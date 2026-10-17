Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Antwerp en OH Leuven krijgen het niet cadeau: Croky Cup zorgt voor spanning
Foto: © photonews

Antwerp en OH Leuven hebben zaterdag hun plaats in de achtste finales van de Croky Cup veiliggesteld, maar beide eersteklassers moesten daarvoor diep gaan. De Great Old ontsnapte aan een stunt van KSK Heist, terwijl Leuven na een rode kaart tegen Francs Borains met tien man overeind moest blijven.

Antwerp trok met weinig vertrouwen naar Heist-op-den-Berg. Na vijf opeenvolgende competitienederlagen kon trainer Marvin Compper zich geen nieuwe misstap veroorloven. Maar de amateurclub, die eerder al KV Kortrijk had uitgeschakeld, bleek allerminst onder de indruk van het bezoek van stamnummer één.

KSK Heist maakt het Antwerp bijzonder moeilijk

Heist maakte het de bezoekers behoorlijk lastig en creëerde zelfs de betere kansen. Antwerp slaagde er maar moeizaam in om zijn hogere niveau op het veld te tonen. Het verschil tussen beide ploegen was nauwelijks zichtbaar, maar uiteindelijk vond de eersteklasser toch één keer de weg naar doel.

Eén treffer van Thibo Somers in minuut 64 volstond voor een 0-1-overwinning. Van een overtuigende reactie op de recente resultaten was geen sprake. Compper mag met zijn ploeg verder bekeren, maar Heist verliet het terrein met het gevoel dat er veel meer mogelijk was geweest.

OH Leuven houdt met tien man stand

Ook OH Leuven kende een avond vol spanning. De thuisploeg begon als favoriet aan de ontmoeting met Francs Borains, maar kreeg de bezoekers niet zomaar op de knieën. Uiteindelijk zorgde verdediger Ewoud Pletinckx voor de bevrijdende openingstreffer.

De opluchting was van korte duur. Vrijwel onmiddellijk daarna kreeg Birger Verstraete een rode kaart, waardoor Leuven met tien spelers de voorsprong moest verdedigen. Francs Borains kreeg zo opnieuw hoop op een bekerstunt. OHL moest het resterende deel van de wedstrijd vooral zien te overleven.

Dat lukte: de 1-0 bleef op het bord en Leuven stootte door. Zo bereikten beide favorieten hun doel, zonder indruk te maken. Voor Antwerp blijft de vraag hoe de ploeg uit haar competitieve malaise geraakt. Bij OH Leuven zal vooral de rode kaart nog nazinderen.

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