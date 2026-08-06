Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

De mogelijke komst van Will Ferry kan voor een verschuiving zorgen op de linkerflank van Anderlecht. Met N’Diaye en Augustinsson al in de kern lijkt paars-wit zich voor te bereiden op een vertrek, terwijl de Ierse international zelf voor het Lotto Park kiest.

Anderlecht is ver gevorderd in de onderhandelingen over Will Ferry. De 25-jarige linksachter van Dundee United heeft zelf al groen licht gegeven voor een transfer naar het Lotto Park. Paars-wit bracht ook een bod uit en probeert de deal nu voor ongeveer 2,5 miljoen euro, bonussen inbegrepen, af te ronden.

Volgens Sacha Tavolieri verlopen de gesprekken tussen Anderlecht en Dundee United positief. De Brusselaars lijken daarmee Schalke 04 voor te blijven, want ook de Duitse club toonde belangstelling voor Ferry. De Ierse international heeft zijn voorkeur intussen duidelijk gemaakt en staat open voor een avontuur in België.

🟣🇮🇪 RSC Anderlecht are in advanced talks with Dundee United to complete the signing of Will Ferry.



🔄 The Mauves have already submitted an offer and are negotiating a deal worth around €2.5m, including bonuses.



🇮🇪 Ferry has already given the green light. #mercato #RSCA pic.twitter.com/HwiRujjrO7 — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 6, 2026

Opvallende keuze op de linksback

De komst van Ferry zou wel meteen vragen oproepen over de huidige bezetting op die positie. Met Moussa N’Diaye en Ludwig Augustinsson beschikt Anderlecht al over twee linksachters. Een derde speler voor dezelfde rol lijkt veel, waardoor een vertrek van een van de huidige opties voor de hand kan liggen.

Voorlopig is daarover nog niets officieel. Anderlecht kan Ferry ook zien als een profiel dat extra concurrentie en andere kwaliteiten brengt. Zijn mogelijke komst maakt de situatie van N’Diaye en Augustinsson in ieder geval interessanter tijdens de rest van de transferperiode.





Ferry was vorig seizoen een vaste waarde bij Dundee United. Hij speelde 29 competitiewedstrijden en begon er 28 in de basis. Eerder dit jaar debuteerde hij bovendien voor Ierland. Tot dusver staat hij op één interland.

Transfer naar Tsjechië ging niet door

Een vertrek uit Schotland hing al langer in de lucht. Dundee United bereikte ruim een maand geleden al een akkoord met Sigma Olomouc, maar Ferry wilde zelf niet naar de Tsjechische club. Daardoor sprong die transfer alsnog af.

Nu lijkt Anderlecht wel een bestemming te hebben gevonden die hem aanspreekt. De clubs moeten alleen nog de laatste financiële details afronden. Wanneer dat lukt, haalt paars-wit een speler binnen die wedstrijdfit is, internationale ervaring begon op te bouwen en vorig seizoen bijna altijd aan de aftrap stond.