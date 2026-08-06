Code rood: 'Stevige Engelse interesse in opvallende speler KAA Gent'

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Millwall FC zou interesse tonen in Max Dean van KAA Gent. Speelt Rik De Mil op die manier nog een extra aanvaller kwijt? Er is nog geen akkoord in zicht, maar met oog op de Europese voorrondes kunnen ze elke speler gebruiken bij de Buffalo's.