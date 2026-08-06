Eindelijk oplossing voor Yari Verschaeren, maar... hij twijfelt bij voorstel van zijn ex-baas

Yari Verschaeren zit nog altijd zonder club, maar daar kan van vandaag op morgen verandering in komen. De voormalige Anderlecht-aanvoerder staat nog altijd op de radar van Sampdoria, waar ex-paars-wit CEO Sports Jesper Fredberg een belangrijke rol speelt in het dossier.

De Deen kent de kwaliteiten van de Belgische spelmaker goed en probeert hem naar Italië te halen. Verschaeren zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij Anderlecht afliep. De 25-jarige middenvelder staat daardoor voor een belangrijk moment in zijn carrière. Na jaren bij paars-wit moet hij een keuze maken over zijn volgende stap, maar voorlopig is een akkoord met een nieuwe werkgever nog niet gevonden.

Fredberg kent Verschaeren als geen ander

Bij Sampdoria wordt de situatie van Verschaeren nauwlettend gevolgd. De Italiaanse traditieclub, die momenteel uitkomt in de Serie B, zoekt naar versterking voor de kern van trainer Bernardo Corradi en ziet in Verschaeren een speler die creativiteit kan toevoegen aan het elftal. Eerder had Verschaeren al eens een aanbod geweigerd, maar Fredberg blijft aandringen.

Fredberg is één van de mensen die overtuigd is van zijn mogelijkheden. De Deen werkte bij Anderlecht nauw samen met Verschaeren en kent niet alleen zijn technische kwaliteiten, maar ook zijn persoonlijkheid en professionele ingesteldheid.

Tijdens zijn periode in Brussel geloofde Fredberg sterk in de mogelijkheden van de Belgische international. Hij zag in hem een speler met het profiel om het verschil te maken tussen de lijnen: technisch verfijnd, intelligent in de combinatie en gevaarlijk tussen de linies.

Verschaeren twijfelt over stap naar Serie B

Toch ligt er nog een belangrijke hindernis op tafel. Verschaeren wil zijn carrière opnieuw op het hoogste niveau lanceren en staat niet meteen te springen om een stap naar de Italiaanse tweede klasse te zetten.



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De middenvelder speelde de voorbije jaren veel Europese matchen en meer dan 150 wedstrijden voor Anderlecht. Ondanks het feit dat blessures zijn ontwikkeling regelmatig afremden, blijft hij ervan overtuigd dat hij nog altijd het niveau heeft om opnieuw hogerop te mikken.

Sampdoria moet hem dus overtuigen van het sportieve project. De club wil opnieuw bouwen en ziet Verschaeren als een speler rond wie het elftal kan draaien. Voor hem zou het ook een kans kunnen zijn om in een nieuwe competitie opnieuw vertrouwen en ritme op te doen.

Nieuwe start na moeilijk einde bij Anderlecht

Verschaeren werd bij Anderlecht gelanceerd als één van de grootste talenten van Neerpede. Als tiener maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en werd hij al snel gezien als één van de toekomstige leiders van de club.

Maar zijn parcours werd ook gekenmerkt door moeilijke momenten. Vooral zijn zware knieblessure in 2022 zorgde voor een stevige terugval. Daarna bleef hij zoeken naar zijn beste niveau en kreeg hij steeds meer concurrentie binnen de Anderlecht-kern.

Beide partijen gingen deze zomer uit elkaar, waardoor Verschaeren nu als vrije speler op zoek kan naar een nieuw hoofdstuk. Voor Fredberg is dat een opportuniteit. De Deen weet welke kwaliteiten Verschaeren bezit en hoopt dat Sampdoria hem kan overtuigen om de stap naar Italië te zetten. Met persverantwoordelijke Mathias Declercq haalde Fredberg trouwens al een pion weg bij zijn oude club.