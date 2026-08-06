Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Anderlecht houdt stand in Toumba na droomstart en bizarre penaltyfase
Foto: © photonews
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Anderlecht keert met een kleine maar kostbare voorsprong terug uit Thessaloniki. Een goal na zestien seconden volstond tegen PAOK, dat daarna domineerde en dacht te scoren. Paars-wit overleefde enkele bizarre fases en hield stand in Griekenland.

Anderlecht heeft donderdag een kleine maar bijzonder waardevolle voorsprong meegenomen uit Thessaloniki. Paars-wit won de heenwedstrijd van de derde voorronde van de Europa League met 0-1 bij PAOK. Het doelpunt viel al na zestien seconden, waarna de bezoekers vooral moesten verdedigen en meer dan eens goed wegkwamen.

De wedstrijd kon niet beter beginnen voor Anderlecht. Meteen na de aftrap stuurde Colin Coosemans een lange bal naar voren. PAOK verdedigde bijzonder zwak uit en Mihajlo Cvetkovic reageerde alert. De aanvaller kreeg de bal mee en werkte via de doelman af: 0-1 na amper zestien seconden.

Die droomstart veranderde het verdere wedstrijdbeeld meteen. Anderlecht zakte terug en liet de thuisploeg steeds meer de bal. PAOK probeerde de druk op te voeren, terwijl paars-wit vooral rekende op de omschakeling. Cvetkovic kon nog enkele keren ontsnappen, maar een tweede doelpunt leverde dat niet op.

Anderlecht ontsnapt twee keer in bizarre fase

Kort voor het halfuur dreigde het alsnog mis te lopen. PAOK schakelde snel om nadat Anderlecht hoog op het veld balverlies leed. De daaropvolgende poging ging maar net voorlangs.

Niet veel later kreeg de thuisploeg een erg makkelijk toegekende strafschop na contact van Enric Llansana. Coosemans stopte de eerste poging, maar werd in de herneming toch geklopt. PAOK vierde de gelijkmaker, alleen bleek een speler te vroeg het strafschopgebied te zijn binnengelopen.

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Opvallend genoeg volgde geen nieuwe strafschop. Anderlecht kreeg een vrije trap en ontsnapte zo aan de 1-1. Amper een minuut later volgde opnieuw een hachelijk moment. Léo Pétrot maakte in het strafschopgebied een duidelijke overtreding, maar de scheidsrechter floot aanvankelijk niet.

Na tussenkomst van de VAR ging de bal opnieuw niet op de stip. Eerder in de aanval was er een lichte fout op Moussa N’Diaye gemaakt. Anderlecht kwam zo in nauwelijks twee minuten twee keer bijzonder goed weg en haalde de rust met zijn voorsprong intact.

PAOK dringt aan, Anderlecht houdt stand

Na de pauze kwam Anderlecht beter uit de kleedkamer. Paars-wit schoof even hoger op en probeerde de bal langer in de ploeg te houden. Geleidelijk nam PAOK het initiatief echter opnieuw over. De Grieken wilden voor eigen publiek koste wat het kost een betere uitgangspositie afdwingen.

In de 66ste minuut leek Anderlecht zelfs op 0-2 te komen. Invaller Oliver Antman werkte af, maar stond duidelijk buitenspel. De vlag ging snel omhoog en het doelpunt werd terecht afgekeurd.

In de slotfase bleef PAOK meer dreigen, zonder Coosemans nog te kloppen. Dat was opvallend, want de thuisploeg verzamelde 15 doelpogingen en 1,68 expected goals. Anderlecht kwam niet verder dan vier schoten.

Aan de bal was de prestatie van paars-wit weinig overtuigend en spectaculair werd het nooit. Verdedigend deed Anderlecht wel wat nodig was. De ploeg bleef compact en hield de nul.

Volgende week donderdag volgt de terugwedstrijd in het Lotto Park. Anderlecht begint die met een minimale voorsprong, maar weet na deze heenmatch ook dat PAOK voldoende kansen kan afdwingen. De marge is klein, maar gezien het wedstrijdverloop mocht Anderlecht vooral tevreden zijn dat het zonder tegendoelpunt uit Toumba vertrok.

13 reacties
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