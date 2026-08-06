Eindelijk oplossing voor Yari Verschaeren, maar... hij twijfelt bij voorstel van zijn ex-baas

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 29 reacties
Eindelijk oplossing voor Yari Verschaeren, maar... hij twijfelt bij voorstel van zijn ex-baas
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Yari Verschaeren zit nog altijd zonder club, maar daar kan van vandaag op morgen verandering in komen. De voormalige Anderlecht-aanvoerder staat nog altijd op de radar van Sampdoria, waar ex-paars-wit CEO Sports Jesper Fredberg een belangrijke rol speelt in het dossier.

De Deen kent de kwaliteiten van de Belgische spelmaker goed en probeert hem naar Italië te halen. Verschaeren zit momenteel zonder club nadat zijn contract bij Anderlecht afliep. De 25-jarige middenvelder staat daardoor voor een belangrijk moment in zijn carrière. Na jaren bij paars-wit moet hij een keuze maken over zijn volgende stap, maar voorlopig is een akkoord met een nieuwe werkgever nog niet gevonden.

Fredberg kent Verschaeren als geen ander

Bij Sampdoria wordt de situatie van Verschaeren nauwlettend gevolgd. De Italiaanse traditieclub, die momenteel uitkomt in de Serie B, zoekt naar versterking voor de kern van trainer Bernardo Corradi en ziet in  Verschaeren een speler die creativiteit kan toevoegen aan het elftal. Eerder had Verschaeren al eens een aanbod geweigerd, maar Fredberg blijft aandringen.

Fredberg is één van de mensen die overtuigd is van zijn mogelijkheden. De Deen werkte bij Anderlecht nauw samen met Verschaeren en kent niet alleen zijn technische kwaliteiten, maar ook zijn persoonlijkheid en professionele ingesteldheid.

Tijdens zijn periode in Brussel geloofde Fredberg sterk in de mogelijkheden van de Belgische international. Hij zag in hem een speler met het profiel om het verschil te maken tussen de lijnen: technisch verfijnd, intelligent in de combinatie en gevaarlijk tussen de linies.

Verschaeren twijfelt over stap naar Serie B

Toch ligt er nog een belangrijke hindernis op tafel. Verschaeren wil zijn carrière opnieuw op het hoogste niveau lanceren en staat niet meteen te springen om een stap naar de Italiaanse tweede klasse te zetten.

Lees ook... Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

De middenvelder speelde de voorbije jaren veel Europese matchen en meer dan 150 wedstrijden voor Anderlecht. Ondanks het feit dat blessures zijn ontwikkeling regelmatig afremden, blijft hij ervan overtuigd dat hij nog altijd het niveau heeft om opnieuw hogerop te mikken.

Sampdoria moet hem dus overtuigen van het sportieve project. De club wil opnieuw bouwen en ziet Verschaeren als een speler rond wie het elftal kan draaien. Voor hem zou het ook een kans kunnen zijn om in een nieuwe competitie opnieuw vertrouwen en ritme op te doen.

Nieuwe start na moeilijk einde bij Anderlecht

Verschaeren werd bij Anderlecht gelanceerd als één van de grootste talenten van Neerpede. Als tiener maakte hij zijn debuut in de hoofdmacht en werd hij al snel gezien als één van de toekomstige leiders van de club.

Maar zijn parcours werd ook gekenmerkt door moeilijke momenten. Vooral zijn zware knieblessure in 2022 zorgde voor een stevige terugval. Daarna bleef hij zoeken naar zijn beste niveau en kreeg hij steeds meer concurrentie binnen de Anderlecht-kern.

Beide partijen gingen deze zomer uit elkaar, waardoor Verschaeren nu als vrije speler op zoek kan naar een nieuw hoofdstuk. Voor Fredberg is dat een opportuniteit. De Deen weet welke kwaliteiten Verschaeren bezit en hoopt dat Sampdoria hem kan overtuigen om de stap naar Italië te zetten. Met persverantwoordelijke Mathias Declercq haalde Fredberg trouwens al een pion weg bij zijn oude club. 

29 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Europa League
Europa League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
PAOK
Yari Verschaeren

Meer nieuws

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

19:53
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
1
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase

Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase

21:48
13
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
🎥 Anderlecht-supporters zorgen voor bijzonder moment voor wedstrijd tegen PAOK

🎥 Anderlecht-supporters zorgen voor bijzonder moment voor wedstrijd tegen PAOK

20:30
3
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

11:30
3
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

21:30
5
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

23:30

Meer nieuws

Populairste artikels

Europa League

 Derde voorronde (Heen)
Shamrock Rovers Shamrock Rovers 3-1 Egnatia Rrogozhinë Egnatia Rrogozhinë
Larne Larne 0-0 Saburtalo Tbilisi Saburtalo Tbilisi
Ferencváros Ferencváros 1-0 Górnik Zabrze Górnik Zabrze
KuPS KuPS 1-1 CS U Craiova CS U Craiova
Bialystok Bialystok 2-1 Rangers FC Rangers FC
Mac. Tel-Aviv Mac. Tel-Aviv 0-3 CSKA Sofia CSKA Sofia
Hradec Králové Hradec Králové 0-1 Besiktas Besiktas
Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg 1-0 Pafos FC Pafos FC
Lech Poznan Lech Poznan 1-0 KI Klaksvik KI Klaksvik
Lincoln Red IMPS FC Lincoln Red IMPS FC 1-1 Omonia Nicosia Omonia Nicosia
PAOK PAOK 0-1 Anderlecht Anderlecht
FC Thun FC Thun 3-0 Vikingur Reykjavík Vikingur Reykjavík
SL Benfica SL Benfica 6-1 Hearts Hearts

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KV Kortrijk: - DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Joe Joe over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved