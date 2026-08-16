'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

1896

KAA Gent won vandaag met 1-2 op het veld van La Louvière. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was opnieuw Max Dean. De spits aast op een vertrek naar Bolton, maar dat zag een tweede bod van tafel geveegd.