'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'



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Volg Voetbalkrant nu ook via Google! Vinicius Junior lijkt dan toch bij Real Madrid te blijven. Arsenal FC wil de Braziliaanse flankaanvaller naar Londen halen, maar de Spaanse grootmacht komt met een héél duidelijke reactie op de proppen. Al zijn beide partijen er ondertussen nog niet uitgeraakt.



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