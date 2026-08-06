Grote stunt voor Anderlecht komt er niet: verdediger heeft keuze gemaakt

Chancel Mbemba heeft een nieuwe ploeg. En dat wordt niet RSC Anderlecht. De looneisen van de centrale verdediger waren pittig en op die manier werd het voor paars-wit niet mogelijk om hem in huis te halen. Diriyah is uiteindelijk de gelukkige geworden.

RSC Anderlecht werd de voorbije maanden meermaals in verband gebracht met een terugkeer van Chancel Mbemba. Vorige zomer leek een terugkeer even mogelijk, maar de Congolees koos toen voor Lille OSC. En dus was het eventueel wachten op deze zomer.

Het contract van Mbemba bij Les Dogues werd deze zomer niet verlengd. En dus kon RSC Anderlecht opnieuw gaan proberen om de speler op te pikken, al zou dat natuurlijk geen gemakkelijke zaak worden. Antoine Sibierski ging de zaak in mei in ieder geval naarstig bekijken.

Geen straffe stoot voor Antoine Sibierski

Toegegeven: het zou een heel straffe stoot geweest zijn van Antoine Sibierski als hij erin zou geslaagd zijn om als eerste wapenfeit Chancel Mbemba terug te halen. De Congolese centrale verdediger is nog steeds van grote waarde, maar ook een absolute publiekslieveling in en rond het Lotto Park.

De 31-jarige verdediger heeft nog steeds een interessante marktwaarde volgens Transfermarkt. Meteen was echter duidelijk dat de looneisen van Mbemba wel een struikelblok zouden kunnen worden. En dat is uiteindelijk ook gebleken: het water was te diep.

SIbierski koos voor twee andere centrale verdedigers

Na Newcastle, Porto, Marseille en LOSC Lille kiest de verdediger nu voor een avontuur in Saoedi-Arabië, waar hij aan de slag gaat bij Diriyah. Die club heeft hem ondertussen ook al officieel voorgesteld via de sociale media, waaronder onder meer Instagram.





Anderlecht schakelde snel en Sibierski haalde de voorbije weken al twee andere centrale verdedigers, omdat die er meteen moesten staan - ook in de Europese voorrondes. Met Giulian Biancone en Léo Pétrot haalde Sibierski twee Franse verdedigers, die elkaar op die manier heel goed kunnen verstaan. De eerste samenwerkingen tussen beiden leken bovendien meteen vrij tot zeer vlot te verlopen.