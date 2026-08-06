Verrassing van formaat: Club Brugge betaalt 12 miljoen euro voor nieuwe aanvaller

Club Brugge staat op het punt om opnieuw stevig toe te slaan op de transfermarkt. Blauw-zwart heeft een volledig akkoord bereikt met RCD Mallorca over Jan Virgili, een 20-jarige Spaanse flankaanvaller. Met de deal zou een totaalpakket van 12 miljoen euro gemoeid zijn.

Volgens Sacha Tavolieri zit Virgili al op het vliegtuig richting België. Vrijdag staan zijn medische testen gepland. Wanneer die zonder problemen verlopen, ondertekent hij bij Club Brugge een contract tot juni 2030. De transfer komt behoorlijk onverwacht, zeker omdat zijn naam de voorbije weken nauwelijks aan de Bruggelingen werd gekoppeld.

🚨 BREAKING



🔵⚫️ Club Brugge on the verge of pulling off a surprise with the signing of Jan Virgili!



🤝 Full agreement reached with RCD Mallorca. Total package worth €12M.



✈️ The Spanish winger is on the plane. Medical scheduled for Friday.



✍🏻 Contract until June 2030.… pic.twitter.com/JD6o6GftGC — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 6, 2026

Nieuwe optie voor de linkerflank

Virgili is rechtsvoetig, maar speelt het liefst vanaf de linkerflank. Van daaruit kan hij naar binnen trekken en zelf de combinatie of het schot zoeken. Hij is bovendien Spaans jeugdinternational en geldt op zijn 20e nog als een speler met heel wat ontwikkelingsmarge.

Afgelopen seizoen kwam hij 31 keer in actie voor Mallorca. Daarin scoorde hij drie doelpunten. Transfermarkt schat zijn huidige marktwaarde op 15 miljoen euro, waardoor het gemelde pakket van 12 miljoen euro onder die waardering ligt.

Voor Club Brugge betekent zijn komst opnieuw een forse investering. Blauw-zwart was deze zomer al bijzonder actief en haalde meerdere spelers naar Jan Breydel. Met Virgili wordt daar nu nog een jonge flankaanvaller aan toegevoegd.





Drukke mercato krijgt verrassend vervolg

De timing van de transfer valt op. Club werkt tegelijk aan meerdere dossiers en leek vooral met andere aanvallende profielen bezig, zoals Noah Adedeji-Sternberg van Racing Genk. Toch slaagde de club erin om de gesprekken met Mallorca grotendeels buiten de aandacht af te ronden.

Virgili moet nu alleen nog door de medische keuring raken. Daarna kan de officiële bevestiging snel volgen. Met een contract tot 2030 kiest Club opnieuw voor een jonge speler die op langere termijn waarde moet opbouwen.

Als alles volgens plan verloopt, wordt Virgili een van de meest verrassende aanwinsten van de Brugse zomer. De Spaanse flankaanvaller kan dan meteen aansluiten en zich voorbereiden op zijn eerste seizoen buiten eigen land.