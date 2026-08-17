Vormer zet eerste stap en droomt al meteen van ... Club Brugge

Niet alleen de tweede speeldag in de Jupiler Pro League en de openingsronde in de Challenger Pro League hielden het voetbalweekend bezig. Ook de Croky Cup draaide op volle toeren, met de instroom van de clubs uit D1 Amateurs.

De Croky Cup leverde ook het schouwtoneel op voor het officiële debuut voor Ruud Vormer bij Knokke. Toen Vormer in 2014 Feyenoord inruilde voor Club Brugge, kon hij moeilijk voorspellen hoe diep hij in het Belgische voetbal verankerd zou raken. Vandaag, een kleine twaalf jaar later, is de Nederlander nog altijd een vertrouwd gezicht in West-Vlaanderen. Niet meer als middenvelder met een neus voor goals en assists, wel als coach — en opnieuw in de buurt van de “Venetië van het Noorden”.

Die link met Knokke is al langer dan zijn trainerscarrière. Zelfs in zijn periode bij Zulte Waregem bleef Vormer pendelen naar zijn thuis in Knokke. Zijn twee zonen spelen er al jaren bij de lokale club, wat de band alleen maar sterker maakte. Dat net Knokke het decor zou worden van zijn reconversie, was dus geen toeval.

Knokke mikt hoger, Vormer groeit mee

Vormer werd vorig seizoen al genoemd als mogelijke T1 van een ambitieuze club die duidelijk naar het profvoetbal kijkt. De leiding koos toen nog voor Bert Dhont, een beslissing die Vormer zelf zonder drama accepteerde: hij wilde niet meteen in zijn eerste trainersjaar de volledige sportieve verantwoordelijkheid dragen bij de A-kern.

Maar toen Knokke de stap naar D1B nipt miste — op één punt van Sporting Hasselt — ging het snel. Deze keer lag de job van hoofdtrainer wél op tafel, en Vormer twijfelde niet. De bekerwedstrijd in Torhout werd zo zijn eerste officiële examen als eindverantwoordelijke.

Stroeve start in de Croky Cup, maar Vormer bekert door

Vormer won de Beker van België ooit als speler, maar als coach kwam hij meteen in een wedstrijd terecht die minder comfortabel was dan het klassenverschil op papier liet vermoeden. Knokke kwam na een halfuur op voorsprong, maar Torhout bleef aandringen en zorgde tot het einde voor dreiging — zelfs met tien tegen elf.





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Het laatste fluitsignaal voelde dan ook als opluchting bij Knokke, en Vormer was zichtbaar tevreden met zijn eerste overwinning als T1. De eerste test is meteen geslaagd, gaf hij onder meer aan tegenover Focus WTV.

Volgende halte: Dessel Sport, met een droomaffiche in het achterhoofd

In de vijfde ronde wacht Dessel Sport. Vormer kijkt daarbij al voorzichtig vooruit, met een scenario dat in Knokke meteen tot de verbeelding spreekt: "We moeten enkele rondes proberen te overleven. En dan kunnen we misschien tegen Club Brugge spelen. Dat zou formidabel zijn."