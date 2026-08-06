Live - Transfernieuws 6/8: RWDM heeft beet, groen licht voor Vinicius

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Live - Transfernieuws 6/8: RWDM heeft beet, groen licht voor Vinicius
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De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

Nog een linksachter: Anderlecht duwt door voor international die eerdere transfer zelf blokkeerde

De mogelijke komst van Will Ferry kan voor een verschuiving zorgen op de linkerflank van Anderlecht. Met N’Diaye en Augustinsson al in de kern lijkt paars-wit zich voor te bereiden op een vertrek, terwijl de Ierse international zelf voor het Lotto Park kiest. (Lees meer)

Opvallend: 'Antwerp en STVV strijden om ex-speler'

STVV wil Arbnor Muja opnieuw naar Stayen halen, maar ditmaal op definitieve basis. De 27-jarige flankaanvaller speelde vorig seizoen al op huurbasis voor de Kanaries en liet daar voldoende zien om de clubleiding te overtuigen. (Lees meer)

Aernout Van Lindt

Real Madrid haalt héél hard uit met deal van meer dan 100 miljoen euro

Real Madrid C.F. en RB Leipzig hebben een akkoord bereikt over de transfer van speler Yan Diomande, die zich voor de komende zeven seizoenen – tot en met 30 juni 2033 – bij Real Madrid zal aansluiten. Dat nieuws is ondertussen officieel bevestigd door Real Madrid.

In 2025 speelde de talentvolle aanvaller al voor het Spaanse Léganes, nu keert hij dus terug naar de Spaanse hoofdstad. Met de deal zou een absoluut recordbedrag gemoeid zijn van zo'n 125 miljoen euro. Daarmee doen de Duitsers financieel gezien uiteraard wel een enorme deal.

Aernout Van Lindt

Everton haalt Christian Norgaard in huis

Everton heeft zich weten te versterken met Christian Norgaard, zo maakt de club uit Liverpool bekend via de officiële kanalen. Bij Arsenal was hij overbodig geworden en dus kon hij een nieuwe uitdaging gaan zoeken. Hij tekende bij The Toffees voor twee seizoenen tot juni 2028.

De verdedigende middenvelder heeft zo een gedroomde nieuwe uitdaging beet. Hij gaf op de officiële kanalen van Everton dan ook aan heel blij te zijn met zijn nieuwe uitdaging en hij hoopt bij Everton opnieuw meer tot spelen te gaan komen. De ervaren rot kan na de titel met Arsenal nu nieuwe uitdagingen zoeken op een iets 'lager' niveau in de Premier League.

Aernout Van Lindt

Deal rond Vinicius Junior komt dichterbij

Real Madrid nadert een nieuwe overeenkomst met Vinicius Jr na de positieve gesprekken van woensdag. Het mondelinge akkoord bevindt zich in de afrondende fase. Dat weet alvast transfergoeroe Fabrizio Romano te melden op donderdagmiddag. 

De ​​laatste details worden besproken, waarna groen licht wordt gegeven voor een nieuw langetermijncontract. Ook José Mourinho dringt aan op het aanblijven van Vinicius Junior. Daarmee lijkt er een lange soap stilaan te worden afgerond, want er was de voorbije tijd een serieuze flirt met onder meer Arsenal. Nu lijkt het er dus toch op dat Vinicius gewoon in Spanje zal blijven. 

Aernout Van Lindt

Deschamps lijkt niet naar Saoedi-Arabië te gaan

De gesprekken tussen de voormalige Franse bondscoach en Al-Ahli lijken niet op een positieve uitkomst af te stevenen. Didier Deschamps zou de Saudische aanbieding niet aanvaarden. In Saudi-Arabië vallen beslissingen minder snel dan in Europa. Er zijn meer lagen die hun akkoord moeten geven. Het PIF, het Saudische investeringsfonds, weegt vaak mee op de eindbeslissing bij topclubs als Al-Ahli.

In november 2025 liet Didier Deschamps bij Téléfoot (TF1) verstaan dat er toenadering was geweest: “Ik heb contact gehad, niet per se met hen. Ik ga geen naam noemen, maar ze kennen mijn situatie.” De 57-jarige Fransman lijkt zijn tijd te nemen voor een volgend project. Meteen na een lang tijdperk aan het roer van de Franse nationale ploeg overstappen naar een clubbank is allesbehalve vanzelfsprekend. Het ritme en de invulling verschillen: als bondscoach werk je in blokken en selecteer je, als clubtrainer leef je dagelijks met de groep.

Aernout Van Lindt

RWDM heeft nieuwe doelman beet

RWDM heeft met Adam Delplace een nieuwe doelman beet. De 19-jarige doelman doorliep de jeugdopleiding van RC Lens en speelde voornamelijk voor het tweede elftal van de Franse club in de National 2.

"Welkom, Adam!" schreef RWDM op zijn sociale mediakanalen. De jonge doelman, geboren in Indiana (VS), is 1,80 meter lang en werd opgeleid bij RC Lens; hij sloot zich op zeer jonge leeftijd bij de club aan, nadat hij was begonnen bij IC Lambersart in de regio Rijsel (Lille). Hij bracht vele jaren door in de jeugdopleiding van RC Lens en doorliep de verschillende jeugdelftallen van de Sang et Or. Hij speelde voor de U19 voordat hij doorstroomde naar het tweede elftal. Hij kwam al op elfjarige leeftijd bij de Franse club terecht.

Miljoenen op komst zoals Makanza? KV Mechelen neemt dubbel besluit

KV Mechelen is volop aan het kijken naar zijn kern voor het komende seizoen. Daarbij horen ook een aantal transfers aan inkomende én aan uitgaande zijde. Nu hebben ze opnieuw een stevig besluit genomen over twee jongelingen. (Lees meer)

RWDM versterkt zich met voormalige verdediger van Lokeren en Oostende

RWDM haalt met Jonas Vinck een pak ervaring naar het Edmond Machtensstadion. De 30-jarige verdediger komt transfervrij over van Lokeren en moet de defensie versterken na de administratieve degradatie van de Brusselaars naar het hoogste amateurniveau. (Lees meer)

De transfergeruchten, het laatste transfernieuws en officiële transfers vliegen ons om de oren. Bij Voetbalkrant zetten wij alles voor u op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

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