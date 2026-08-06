Ooit genoemd als opvolger van Hans Vanaken, nu zonder club

Bjorn Vandenabeele, voetbaljournalist
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Ooit genoemd als opvolger van Hans Vanaken, nu zonder club
Foto: © photonews
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Mathieu Maertens werd ooit gezien als een mogelijke opvolger van Hans Vanaken bij Club Brugge. Vandaag zit de 31-jarige middenvelder zonder club, maar hij wil zijn profcarrière nog lang niet beëindigen. Een nieuwe uitdaging lijkt slechts een kwestie van tijd.

Van toptalent tot clubicoon bij OH Leuven

Mathieu Maertens werd geboren op 10 januari 1995 in Gistel en geldt al jarenlang als een van de meest betrouwbare Belgische offensieve middenvelders. De West-Vlaming genoot zijn jeugdopleiding bij Cercle Brugge en debuteerde er ook als prof. Na uitleenbeurten aan White Star Brussel en Tubeke koos hij in de zomer van 2017 voor OH Leuven.

Die overstap bleek een schot in de roos. In negen seizoenen groeide Maertens uit tot een absolute publiekslieveling, aanvoerder en clubicoon aan Den Dreef. Hij speelde ruim 250 officiële wedstrijden, scoorde tientallen doelpunten en was jarenlang een vaste waarde in de Jupiler Pro League. Zijn huidige marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op ongeveer 1 miljoen euro, terwijl hij deze zomer transfervrij werd nadat zijn contract afliep.

De gemiste droomtransfer naar Club Brugge

Tijdens zijn sterke periode onder Marc Brys behoorde Maertens tot de smaakmakers van de Belgische competitie. Zijn prestaties bleven niet onopgemerkt en Club Brugge zag in hem zelfs een mogelijke opvolger van Hans Vanaken.

In een gesprek met Het Nieuwsblad blikt Maertens terug op die onderhandelingen, toen Vanaken op vertrekken stond bij blauw-zwart. “Maar zelfs toen al duidelijk was dat Hans zou blijven, werd er nog onderhandeld”, klinkt het. Uiteindelijk bleef Vanaken in Brugge en verlengde Maertens zijn verblijf bij OHL.

“Achteraf is dit natuurlijk een gemiste kans en als jongen van de streek was het een droom om voor Club te spelen. Maar helaas mocht het niet zijn.” Ook KAA Gent toonde destijds interesse, maar een transfer kwam nooit tot stand.

Nog altijd op zoek naar een nieuwe club

Na negen seizoenen besloot OH Leuven deze zomer het aflopende contract van Maertens niet te verlengen. Daardoor is de middenvelder momenteel transfervrij.

Zelf blijft hij rustig onder de situatie. Hij traint individueel om conditioneel klaar te zijn zodra een nieuwe uitdaging zich aandient. “Het liefst zo hoog mogelijk en dat is wat mij betreft nog altijd de Jupiler Pro League. Een goed project een reeks lager kan mij zeker ook aanspreken.”

Zijn makelaar, voormalig ploegmaat Tom Van Hyfte, voert gesprekken met verschillende clubs. Daarbij sluit Maertens ook een buitenlands avontuur niet uit.

Keert hij terug naar West-Vlaanderen?

De naam van KV Diksmuide Oostende viel de voorbije weken als mogelijke bestemming. Een terugkeer naar zijn geboortestreek zou logisch lijken, maar volgens Maertens zelf is er voorlopig niets concreet.

“Mijn makelaar misschien wel, maar we hebben de afspraak dat hij pas iets zegt als het concreet wordt.” Bovendien wil hij nog altijd het liefst actief blijven in het profvoetbal.

Ook praktisch is een verhuis niet vanzelfsprekend. Samen met zijn gezin heeft hij zijn leven opgebouwd in de omgeving van Leuven. “We zitten goed in Leuven en de kinderen lopen hier ook school. In principe is het de bedoeling dat we hier blijven.”

Toch lijkt de kans groot dat Maertens binnenkort opnieuw op een Belgisch voetbalveld te bewonderen zal zijn. Met zijn ervaring, polyvalentie en leiderschap blijft hij een interessante optie voor heel wat clubs. Of dat uiteindelijk KVDO wordt, moet de komende weken uitwijzen.

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