Een ex-JPL-kampioen binnenhalen en mogelijke vertrekker: zo ziet Standard zijn mercato

Standard wil voor het einde van de transferperiode nog een verdedigende middenvelder aantrekken die meteen gewicht kan toevoegen aan de ploeg. Casper De Norre blijft daarbij de absolute droompiste, al houdt Millwall voorlopig de deur stevig dicht.

Volgens Sacha Tavolieri wil Standard zijn inspanningen de komende weken vooral op die positie richten. De Norre is een bekend profiel in België. De 29-jarige middenvelder speelde eerder voor STVV, KRC Genk en OH Leuven en trok in 2023 naar Millwall. De Engelse club lijkt op dit moment niet geneigd om eenvoudig mee te werken aan een vertrek. Mory Gbane geldt als alternatief wanneer een terugkeer van De Norre niet haalbaar blijkt.

🔴 Infos #RSCL :



🔄 Le Standard de Liège va concentrer ses efforts sur la signature d’un milieu défensif d’impact sur cette fin de mercato.



👻 Casper De Norre reste l’option rêvée donc privilégiée malgré la fermeté actuelle de Millwall FC. Mory Gbane est l’alternative.



🇫🇷… pic.twitter.com/UbgpYXsQ6A — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 5, 2026

De Norre blijft eerste keuze

Voor Standard zou De Norre ervaring en kennis van de competitie meebrengen. Net daarom blijft hij bovenaan de lijst staan. De Luikenaars bouwen aan meer stabiliteit en willen opnieuw aansluiting vinden bij de Belgische top, maar beseffen dat niet elk dossier financieel of sportief eenvoudig af te ronden is.

Daarom wordt ook Mory Gbane gevolgd. De 25-jarige Ivoriaan speelt bij Stade de Reims en biedt Standard een andere mogelijkheid voor de defensieve zone op het middenveld. Voorlopig is niet duidelijk hoe concreet die piste is, maar hij ligt klaar wanneer Millwall zijn standpunt over De Norre niet verandert.

Ook toekomst van Nkada onzeker

Naast de zoektocht naar een nummer zes moet Standard rekening houden met een mogelijk vertrek van Timothée Nkada. De Franse aanvaller kwam vorige zomer naar Sclessin en ligt nog twee seizoenen onder contract, maar zou niet langer volledig overtuigd zijn om te blijven.





Wanneer Nkada vertrekt, zal Standard opnieuw de markt op moeten om een vervanger te halen. Daarmee kan er na de komst van verschillende versterkingen toch nog beweging ontstaan in de aanval.

De eerste officiële test volgt zaterdagavond in eigen huis tegen de Vereniging. Standard wil tegen dan zo veel mogelijk duidelijkheid in de kern, al lijkt vooral het dossier van de verdedigende middenvelder nog tijd nodig te hebben.