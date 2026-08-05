'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

Manuel Gonzalez
Manuel Gonzalez, voetbaljournalist
| 3 reacties
'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'
Foto: © photonews
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Vinicius Junior lijkt dan toch bij Real Madrid te blijven. Arsenal FC wil de Braziliaanse flankaanvaller naar Londen halen, maar de Spaanse grootmacht komt met een héél duidelijke reactie op de proppen. Al zijn beide partijen er ondertussen nog niet uitgeraakt.

Manuel Gonzalez

'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

Ondertussen kennen we het contractvoorstel dat Real Madrid Vinicius Junior heeft aangeboden. ESPN weet dat De Koninklijke de overeenkomst van De Goddelijke Kanarie wil verlengen tot medio 2030.

Vinicius kan een slordige 22 miljoen euro - daar zijn bonussen én premies niét bijgeteld - verdienen als hij zijn contract gaat verlengen. Voor de volledigheid: vandaag verdient Vini een slordige achttien miljoen euro per seizoen.

En toch is er (nog) geen akkoord. De Braziliaanse flankaanvaller kreeg de voorbije maanden enkele héél lucratieve contractvoorstellen uit Saoedi-Arabië onder de neus geduwd. Vinicius heeft Real Madrid dan ook een tegenvoorstel gedaan. 

Vinicius Junior wil... dertig miljoen euro per seizoen

De 54-voudig Braziliaans international vraagt dertig miljoen euro per jaar. We kunnen nu al zeggen: dat gaat Florentino Perez niét betalen. Al is de algemene verwachten wél dat beide partijen tot een akkoord zullen komen.

Vinicius Junior lijkt dan toch bij Real Madrid te blijven. Arsenal FC wil de Braziliaanse flankaanvaller naar Londen halen, maar de Spaanse grootmacht komt met een héél duidelijke reactie op de proppen.

Arsenal FC heeft Vinicius Junior helemaal bovenaan de verlanglijst geplaatst. Het contract van de 26-jarige Braziliaan in het Estadio Santiago Bernabeu loopt medio 2027 af. 

De voorbije maanden zaten De Koninklijke en Vini meermaals rond de tafel. Er werd echter geen akkoord bereikt over een contractverlenging. Daar hopen The Gunners van te profiteren.

Vinícius Júnior (Paixão de Oliveira Júnior Vinícius José)
© photonews

De Engelse media weten dat Arsenal een concreet bod op de 54-voudig Braziliaans international. Dat bod zou - het exacte bedrag verschilt naargelang de bron - iets hoger liggen dan honderd miljoen euro. Transfermarkt schat de marktwaarde van Vinicius op 140 miljoen euro. 

Al lijkt Real Madrid zich niét neer te leggen bij het vertrek van De Goddelijke Kanarie. De Spaanse media weten dat de Braziliaan een ultiem én fel verbeterd contractvoorstel onder de neus heeft geschoven gekregen. 

Real Madrid reageert op interesse van Arsenal FC door... Vinicius Junior een nieuw contract voor te schotelen

Real Madrid wil Vinicius tot medio 2030 aan de club binden. Al wil dat niét noodzakelijk zeggen dat de Braziliaan dat nieuwe contract ook zal uitdienen. We schreven eerder al dat enkele Saoedische clubs met astronimische bedragen goochelen om de Braziliaan naar het Midden-Oosten te halen.

De situatie lijkt er dan weer wél voor te zorgen dat een transfer van Erling Braut Haaland naar Real Madrid (voorlopig) van de baan is. Al geloven we niét dat Florentino Perez de hoop op de komst van de Noor definitief heeft opgeborgen.

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