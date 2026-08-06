Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

Bart Vandenbussche
Bart Vandenbussche, voetbaljournalist
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Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'
Foto: © photonews
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Millwall FC zou interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Er is nog geen akkoord in zicht, maar met oog op de Europese voorrondes kunnen ze elke speler gebruiken bij de Buffalo's.

Aernout Van Lindt

Nieuwe club roert zich voor Max Dean

Na Milwall was het nu ook aan de Bolton Wanderers om hun interesse in Max Dean kenbaar te maken. Er zou een eerste bod van meer dan een miljoen euro zijn binnengekomen voor de aanvaller van KAA Gent.

De Buffalo's zouden daar echter geen oren naar hebben en veel meer willen als ze de speler willen verliezen. Het laatste woordt is er dus zeker nog niet over gezegd, want diverse Engelse ploegen blijven dus azen op de jonge speler van KAA Gent. Dean is momenteel met KAA Gent op bezoek bij IFK Göteborg voor een belangrijk duel in de Conference League.

Millwall FC zou interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Er is nog geen akkoord in zicht, maar met oog op de Europese voorrondes kunnen ze elke speler gebruiken bij de Buffalo's.

Volgens de Engelse bron The 72 volgt Millwall FC de situatie van Max Dean bij KAA Gent van dichtbij. De 21-jarige Engelsman genoot zijn jeugdopleiding bij Leeds United en Everton, maakte in 2023 de overstap naar MK Dons en trok datzelfde jaar naar België om bij de Buffalo’s aan de slag te gaan.

Dean liet in Gent meteen zien waarom hij gehaald werd: met 13 doelpunten in 30 wedstrijden kende hij een bijzonder productieve eerste jaargang. De vaart ging er echter abrupt uit toen hij zijn kruisbanden scheurde, een blessure die hem tot ongeveer halverwege het daaropvolgende seizoen aan de kant hield.

Millwall toont plots interesse in Max Dean: wat moet KAA Gent doen?

Zijn terugkeer werd in de Ghelamco Arena met veel nieuwsgierigheid gevolgd. Vanaf oktober pikte hij opnieuw aan in de competitie en vond hij vlot de weg naar doel: 6 goals in 15 wedstrijden in de reguliere fase. Dat onderstreepte dat zijn neus voor doelpunten intact bleef, ondanks de lange inactiviteit.

Op het veld is Dean een speler die graag op het randje speelt. Zeker in geladen duels, onder meer tegen Club Brugge, viel hij op door zijn uitdagende stijl. Het leverde hem niet alleen frictie op bij tegenstanders, maar ook krediet bij een deel van het Gentse publiek: Dean groeide snel uit tot een van de figuren die een match kunnen doen kantelen.

Welke gok neemt KAA Gent?

KAA Gent staat dan ook niet te springen om hem zomaar te laten gaan. Alleen zit er wel een realiteit achter: Dean liep op het einde van vorig seizoen opnieuw een knieprobleem op en miste daardoor een deel van de voorbereiding. Met nog twee jaar contract is dit bovendien een periode waarin een club begint te wikken en te wegen: cashen op het juiste moment of vasthouden en het sportieve rendement maximaal proberen te benutten.

Mocht Millwall, actief in de Championship, met een stevig bod komen, dan kan die blessuregevoeligheid toch mee doorwegen in de Gentse afweging. Niet omdat zijn kwaliteiten ter discussie staan, wel omdat zijn beschikbaarheid de voorbije seizoenen te vaak een vraagteken was.

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