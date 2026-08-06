Anderlecht-coach Vitor Bruno doet ferme belofte aan alle supporters

Anderlecht staat donderdagavond voor een nieuwe Europese test tegen PAOK. Na het uitschakelen van Hammarby wil paars-wit niet alleen sportief een volgende stap zetten, maar ook de band met zijn supporters verder herstellen.

De voorbije seizoenen waren niet eenvoudig in het Lotto Park. Prijzen bleven uit en het vertrouwen kreeg meer dan eens een knauw. Bruno beseft dat die teleurstellingen niet met enkele overwinningen verdwijnen, maar wil wel opnieuw iets losmaken bij de achterban.

Supporters opnieuw dichter bij de ploeg

"Die band met de supporters moeten we opbouwen", vertelde de coach aan DAZN. "Tegelijk ligt het ook in onze aard om de fans te verleiden en hen opnieuw dichter bij de ploeg te brengen."

Bruno wil daarbij niet voortdurend teruggrijpen naar wat de voorbije jaren fout liep. Hij erkent wel dat zowel spelers als supporters geleden hebben onder het lange wachten op een nieuwe prijs. Dat verleden zorgt automatisch voor verwachtingen, al weigert de Portugees makkelijke beloften te doen.

Anderlecht zal niet plots alles winnen omdat er een nieuwe coach staat en de werkwijze veranderd is. Bruno haalt zijn vertrouwen vooral uit wat hij dagelijks op training ziet. Volgens hem groeit binnen de groep de overtuiging om iedere wedstrijd met een positieve en agressieve ingesteldheid te beginnen.

Eén garantie voor de aanhang

Perfect voetbal kan hij niet beloven. Een ploeg die in iedere wedstrijd tot het uiterste gaat wel. "De spelers zullen in elke wedstrijd bijzonder hard vechten. Dat kan ik beloven, omdat we daar iedere dag aan bouwen."



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Bruno voelt dat die boodschap ook bij zijn spelers leeft. De groep wil volgens hem zelf voluit ten strijde trekken en tonen dat Anderlecht opnieuw moeilijk te bespelen is.

Tegen PAOK krijgt paars-wit meteen een stevige gelegenheid om die woorden kracht bij te zetten. De Grieken beschikken over meer Europese ervaring, maar Anderlecht rekent in eigen huis ook op zijn publiek. Een sterke prestatie kan niet alleen een goede uitgangspositie opleveren, maar ook opnieuw wat meer vertrouwen tussen ploeg en tribunes creëren.