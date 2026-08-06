Een ex-JPL-kampioen binnenhalen en mogelijke vertrekker: zo ziet Standard zijn mercato

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 1 reacties
Een ex-JPL-kampioen binnenhalen en mogelijke vertrekker: zo ziet Standard zijn mercato
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Standard wil voor het einde van de transferperiode nog een verdedigende middenvelder aantrekken die meteen gewicht kan toevoegen aan de ploeg. Casper De Norre blijft daarbij de absolute droompiste, al houdt Millwall voorlopig de deur stevig dicht.

Volgens Sacha Tavolieri wil Standard zijn inspanningen de komende weken vooral op die positie richten. De Norre is een bekend profiel in België. De 29-jarige middenvelder speelde eerder voor STVV, KRC Genk en OH Leuven en trok in 2023 naar Millwall. De Engelse club lijkt op dit moment niet geneigd om eenvoudig mee te werken aan een vertrek. Mory Gbane geldt als alternatief wanneer een terugkeer van De Norre niet haalbaar blijkt.

De Norre blijft eerste keuze

Voor Standard zou De Norre ervaring en kennis van de competitie meebrengen. Net daarom blijft hij bovenaan de lijst staan. De Luikenaars bouwen aan meer stabiliteit en willen opnieuw aansluiting vinden bij de Belgische top, maar beseffen dat niet elk dossier financieel of sportief eenvoudig af te ronden is.

Daarom wordt ook Mory Gbane gevolgd. De 25-jarige Ivoriaan speelt bij Stade de Reims en biedt Standard een andere mogelijkheid voor de defensieve zone op het middenveld. Voorlopig is niet duidelijk hoe concreet die piste is, maar hij ligt klaar wanneer Millwall zijn standpunt over De Norre niet verandert.

Ook toekomst van Nkada onzeker

Naast de zoektocht naar een nummer zes moet Standard rekening houden met een mogelijk vertrek van Timothée Nkada. De Franse aanvaller kwam vorige zomer naar Sclessin en ligt nog twee seizoenen onder contract, maar zou niet langer volledig overtuigd zijn om te blijven.

Wanneer Nkada vertrekt, zal Standard opnieuw de markt op moeten om een vervanger te halen. Daarmee kan er na de komst van verschillende versterkingen toch nog beweging ontstaan in de aanval.

De eerste officiële test volgt zaterdagavond in eigen huis tegen de Vereniging. Standard wil tegen dan zo veel mogelijk duidelijkheid in de kern, al lijkt vooral het dossier van de verdedigende middenvelder nog tijd nodig te hebben.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
The Championship
The Championship Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Standard
Millwall
Casper De Norre
Timothée NKada
Mory Gbane

Meer nieuws

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg Live

LIVE: Ivan Leko dropt meteen twee nieuwkomers in de basis, Shandre Campbell start tegen ex-ploeg

19:58
Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

Hoe twee ex-spelers van Club Brugge een heel grote rol speelden in nieuwe toptransfer Virgili

19:30
Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

Na tragische dood van 21-jarige ex-Arsenal-speler: Engeland grijpt hard in

20:00
Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

Dit is hoeveel Romelu Lukaku moet kosten: ook Chelsea speelt nog mee in het verhaal

19:00
OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

OFFICIEEL: STVV pakt uit met spits die op het WK actief was

18:30
Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws

17:30
2
"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

"Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang

18:00
8
Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

Anderlecht krijgt ferme boost voor seizoensopener tegen RAAL

17:00
Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

Genk-fans fluiten eigen speler uit: coach Thorup reageert

16:00
Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier

16:30
2
Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht

15:30
1
Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

Besnik Hasi plukt vlak voor competitiestart aanvaller weg bij Genk

15:00
OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

OFFICIEEL: KV Mechelen plukt nieuwe aanvaller weg bij LOSC

14:30
2
Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

Bijna twee jaar en drie ziekenhuisopnames later is hij eindelijk weer speelklaar

14:00
OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

OFFICIEEL: Anderlecht stelt plots nieuwe aanvaller voor

13:45
Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois

13:30
11
LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen

12:15
2
Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

Hearts wordt genadeloos afgestraft: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na 6-1-nederlaag

