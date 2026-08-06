Real Madrid komt met heel groot nieuws over Vinicius Junior

Real Madrid heeft na anderhalf jaar onzekerheid eindelijk duidelijkheid gebracht over de toekomst van Vinicius Junior. De Braziliaanse flankaanvaller heeft zijn contract verlengd tot juni 2032 en blijft zo nog jarenlang verbonden aan de Spaanse topclub.

De voorbije maanden werd Vinicius geregeld gelinkt aan een vertrek. Arsenal gold daarbij als een serieuze optie wanneer hij geen verbeterde verbintenis zou krijgen in Madrid. De gesprekken sleepten lang aan en groeiden uit tot een transfersoap van ongeveer 18 maanden. Met de nieuwe overeenkomst komt daar nu definitief een einde aan.

Uitgegroeid tot boegbeeld van Real Madrid

Vinicius kwam in juli 2018 als 18-jarig toptalent naar Real Madrid. Sindsdien verzamelde hij 375 officiële wedstrijden, waarin hij 128 keer scoorde. In acht seizoenen won hij 14 prijzen met de club.

Op zijn erelijst staan onder meer twee Champions Leagues, drie Spaanse landstitels, één Copa del Rey en drie Spaanse Supercups. Daarnaast won hij ook drie keer het WK voor clubs en twee Europese Supercups.

Zijn bijdrage aan de Europese successen was bijzonder groot. Vinicius scoorde in de gewonnen Champions League-finales van 2022 tegen Liverpool en van 2024 tegen Borussia Dortmund. Daarmee groeide hij uit tot een van de bepalende spelers van de huidige generatie in Madrid.





Individuele erkenning en langetermijnkeuze

Ook individueel kreeg Vinicius de voorbije jaren de nodige erkenning. In 2024 won hij de FIFA The Best-award en werd hij uitgeroepen tot beste speler van de Champions League 2023-2024. Eerder kreeg hij ook al onderscheidingen op het WK voor clubs en in de Champions League.

Hij werd bovendien opgenomen in verschillende wereldelftallen en meermaals verkozen tot een van de beste spelers van het Europese seizoen. Voor Real Madrid was een verlenging dan ook een prioriteit.

De club voorkomt met het contract tot 2032 dat een van haar grootste aanvallende sterren richting Arsenal of een andere Europese grootmacht vertrekt. Vinicius kiest op zijn beurt voor continuïteit op de plek waar hij uitgroeide van Braziliaans talent tot international en prijzenpakker.