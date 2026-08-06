Anderlecht zoekt oplossing voor Neerpede-product: hij wil (allang) weg, maar zit in moeilijke situatie

Mario Stroeykens ontbreekt donderdagavond in de selectie van Anderlecht voor de Europese confrontatie tegen PAOK Saloniki. De 21-jarige middenvelder kampt met een lichte blessure en wordt uit voorzorg niet meegenomen naar Griekenland. Al was de kans heel klein dat hij minuten zou krijgen...

Het is opnieuw een tegenvaller voor de speler die deze zomer graag een nieuwe stap in zijn carrière had willen zetten. Stroeykens hoopte eigenlijk om de voorbereiding bij een nieuwe club af te werken, maar voorlopig is een transfer er nog altijd niet gekomen.

Transferwens blijft overeind, maar clubs wachten af

Dat Stroeykens Anderlecht deze zomer wil verlaten, is geen geheim. De aanvallende middenvelder verlengde vorig seizoen nog zijn contract tot 2028, maar die overeenkomst was vooral bedoeld om de club financieel sterker te maken bij een mogelijk vertrek.

Achter de schermen werd al maanden gewerkt aan een transfer. Zijn entourage verkende sinds de winter de markt en verschillende clubs toonden interesse. Vooral Parma werd eerder genoemd als een concrete piste, terwijl ook clubs uit Frankrijk en Duitsland zijn situatie volgen.

Toch kwam er voorlopig geen akkoord. De reden is niet dat er geen interesse is, maar vooral dat veel clubs wachten. De transfermarkt komt traditioneel pas in een stroomversnelling richting het einde van augustus. Verschillende clubs hopen dat de vraagprijzen dalen en dat er op het einde van de mercato opportuniteiten ontstaan.

Dat kan ook gevolgen hebben voor Stroeykens. Anderlecht heeft geen noodzaak om hem zomaar van de hand te doen, maar de speler bevindt zich wel in een situatie waarin hij dringend minuten en perspectief nodig heeft.



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Nieuwe trainer Vitor Bruno lijkt voorlopig geen grote rol voor hem te zien

De timing is voor Stroeykens niet ideaal. Sinds de komst van Vitor Bruno heeft de nieuwe trainer amper gebruik van hem gemaakt. Tijdens de voorbereiding waren er weinig signalen dat hij nog een rol zou spelen.

Tegen Hammarby zat Stroeykens twee keer 90 minuten op de bank en ook tegen PAOK ontbreekt hij dus opnieuw. Zijn blessure speelt daar nu een rol in, maar de realiteit is dat zijn positie binnen de ploeg momenteel niet duidelijk is.

Voor een jonge speler die op een kruispunt in zijn carrière staat, is dat geen ideale situatie. Stroeykens wil niet nog een seizoen genoegen nemen met een bijrol. Hij voelt dat hij klaar is voor een nieuwe omgeving waarin hij opnieuw vertrouwen en verantwoordelijkheid krijgt.

Anderlecht blijft hopen op een mooie transfersom

Ondanks de huidige situatie blijft Stroeykens een interessant profiel op de transfermarkt. Hij is pas 21 jaar, heeft meer dan honderd wedstrijden voor de hoofdmacht van Anderlecht achter zijn naam en beschikt over de technische kwaliteiten die buitenlandse clubs aantrekken.

Als kind van Neerpede vertegenwoordigt hij bovendien het type speler waar Anderlecht financieel voordeel uit wil halen. De club wil zijn talenten blijven ontwikkelen, maar moet ook inkomsten genereren om verder te bouwen.

Het dossier kan daardoor een typische eindspurt van de transferperiode worden. Veel clubs wachten voorlopig af, maar vanaf de laatste weken van augustus kan de situatie snel veranderen.

Voor Stroeykens blijft het vooral hopen dat er snel duidelijkheid komt. Hij wilde deze zomer een nieuw hoofdstuk beginnen, maar voorlopig zit hij nog vast in het Lotto Park.