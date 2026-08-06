Miljoenen op komst zoals Makanza? KV Mechelen neemt dubbel besluit

KV Mechelen is volop aan het kijken naar zijn kern voor het komende seizoen. Daarbij horen ook een aantal transfers aan inkomende én aan uitgaande zijde. Nu hebben ze opnieuw een stevig besluit genomen over twee jongelingen.

KV Malinwa neemt nu ook officieel tijdelijk afscheid van twee jonge talenten. Het laat hen vertrekken naar Helmond Sport, de Nederlandse tweedeklasser met wie het intussen al eventjes aan het samenwerken is op alle vlakken. Het is ook niet de eerste keer dat ze samen deals sluiten.

Deze keer worden Mauro Lenaerts en Wassim Lantaki naar Nederland gestuurd. Lenaerts is een 18-jarige spits, Lantaki is een Belgisch-Marokkaanse verdediger die vooral als linksachter wordt uitgespeeld. Beide spelers mogen nu gaan rijpen in de Nederlandse competitie.

KV Mechelen investeert in de toekomst

Beide zaken lagen al een tijdje zo goed als vast, maar nu heeft dus ook KV Mechelen eindelijk over de zaak gecommuniceerd. "Ik kijk er enorm naar uit om bij Helmond Sport aan de slag te gaan. Ik wil mezelf hier verder ontwikkelen, veel speelminuten maken en met mijn inzet en kwaliteiten een belangrijke bijdrage leveren aan het team. Samen gaan we er een succesvol seizoen van maken", gaf Lantaki eerder al aan.

Wassim Lantaki & Mauro Lenaerts trekken allebei voor één seizoen op huurbasis naar onze zusterclub Helmond Sport.



Veel succes en tot snel, mannen! 💪 pic.twitter.com/NAwkruG7qA — KV Mechelen (@kvmechelen) August 6, 2026

Bij Helmond Sport krijgt Lenaerts dan weer de kans om kennis te maken met het profvoetbal. Vorig seizoen was de overstap van Lierse naar Mechelen nog gevoelig binnen de provincie, nu beslissen De Kakkers om hem een nieuwe weg te laten inslaan met oog op de toekomst.





Treden Lenaerts en Lantaki in de voetsporen van Makanza?

Voor KV Mechelen is de uitleenbeurt dan ook geen afscheid, maar een investering in de toekomst. De club gelooft sterk in het potentieel van de aanvaller. Een en ander doet ook bovendien denken aan de situatie met Noah Makanza, die vorig seizoen naar Nederland trok.

Die heeft tijdens zijn uitleenbeurt in Nederland zoveel indruk gemaakt dat ze bij Mechelen nu twijfelen wat ze met hem gaan doen. Er is namelijk stevige interesse en op die manier zou het ook zomaar kunnen dat hij sneller dan verwacht definitief zal vertrekken bij Malinwa.