🎥 Hallucinant: Charleroi-fans gooien pyrotechnisch materiaal naar supporters van RAEC Mons

De aanhang van Sporting Charleroi heeft zich tijdens de Henegouwse derby in de zestiende finales van de Beker van België van zijn slechtste kant laten zien. Enkele ultras gooiden rookbommen en Bengaals vuur in de richting van het naastgelegen vak met supporters van RAEC Mons.

"We hopen op een mooi feest voor het Waalse voetbal." Met die woorden blikte Dante Brogno voor de aftrap bij de RTBF vooruit op de wedstrijd. De voormalige clublegende van Sporting Charleroi groeide later ook bij RAEC Mons, als trainer, uit tot een icoon. Zijn oproep viel zaterdagavond in het Stade du Tondreau niet bij iedereen in goede aarde.

De sfeer in Bergen was nochtans hartelijk en ouderwets gezellig, vooral dankzij het familiale thuispubliek. Vanuit het bezoekende vak lieten enkele Charleroi-ultras zich echter op een bijzonder negatieve manier opmerken.

Pyrotechnisch materiaal richting het thuisvak

In de tweede helft had Charleroi het moeilijk tegen een sterk spelend RAEC Mons. De bezoekende supporters staken daarop rookbommen en ander pyrotechnisch materiaal af. Op zich is dat een tafereel dat vaker deel uitmaakt van de voetbalsfeer.

🤯 l Les supporters de Charleroi balancent leurs fumigènes sur ceux de Mons … https://t.co/4Gaiv1NhnC — Ma Pro League (@MaProLeague) October 17, 2026

Een aantal Carolo-ultras ging vervolgens een stap te ver. Zij gooiden enkele rookbommen en pyrotechnische voorwerpen naar het vak met Bergen-supporters dat vlak naast hen lag. Dat was allerminst een ultrasvak. Tijdens de partij spotten de Zebra-supporters daar zelfs mee door te roepen dat de Montois "een ultraskop" nodig hadden.





In dat deel van de hoofdtribune zaten dus gezinnen, kinderen en supporters die in eerste afdeling ACFF niet vaak met zulke toestanden van bezoekende fans worden geconfronteerd. Een erg onverstandige actie van het Charleroi-vak.