'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
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'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'
Foto: © photonews
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KAA Gent won vandaag met 1-2 op het veld van La Louvière. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was opnieuw Max Dean. De spits aast op een vertrek naar Bolton, maar dat zag een tweede bod van tafel geveegd.

Lorenz Lomme

'KAA Gent houdt been stijf en veegt tweede bod van tafel'

Max Dean ontbrakt tegen KVM (2-0-zege) al in de selectie en was er ook tegen de Wolven (1-2-winst) niet bij. Tegen Göteborg in Europa zat hij tussendoor wel op de bank, maar Dean zit nog steeds met een vertrek in zijn hoofd.

Bolton wil de spits binnenhalen en zag een eerste bod (van meer dan een miljoen) geweigerd door de Gentenaren. De Engelse club deed volgens Het Laatste Nieuws een tweede bod, deze keer van twee miljoen euro. Ook dat werd echter afgewezen door Gent.

Gent staat niet weigerachtig tegenover een transfer, maar enkel als er voldoende boter bij de vis komt.

Aernout Van Lindt

Max Dean aanwezig op training: De Mil legt uit

Een opvallende aanwezige op de laatste training van KAA Gent tegen IFK Göteborg woensdag: Max Dean. De aanvaller van de Buffalo's ontbrak nochtans in de kern voor de wedstrijd tegen KV Mechelen, omdat hij op een transfer aast. Toch lijkt hij nog verre van in onmin te zijn gevallen.

Rik De Mil kondigde aan geen spelers definitief aan de kant te willen houden, ook niet als ze met transferperikelen zitten. "Hij is opgelucht door de gesprekken die we hebben gehad. Als hij de knop kan omdraaien, dan kan hij van waarde zijn voor onze ploeg", klonk het op de persconferentie. Volgens de coach is er niets concreet qua aanbieding uit het buitenland.

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was Max Dean. De spits aast op een vertrek en zal vermoedelijk ook donderdag niet in actie komen tegen Göteborg in afwachting van een deal.

KAA Gent won in eigen huis met 2-0 van KV Mechelen. Opvallende afwezige op het wedstrijdblad bij de Buffalo's was Max Dean. De spits aast op een vertrek en zal vermoedelijk ook donderdag niet in actie komen tegen Göteborg in afwachting van een deal.

Millwall FC zou al eventjes interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Dat is zeker mogelijk. Tegen KV Mechelen zat de jonge aanvaller in ieder geval niet meer in de wedstrijdkern.

Na Milwall was het aan de Bolton Wanderers om hun interesse in Max Dean kenbaar te maken. Er zou een eerste bod van meer dan een miljoen euro zijn binnengekomen voor de aanvaller van KAA Gent, maar De Buffalo's hebben dat niet aanvaard.

Max Dean ontbrak in wedstrijdselectie KAA Gent tegen KV Mechelen

De komende dagen kan er verder onderhandeld worden. Tot dan zal Max Dean vermoedelijk niet meer in actie komen voor Gent. En dus heeft hij mogelijk zijn laatste wedstrijd al gespeeld, al sluit coach Rik De Mil niet uit dat hij toch nog zal spelen voor Gent.

"Zien we Max Dean nog terug in een truitje van KAA Gent? Dat kan absoluut. Hij is een ongelooflijk eerlijke en goede gast. Zaterdag hebben we een goed gesprek gehad samen", aldus de coach van KAA Gent op de persconferentie in de Planet Group Arena.

Max Dean aast op transfer, maar heeft die nog niet gevonden

"Hij wil bepaalde dingen realiseren in zijn carrière of bepaalde stappen zetten. Soms lukt dat niet in een transferperiode op het moment dat spelers soms willen, daarom heb ik een sportieve beslissing genomen om hem niet in de selectie op te nemen."

"Als er geen transfer komt, zal hij er ongetwijfeld alles aan doen om terug met zijn hoofd bij Gent te komen. Nu speel ik met de spelers wiens hoofd volledig bij de club zit", aldus de coach. Het blijft dus afwachten of hij in deze transfermercato nog weg raakt.

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