ooit voor Anderlecht: hier moeten ze voor opletten goos goos over Ex-scheidsrechtersbaas ziet het compleet foutlopen: "Hadden we niet beter daar in geïnvesteerd?" The voice of reason 2.O The voice of reason 2.O over Iedereen te koop? 'Club Brugge plakt prijskaartje op Tresoldi' Christophe De Geyter Christophe De Geyter over Doelstellingen van KAA Gent blijven zeer duidelijk Andreas2962 Andreas2962 over Cristiano Ronaldo heeft groot nieuws over zijn voetbalpensioen S-Side S-Side over Standard-uitblinker uit na puntenverlies in Mechelen frustraties met scherpe uitspraken S-Side S-Side over Union met de handen in het haar? Dit moet er gebeuren RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over 🎥 Mag Standard zich benadeeld voelen door VAR en ref? Euvrard oordeelt over de penalty's RSCA FIGTHER RSCA FIGTHER over Opvallend: Bram Van Driessche dient supporters van Standard van antwoord RememberLierse RememberLierse over 'Club Brugge mikt plots op speler van ... Lierse' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved