Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 7 reacties
Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Romelu Lukaku lijkt zijn laatste weken bij Napoli te beleven. De Rode Duivel liet aanbiedingen uit de MLS en Saudi-Arabië links liggen, ontbreekt op trainingskamp en houdt vast aan één duidelijke voorwaarde: zijn volgende club moet hem in Europa een hoofdrol bieden.

Romelu Lukaku lijkt deze zomer definitief op weg naar de uitgang bij Napoli. De 33-jarige Rode Duivel wil geen seizoen als invaller tegemoetgaan en heeft aanbiedingen uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië afgewezen. Zijn voorkeur blijft een transfer naar een Europese club waar hij uitzicht heeft op een belangrijke rol.

Volgens Nicolò Schira staat vast dat Lukaku Napoli deze mercato verlaat. Daarmee werd al een grote knoop doorgehakt. De voorbije weken werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met Atlanta United, maar een overstap naar de MLS geniet voorlopig niet zijn voorkeur. Ook voorstellen uit Saudi-Arabië konden hem niet overtuigen.

Geen plaats op het trainingskamp

Lukaku reisde niet mee met de selectie van Napoli op trainingskamp. De club hield de uitleg beperkt. "Romelu Lukaku krijgt in overleg met de club enkele dagen vrij vooraleer hij zich weer bij de groep voegt", klonk het in een korte mededeling.

Die afwezigheid voedt de verwachting dat zijn toekomst elders ligt. Lukaku zou niet zeker zijn van een basisplaats en is niet van plan genoegen te nemen met een rol vanaf de bank. Voor de spits is sportief perspectief doorslaggevend bij de keuze van zijn volgende club.

Lees ook... Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

Hij speelt sinds 2024 voor Napoli en maakte deel uit van de ploeg die de Italiaanse landstitel veroverde. Een concrete Europese bestemming is voorlopig nog niet bekend.

Europa blijft eerste keuze

Lukaku liet op het WK 2026 zien dat hij nog altijd beslissend kan zijn. In zes wedstrijden scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Die prestaties geven geïnteresseerde clubs alvast recente cijfers om mee te nemen. Napoli gaf nog geen verdere uitleg over de duur van zijn afwezigheid. Zo zou zijn vertrek dus een zekerheid zijn.

7 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
La Liga
La Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Osasuna
Napoli
Romelu Lukaku

Meer nieuws

Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen Analyse

Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen

19:00
12
OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet

10:30
1
Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

Anderlecht-aanwinst onthult: het was niet Sibierski die hem naar paars-wit haalde

10:00
KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag

09:30
2
Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

Nieuwe coach, nieuwe rol en meteen tegen ex-club: droomscenario voor speler van Essevee

09:15
Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

Hein Vanhaezebrouck hielp Antwerp een handje en warmt fans al op voor nieuwkomer

09:00
Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

Voormalig Club Brugge-talent staat voor verrassende transfer

08:15
Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

Anderlecht-coach Bruno wijst opnieuw naar de tegenstander: "Als er één favoriet is…"

08:00
'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

'Bayern München volgt hem, PSG is héél geïnteresseerd en... Atalanta plakt deze prijs op Charles De Ketelaere'

07:00
Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

Drama voor Union: sterkhouder lange tijd uit

07:20
De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale'

06:30
2
Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

Is er een (administratief) probleem? Leandro Trossard mag niét spelen voor Besiktas

23:00
2
Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

Christian Burgess legt uit waarom hij niét verlengde bij Union SG en hoe transfer naar KAA Gent er is gekomen

22:30
'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

'Romelu Lukaku traint niet meer mee bij Napoli'

11:50
44
'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

'Arthur Vermeeren kan naar Engelse topclub die deze zomer al 275 miljoen euro heeft uitgegeven aan transfers'

22:00
'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

'Cristiano Ronaldo doet opmerkelijke move en... nodigt Lionel Messi uit op zijn huwelijk'

21:30
17
Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

Rudi Garcia was de eerste bondscoach die hem wél liet spelen: Hans Vanaken reageert op aanstelling van Bommel

