Reactie Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had

Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
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Van glorie in Milaan naar zwoegen tegen Lokeren: Leko legt uit waarom Club het zo lastig had
Foto: © photonews
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Van de stunt tegen Inter naar een moeizame bekeravond tegen Lokeren: Club Brugge kende een heel andere wedstrijd dan afgelopen dinsdag. Blauw-zwart had het bijzonder lastig tegen de tweedeklasser. Trainer Ivan Leko was na afloop vooral blij met de kwalificatie, al besefte hij ook dat zijn ploeg niet haar beste niveau haalde.

Na de stuntzege in San Siro voerde Leko heel wat wijzigingen door. Verschillende sterkhouders kregen rust en onder meer de jonge doelman Argus Vanden Driessche mocht aan de aftrap verschijnen. Toch verliep de wedstrijd niet zoals gehoopt. Club had veel balbezit, maar creëerde amper kansen. Lokeren was voor rust zelfs het gevaarlijkst en kwam dicht bij de openingstreffer.

Leko begreep dat het na de Europese inspanningen geen eenvoudige avond zou worden. "Ik ben blij, om eerlijk te zijn. Na wat er dinsdag in Milaan gebeurde, weet je dat het niet gemakkelijk is om de batterijen van de spelers te herstellen. Ik ben blij dat we konden winnen."

De beker kan voor verrassingen zorgen

Dat Club het lastig had tegen Lokeren, verraste de trainer enigszins. Toch benadrukte hij dat bekerwedstrijden vaak onvoorspelbaar zijn. "Je verwacht het niet. Maar de beker is een andere competitie. In voetbal zijn de beste teams en de beste spelers niet altijd de winnaars."

Vooral in de eerste helft liep het stroef bij blauw-zwart. Ondanks het overwicht aan de bal slaagde Club er nauwelijks in om gevaar te creëren. Bovendien werden enkele slordigheden bijna afgestraft door de bezoekers.

"Het was niet geweldig. We hadden de bal, maar konden vooral in de eerste helft weinig creëren. Er waren enkele tegenaanvallen en individuele fouten, onder meer in onze passing. Daardoor werd het moeilijk."

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"De jongens zijn ook maar mensen"

Uiteindelijk zorgde Lemaréchal vlak voor rust voor de verlossende openingstreffer. De trainer zag na rust wel beterschap en wees nogmaals op de zware inspanningen van afgelopen dinsdag.

"We weten dat je in het voetbal honderd procent moet geven om te winnen. Ik ben blij dat we gewonnen hebben. De tweede helft was goed. Het is ook heel normaal dat het wat minder loopt: de jongens zijn ook maar mensen."

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