🎥 Anderlecht-supporters zorgen voor bijzonder moment voor wedstrijd tegen PAOK

De Europese avond in Toumba kreeg al voor de aftrap een bijzonder menselijk moment. Supporters van Anderlecht legden een bloemenkrans neer voor de zeven PAOK-fans die in januari omkwamen bij een verkeersongeval, een gebaar dat in Griekenland veel waardering kreeg.

Gezien de helse sfeer die PAOK Anderlecht in het Toumba-stadion had beloofd, ging de aandacht voor deze wedstrijd vooral uit naar de Griekse supporters. Hun reputatie in eigen huis is dan ook gebouwd op heel wat memorabele Europese avonden.

Anderlecht toont zich solidair

Toch waren het vanavond de supporters van Anderlecht die zich in positieve zin lieten opmerken. Dat was in het recente Europese verleden niet altijd het geval, met onder meer de ongeregeldheden bij Athletic Bilbao nog vers in het geheugen. Wanneer het wél goed gaat, mag dat dan ook extra worden benadrukt.

De paars-witte supporters legden een bloemenkrans neer aan het standbeeld ter nagedachtenis van de zeven PAOK-fans die in januari om het leven kwamen bij een verkeersongeval. Een heel mooie geste.

PAOK nog altijd in shock

Het ongeval gebeurde afgelopen winter, toen een groep PAOK-supporters onderweg was naar de Europese uitwedstrijd tegen Olympique Lyon. Het busje met tien fans reed in het westen van Roemenië, in het district Timiș, tegen een vrachtwagen. Zeven van de tien jonge supporters kwamen ter plaatse om het leven. De tragedie dompelde het Griekse voetbal in diepe rouw.



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Anderlecht bracht eerder op de dag hulde aan de slachtoffers, een gebaar dat door PAOK bijzonder werd gewaardeerd. Verdriet kent meer dan ooit geen clubkleuren.