13:00
2
Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

Live Transfernieuws 7/8: PSG gaat hard midden in strijd om Godts

12:45
Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

Bondscoach Mark Van Bommel zet bij zijn voorstelling meteen enkele zaken scherp

12:25
1
Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

Pro League reageert meteen scherp op voorstel Anderlecht

12:00
11
Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

Al meteen alle hens aan dek bij Club Brugge, dat zich geen misstap kan veroorloven tegen KV Kortrijk

10:45
3
Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt

11:30
3
Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op Interview

Eerste persmoment van Euvrard levert Standard meteen belangrijk nieuws op

06:30
3
'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

'RSC Anderlecht probeert het opnieuw en wil shoppen bij ... AC Milan'

11:00
3
Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

Wat als? 'Club Brugge wil stunten met spits van 15 miljoen euro'

10:30
1
"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

"Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union"

10:00
9
SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

SK Beveren is nog lang niet klaar op de transfermarkt

09:30
2
PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

PSV-fans dromen nadat auto Lukaku wordt gespot: maar wat is er van Anderlecht?

09:00
11
Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

Nachtmerrie voor Vrancken gaat verder, meer duidelijkheid over tegenstanders STVV, Anderlecht, Gent en Union

08:30
2
'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

'Union SG gaat voor nieuwe, erg verrassende en typische Union-transfer'

07:30
Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

Supporters woest? Deze beslissing van DAZN treft duizenden voetbalfans

08:15
Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

Edward Still spreekt klare taal voor terugkeer naar Anderlecht

07:00
Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

Brandalarm (letterlijk en figuurlijk) voor KAA Gent in Göteborg: dit zegt Rik De Mil

23:30
Standard houdt poot stijf voor sterkhouder: Rouches mikken op jackpot

Standard houdt poot stijf voor sterkhouder: Rouches mikken op jackpot

06/08
4
Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

Ambitieuzer kan niet: Vincent Kompany spreekt grote woorden voor start van nieuw seizoen

23:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 1
Club Brugge Club Brugge 20:45 KV Kortrijk KV Kortrijk
Charleroi Charleroi 08/08 OH Leuven OH Leuven
Standard Standard 08/08 Cercle Brugge Cercle Brugge
Westerlo Westerlo 08/08 Union SG Union SG
STVV STVV 08/08 Lommel SK Lommel SK
KAA Gent KAA Gent 09/08 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 09/08 KRC Genk KRC Genk
Anderlecht Anderlecht 09/08 La Louvière La Louvière
Antwerp Antwerp 09/08 SK Beveren SK Beveren

Nieuwste reacties

Antwerp voor altijd Antwerp voor altijd over Club Brugge - KV Kortrijk: - DJAMBO DJAMBO over Vlak voor clash met Antwerp komt SK Beveren met belangrijk nieuws Frosties Frosties over Mark Van Bommel plant opvallende missie rond Thibaut Courtois Joe Joe over "Het kan me nu zelfs niet schelen": opvallende uitspraak van Bruno kan gevoelig liggen bij Anderlecht-aanhang Bodino Antonio Bodino Antonio over Wordt hij opnieuw trainer? Hein Vanhaezebrouck zet de deur op een kier EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over Grote verandering voor de fans van Sporting Hasselt André Coenen André Coenen over "Daarom zijn zij en niet Anderlecht de grootste uitdager van Club en Union" aggrolites aggrolites over LIVE - Speeldag 1 JPL: KV Kortrijk weet hoe het Club Brugge kan kloppen rinus michels rinus michels over Een zwakke schakel en een duo dat uitstekend klikt: vijf lessen voor Anderlecht Alex_005 Alex_005 over Anderlecht aurait pris contact avec Romelu Lukaku, qui va quitter Naples Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved