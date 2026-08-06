Romelu Lukaku hakt grote knoop door over zijn toekomst

Romelu Lukaku lijkt zijn laatste weken bij Napoli te beleven. De Rode Duivel liet aanbiedingen uit de MLS en Saudi-Arabië links liggen, ontbreekt op trainingskamp en houdt vast aan één duidelijke voorwaarde: zijn volgende club moet hem in Europa een hoofdrol bieden.

Romelu Lukaku lijkt deze zomer definitief op weg naar de uitgang bij Napoli. De 33-jarige Rode Duivel wil geen seizoen als invaller tegemoetgaan en heeft aanbiedingen uit de Verenigde Staten en Saudi-Arabië afgewezen. Zijn voorkeur blijft een transfer naar een Europese club waar hij uitzicht heeft op een belangrijke rol.

Volgens Nicolò Schira staat vast dat Lukaku Napoli deze mercato verlaat. Daarmee werd al een grote knoop doorgehakt. De voorbije weken werd hij nadrukkelijk in verband gebracht met Atlanta United, maar een overstap naar de MLS geniet voorlopig niet zijn voorkeur. Ook voorstellen uit Saudi-Arabië konden hem niet overtuigen.

Romelu #Lukaku has turned down some bids from #MLS and Saudi. Big Rom will leave #Napoli 100% this summer, but his priority is still staying in Europe. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) August 6, 2026

Geen plaats op het trainingskamp

Lukaku reisde niet mee met de selectie van Napoli op trainingskamp. De club hield de uitleg beperkt. "Romelu Lukaku krijgt in overleg met de club enkele dagen vrij vooraleer hij zich weer bij de groep voegt", klonk het in een korte mededeling.

Die afwezigheid voedt de verwachting dat zijn toekomst elders ligt. Lukaku zou niet zeker zijn van een basisplaats en is niet van plan genoegen te nemen met een rol vanaf de bank. Voor de spits is sportief perspectief doorslaggevend bij de keuze van zijn volgende club.



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Hij speelt sinds 2024 voor Napoli en maakte deel uit van de ploeg die de Italiaanse landstitel veroverde. Een concrete Europese bestemming is voorlopig nog niet bekend.

Europa blijft eerste keuze

Lukaku liet op het WK 2026 zien dat hij nog altijd beslissend kan zijn. In zes wedstrijden scoorde hij drie keer en gaf hij één assist. Die prestaties geven geïnteresseerde clubs alvast recente cijfers om mee te nemen. Napoli gaf nog geen verdere uitleg over de duur van zijn afwezigheid. Zo zou zijn vertrek dus een zekerheid zijn.