🎥 KAA Gent beleeft wel héél woelige voorbereiding in Zweden

KAA Gent gaat donderdagavond in Zweden op zoek naar een goede uitgangspositie in de derde voorronde van de Conference League. Dan zal het echter ook de fans van IFK Göteborg moeten trotseren. Afgelopen nacht was alvast vurig voor de Buffalo's.

KAA Gent maakt zich op voor een nieuwe Europese avond in de Conference League. Na een opvallend rustige verplaatsing in Polen in de vorige ronde, wacht de Buffalo’s nu een totaal andere omgeving: een kolkend Gamla Ullevi in Göteborg.

In de tweede voorronde trok Gent naar Polen, waar het de Oekraïense club FK LNZ Tcherkassy trof. Door de oorlogssituatie in Oekraïne werd die wedstrijd gespeeld in een stadion dat er bijzonder leeg bij lag. Sportief leverde dat vooral een gesloten tweeluik op, met weinig ruimte en weinig ritme.

Contrast met vorige verplaatsing in Polen is heel groot voor KAA Gent

Dat contrast met wat er donderdag in Zweden op het programma staat, kan moeilijk groter zijn. IFK Göteborg staat in eigen huis bekend om zijn intense aanhang en een stadion dat op Europese avonden snel op temperatuur komt.

De heenwedstrijd van de derde voorronde wordt donderdag om 19u afgewerkt in het Gamla Ullevi Stadium. Een week later volgt de return in de Planet Group Arena, donderdag om 20u30 in Gent. Aan de Belgen om met een goede uitgangspositie terug te komen uit Zweden.

Vuurwerk aan het hotel: Gent krijgt meteen een signaal

Dat Göteborg leeft voor deze affiche, werd meteen duidelijk bij de aankomst van de Gentenaars. In de omgeving van het teamhotel werd vuurwerk afgestoken, een opvallende manier om de bezoekers eraan te herinneren dat er donderdag een heet avondje kan volgen.





De Göteborgse aanhang behoort dan ook simpelweg tot de meest fanatieke van Zweden. Bij grote wedstrijden wordt er vaak uitgepakt met stevige tifo's, en tijdens de match zakt het gezang zelden weg. Voor Gent wordt het dus niet alleen een sportieve test, maar ook een mentale.

In zo’n decor kan het tempo snel omhoog gaan en kan elk momentum extra hard binnenkomen. Voor de Buffalo’s wordt het vooral zaak om nuchter te blijven, het stadion niet te laten meespelen en de wedstrijd in fases op te delen: rustig starten, controle zoeken en vooral vermijden dat Göteborg kan teren op emoties. Het doel is dan ook duidelijk: de League Phase van de Conference League halen.