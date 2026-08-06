Club Brugge haalde een verborgen parel: hij heeft alles om de volgende topper te worden

Club Brugge legde deze zomer 6 miljoen euro op tafel voor Andrej Vasovic, een 18-jarige Zwitsers-Servische spits die indruk maakte bij Luzern. Bij blauw-zwart zijn ze er echter van overtuigd dat ze een topdeal gedaan hebben. Ze verwachten er heel veel van.

Club Brugge heeft met Andrej Vasovic niet zomaar een extra spits binnengehaald. De 18-jarige Zwitser met Servische roots geldt al langer als een van de grootste aanvallende talenten van Zwitserland. Achter Nicolò Tresoldi en Romeo Vermant moet hij dit seizoen als derde spits zijn eerste minuten in de A-kern verzamelen. Bij Club geloven ze van hem op termijn een complete nummer negen kunnen maken.

Een laatbloeier die plots ontplofte

Vasovic groeide op in Zwitserland en doorliep de jeugdopleidingen van FC Baar, Zug 94 en uiteindelijk FC Luzern. Hij werd jarenlang beschouwd als een groot talent, maar zijn echte doorbraak kwam pas vorig seizoen.

Aan het begin van het seizoen kreeg hij slechts sporadisch kansen bij de hoofdmacht van Luzern. Naarmate de maanden vorderden veranderde dat volledig. Vooral vanaf het voorjaar begon hij met de regelmaat van de klok te scoren. Uiteindelijk verzamelde hij zeven doelpunten in de Zwitserse Super League, opmerkelijke cijfers voor een achttienjarige die lang geen basisspeler was.

Die explosieve ontwikkeling trok meteen de aandacht van verschillende buitenlandse clubs. Club Brugge handelde snel en legde ongeveer zes miljoen euro op tafel om hem naar Jan Breydel te halen. Voor FC Luzern betekende dat een van de grootste uitgaande transfers uit de clubgeschiedenis.

Opvallend is dat Club Brugge hem niet ziet als een speler die rustig enkele jaren moet rijpen. Intern leeft de overtuiging dat Vasovic dit seizoen al minuten moet maken bij de A-ploeg. Met Tresoldi en Romeo Vermant beschikt Ivan Leko over twee spitsen die momenteel hoger in de hiërarchie staan, maar de jonge Zwitser moet als derde aanvaller regelmatig zijn kans krijgen in competitie, beker en Europees voetbal.



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Van Frick naar Leko

Wie Vasovic enkel als een klassieke targetman ziet, vergist zich. Met zijn 1m87 beschikt hij over een uitstekend profiel voor het strafschopgebied, maar hij combineert dat met verrassend veel mobiliteit.

Hij zoekt voortdurend de diepte, schermt de bal goed af en voelt perfect aan waar de ruimte ontstaat. Opvallend is ook hoe rustig hij blijft voor doel. Waar veel jonge spitsen overhaast afwerken, kiest Vasovic vaak voor de juiste oplossing.

Bij Zwitserse jeugdtrainers stond hij bovendien bekend om zijn professionele ingesteldheid. Extra videostudie, individuele afwerktrainingen en fysieke sessies maakten deel uit van zijn vaste routine. Dat professionele karakter is precies een van de redenen waarom Club Brugge zoveel vertrouwen in hem heeft.

Zijn Servische roots spelen eveneens een rol in zijn mentaliteit. Vasovic vertelde eerder dat hij opgroeide met de Servische voetbalcultuur waarin strijdlust, karakter en winnaarsmentaliteit centraal staan, terwijl hij in Zwitserland de tactische discipline en structuur meekreeg. Die combinatie maakt hem bijzonder interessant.

Een belangrijke rol in zijn ontwikkeling speelde ook Mario Frick. De trainer van FC Luzern, zelf een voormalige topspits en jarenlang international van Liechtenstein, zag al vroeg dat Vasovic over uitzonderlijke kwaliteiten beschikte, maar spaarde hem nooit. Frick eiste voortdurend meer intensiteit zonder bal, meer pressing en meer aanwezigheid in de zestien. De jonge spits moest leren om negentig minuten lang invloed uit te oefenen op een wedstrijd en niet alleen zichtbaar te zijn wanneer hij aan de bal kwam.

Die aanpak wierp zijn vruchten af. Vooral tijdens de tweede seizoenshelft zette Vasovic enorme stappen. Zijn rendement ging de hoogte in, maar ook zijn arbeid zonder bal en zijn tactische discipline verbeterden aanzienlijk. Daardoor groeide hij uit tot een van de revelaties van de Zwitserse competitie.

Binnen Club Brugge leeft de overtuiging dat Ivan Leko die ontwikkeling nog verder kan versnellen. De Kroatische trainer staat erom bekend jonge spelers fysiek, tactisch en mentaal sterker te maken. Hij verwacht veel intensiteit in het druk zetten, veel beweging zonder bal en een hoge werkethiek. Net op die vlakken kan Vasovic volgens de club nog grote stappen zetten.

Ook bij de Zwitserse nationale jeugdploegen bevestigde hij ondertussen zijn neus voor doelpunten. Bij de U19 groeide hij uit tot een van de gevaarlijkste aanvallers van zijn generatie.

Een spits voor vandaag én morgen

Bij Club Brugge beseffen ze dat Vasovic nog niet klaar is om wekelijks basisspeler te zijn, maar ze willen hem evenmin verstoppen bij Club NXT. De bedoeling is dat hij dit seizoen geregeld aansluit bij de A-kern en stap voor stap ervaring opdoet op het hoogste niveau.

Dat past perfect binnen de filosofie van blauw-zwart. De club wil jonge talenten niet alleen opleiden, maar hen ook effectief kansen geven wanneer ze daar klaar voor zijn. Vasovic krijgt daarbij het voordeel dat hij achter twee gevestigde spitsen kan groeien zonder de enorme druk die op een onmiddellijke titularis rust.

Als Ivan Leko erin slaagt om de laatste ruwe kantjes weg te werken, zou Vasovic wel eens de volgende jonge aanvaller kunnen worden die in Jan Breydel volledig openbloeit.