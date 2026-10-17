Romelu Lukaku beleeft bijzondere avond bij Fenerbahçe: dit gebeurde tegen Alanyaspor

Romelu Lukaku heeft eindelijk zijn eerste doelpunt voor Fenerbahçe beet. De Rode Duivel zette zijn ploeg zaterdag tegen Alanyaspor op voorsprong en gaf daarmee het startschot voor een overtuigende 3-0-overwinning. Vooral voor de Belgische spits was het een belangrijke avond, na een doelpuntloze aanloop bij zijn nieuwe werkgever.

Trainer Ismail Kartal gaf Lukaku een basisplaats in de achtste competitiewedstrijd van het seizoen. De aanvaller kreeg zo de voorkeur op Vedat Muriqi, die op de bank begon. Het was pas zijn tweede basisplaats, na tien eerdere optredens voor de Turkse topclub. Na de zware Champions League-nederlaag tegen Aston Villa kon Fenerbahçe bovendien wel een opsteker gebruiken.

Lukaku breekt eindelijk de ban

Al vroeg liet Lukaku zich opmerken. In de dertiende minuut kreeg hij de bal van Mason Greenwood, maar zijn poging van dichtbij verdween over doel. Even later leek Fenerbahçe alsnog te scoren. Greenwood miste een strafschop, waarna İrfan Can Kahveci de rebound binnenwerkte. Dat doelpunt werd echter afgekeurd omdat Kahveci te vroeg het strafschopgebied was binnengelopen. De thuisploeg was duidelijk sterker, maar kreeg de bal niet binnen.

Vijf minuten voor de rust was het dan toch raak. Matteo Guendouzi speelde Levent Mercan vrij op links, waarna de verdediger de bal strak voor doel bracht. Lukaku stond op de juiste plaats en werkte van dichtbij binnen. Zijn eerste treffer in het shirt van Fenerbahçe was eindelijk een feit.

Invallers vergroten de voorsprong

Na de pauze bleef de thuisploeg op zoek gaan naar zekerheid. Die kwam er in de 71e minuut, toen invaller Kerem Aktürkoğlu de voorsprong verdubbelde.

Lukaku mocht in de 81e minuut naar de kant. Zijn vervanger Muriqi drukte even later eveneens zijn stempel op de wedstrijd. Op aangeven van Aktürkoğlu maakte de Kosovaar in de 87e minuut de derde treffer.





Zo spoelde Fenerbahçe de Europese afstraffing weg met een comfortabele competitiezege. Voor Lukaku was het resultaat extra welkom: de spits moest even wachten op zijn eerste doelpunt, maar bewees tegen Alanyaspor eindelijk waarom hij naar Istanbul werd gehaald.