21:00
'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

'Dit is het verbeterde contractvoorstel van Real Madrid voor Vinicius Junior, Braziliaan komt meteen met hallucinant tegenvoorstel op de proppen'

20:20
3
Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

Vanderbiest en KV Mechelen mogen héél hoge verwachtingen hebben? "Zijn contractsituatie is nét een pluspunt"

20:40
3
ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje

20:00
26
Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

Enkel een uitgaande transfer kan de plannen wijzigen: Sibierski hakt cruciale knoop door bij RSC Anderlecht

19:40
3
Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter

19:20
1
Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

Voormalige ster van Barcelona én Real Madrid doet oproep aan Infantino

18:40
Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

Onthutsend! Bondsvoorzitter schakelde maffia in om Manchester United-legende te laten zwijgen

18:20
1
Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren

18:00
8
Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

Helemaal uit beeld bij Rode Duivels, nu ook op weg naar de uitgang bij zijn topclub

17:30
Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons Analyse

Geschiedenis ziet er niet goed uit voor KAA Gent, maar Rik De Mil komt met treffende respons

17:00
1
Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

Beerschot haalt bekende naam uit het Belgische voetbal binnen: ex-speler van Eupen, OHL en Lierse

16:30
1
Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

Antwerp haalt Zuid-Amerikaans toptalent in huis: Overmars legt 19-jarige spits voor vier jaar vast

16:12
10
Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

Kylian Hazard zorgt voor onrust en stuurt duidelijke boodschap naar zijn bestuur

16:00
Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

Union doet Bodø/Glimt bibberen: Noorse topploeg geeft zelf toe dat het anders moet

15:30
3
Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

Club Brugge heeft meer dan één ijzer in het vuur: naast Esse blijven ze aandringen voor deze winger

15:00
OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

OFFICIEEL: SK Beveren haalt ex-Bayern München-talent naar de Freethiel

14:44
Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

Sven Jaecques maakt heel duidelijk wat de rol van Wouter Vandenhaute zal (en moet) zijn

14:30
5
Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

Marc Coucke geeft opvallend signaal: Anderlecht wil rust doen terugkeren

14:01
1
Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

Oude bekende keert terug: RWDM haalt middenvelder opnieuw naar Molenbeek

13:54

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 1
Inter Milaan Inter Milaan 22/08 Monza Monza
Udinese Udinese 22/08 Como Como
Parma Parma 22/08 Cagliari Cagliari
Genoa Genoa 22/08 Napoli Napoli
Venezia Venezia 23/08 Lecce Lecce
Frosinone Frosinone 23/08 Juventus Juventus
Torino Torino 23/08 AC Milan AC Milan
Atalanta Atalanta 23/08 Sassuolo Sassuolo
Bologna Bologna 24/08 Lazio Lazio
AS Roma AS Roma 24/08 Fiorentina Fiorentina

Nieuwste reacties

EddyDeWallyvis EddyDeWallyvis over De zoveelste blunder van Infantino is een feit: 'FIFA-voorzitter koopt Marokkaanse steun met... WK-finale' storfstievel storfstievel over Eerste interlands en eerste WK, maar... hij lijkt zo goed als zeker van een basisplaats voor jaren Zinédine Tielemans Zinédine Tielemans over Lukaku op zijn 35ste naar Anderlecht? De comeback waar stilaan ook vragen bij horen ploeg van't stad ploeg van't stad over OFFICIEEL: Anthony Limbombe heeft opvallende nieuwe uitdaging beet Borak Borak over Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over KAA Gent gewaarschuwd door wat coach De Mil zelf in Göteborg zag RememberLierse RememberLierse over ONTHULD: Jérémy Doku nam verboden middelen om speelklaar te zijn voor WK-kwartfinale tegen Spanje David Thiago Raes David Thiago Raes over Antoine Sibierski houdt zijn adem in: dit is waarom PAOK transferplannen van Anderlecht bepaalt Goro Goro over Deze drie kandidaten worden naar voren geschoven om Gianni Infantino op te volgen als FIFA-voorzitter Goro Goro over UITGELEKT: Deze waanzinnige deal heeft Georgina onderhandeld indien ze gaat scheiden van Cristiano Ronaldo Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved