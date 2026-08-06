Kiest Anderlecht meteen voor nieuwkomer?

RSC Anderlecht staat donderdagavond voor een belangrijke wedstrijd tegen PAOK Saloniki. Paars-wit is klaar voor de strijd, inclusief nieuwkomer Antman. Wat gaat het geven? Coach Bruno blikt vooruit.

In het voetbal kan een verhaal in twee weken helemaal kantelen. Waar Vitor Bruno na een wisselvallige voorbereiding nog bijna moest uitleggen waarom Anderlecht in Stockholm iets kon rapen tegen Hammarby, staat hij nu voor een andere opdracht: de euforie na de sterke tweede helft van donderdag in het Lotto Park temperen.

“PAOK is de favoriet, niet wij”

Bruno wil vermijden dat zijn spelers te veel conclusies trekken uit die opstoot tegen Hammarby. “Het is niet omdat we goed speelden tegen Hammarby dat het nu ook zo vlot zal lopen. Elke match is anders”, zei hij aan Het Laatste Nieuws.

De coach ging zelfs nog een stap verder in zijn inschatting van de krachtsverhoudingen. “Als er een favoriet is, dan is het PAOK. Zij hebben ervaren spelers die gewend zijn om voor prijzen te spelen, en dus ook aan dit type matchen. In de vorige ronde schakelden ze Dynamo Kiev uit, een Champions League-ploeg. Wij zijn nog in opbouw.”

Anderlecht verwacht een hete avond in Toumba

Bij Anderlecht beseffen ze maar al te goed wat hen te wachten staat in de Hel van Toumba, het stadion van PAOK. De sfeer in Thessaloniki staat bekend als vijandig en intens, met een thuispubliek dat er van bij de opwarming bovenop zit.

Toch heeft Sporting aangetoond dat het onder druk kan starten, zeker in de heenmatch tegen Hammarby waar de eerste fase meteen veel energie bracht. Bruno kijkt vooral naar de ervaring aan Griekse kant. “Voor de match tegen Hammarby had ik gezegd dat zij favoriet waren, en ik heb dat toen uitgelegd: zij hadden al twaalf officiële wedstrijden in de benen. Op dat vlak staan we nu gelijk. Maar qua ervaring geef ik het voordeel aan PAOK.”



Lees ook... Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht›

Vijf afwezigen, maar Antman is speelklaar

Sporting moet het morgen stellen zonder Lucas Hey, Killian Sardella, Ilay Camara, Mario Stroeykens en Cédric Hatenboer. Tegelijk krijgt Bruno er wel een optie bij: Oliver Antman is voor het eerst inzetbaar. De Finse flankaanvaller kwam voor meer dan vier miljoen euro over van de Glasgow Rangers.

“Hij is inderdaad speelklaar, maar of hij start, zullen jullie zien. We volgen hem al lang en kennen hem dus goed. Hij kan niet alleen op de flank spelen, maar ook in de punt”, licht Bruno toe. “Dat geeft ons meerdere mogelijkheden.”

Llansana waarschuwt: “Hoe verder je komt, hoe zwaarder het wordt”

Enric Llansana zat naast zijn trainer op de persconferentie en klonk even nuchter. “Het was een geweldig gevoel om te winnen zoals tegen Hammarby, maar we stonden snel weer met beide voeten op de grond, ook dankzij de staf. We kijken uit naar deze match. Hoe verder je raakt in de competitie, hoe taaier de tegenstander.”

Voor de Nederlander was het donderdag al zijn tiende Europese wedstrijd. Hij rekent op een sfeer die in het Belgische voetbal moeilijk te vergelijken valt. “We hebben daar ook op getraind. Voor jonge spelers is Europa altijd speciaal, en het is fantastisch dat we die kans krijgen in een stadion als dit.”

“We zijn hier om te winnen. Ja, we zijn een jonge ploeg, maar ik zie dat iedereen honger heeft naar een overwinning en dat we alles gaan geven”, besluit Llansana. In Bruno’s puzzel kan hij wel eens tegenover Marco Kana komen te staan, zeker nu Nathan Saliba terugkeert uit schorsing.