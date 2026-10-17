Club Brugge Club Brugge
1-0
KSC Lokeren KSC Lokeren
cluClub Brugge
KSC Lokeren
Felix Lemarechal 45+1'
1-0
Datum: 17/10/2026 20:45
Competitie: Beker van België
Speeldag: Ronde 7
Stadion: Jan Breydel
Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage
Robbie Maes vanuit Het Jan Breydelstadion
| 15 reacties
Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage
Foto: © photonews

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zich uiteindelijk toch weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. Met een stevig gewijzigde en vooral jeugdige ploeg had blauw-zwart de handen meer dan vol met tweedeklasser Lokeren.

Na de stuntzege van Club Brugge op het veld van Inter Milaan in de Champions League wachtte blauw-zwart vanavond een duel tegen tweedeklasser Lokeren. Het verschil in aanzien tussen beide tegenstanders was groot, maar voor het bestuur van Club was doorstoten in de beker evenzeer een must. Het doel op Jan Breydel is dan ook duidelijk: voor het eerst in ruim dertig jaar nog eens de dubbel pakken (titel en beker). 

Ivan Leko voerde dan ook heel wat wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd tegen Inter. Zoals aangekondigd stond tweede doelman Vanden Driessche onder de lat, en niet Sommer of Jackers. In de defensie verhuisden Sabbe en de geblesseerde Mechele naar de bank, terwijl Siquet en Spileers hun vervangers waren. Ook voorin kregen de uitblinkers van afgelopen dinsdag, Forbs en Tresoldi, rust. Koren en Vermant kwamen daardoor in de ploeg. 

Dat Lokeren van een ander kaliber was dan Inter, beseften ze in Brugge maar al te goed. Dat betekende echter niet dat de tegenstander onderschat mocht worden. Blauw-zwart had in de eerste helft wel het nodige balbezit, maar grote kansen leverde dat nauwelijks op.  

Lokeren geeft zich niet zomaar gewonnen

Integendeel, het waren de Waaslanders die het gevaarlijkst waren. Toen Lee de bal verloor, konden de bezoekers zelfs twee keer op rij dreigen. Eerst redde Vanden Driessche met een knappe reflex, waarna Spileers de bal in tweede instantie van de lijn veegde. Vooral Mabanza liet na om de score te openen. 

Bij Club Brugge bleef het zoeken naar kansen, al kon Leko wel rekenen op een bedrijvige Koren. De jonge flankaanvaller toonde de nodige grinta en het lef om zijn acties te maken.

Koren Tian Nai
© photonews

Club slaat toe vlak voor rust

Het leek erop dat beide ploegen met een 0-0 zouden gaan rusten, tot Siquet de bal strak voor doel bracht. De verdediging van Lokeren kreeg het leer niet weggewerkt, waardoor Lemaréchal goed gevolgd was om de bal binnen te tikken. Na een moeizame eerste helft zorgde dat voor de nodige opluchting op Jan Breydel. 

In de tweede helft kregen we hetzelfde beeld als voor de rust. Club Brugge had het nodige balbezit, maar slaagde er nauwelijks in om grote kansen te creëren. Doelman Vervacke moest wel enkele keren goed tussenkomen, onder meer op pogingen van Vermant en de ingevallen Milan Robberechts. 

Opstellingen

Je favoriete speler beoordelen? Meld je aan en beoordeel net als andere voetbalfans alle spelers!

Club Brugge Club Brugge
Vanden Driessche Argus 90' -
Lee Hanbeom 90' -
Potts Freddie 90' -
Virgili Jan 77' -
Vermant Romeo 69' -
Vanaken Hans 90' -
Siquet Hugo 90' -
Spileers Jorne 90' -
Seys Joaquin 90' -
Lemarechal Felix 87' -
Koren Tian Nai 69' -
Bank
Robberechts Milan 21' -
Sommer Yann 0'  
Tresoldi Nicolò 21' -
Tsawa Cheveyo 3'  
Jackers Nordin 0'  
Dams Matteo 0'  
Mechele Brandon 0'  
Diakhon Mamadou 13' -
Vasovic Andrej 0'  
 

KSC Lokeren KSC Lokeren
Vervacke Simon 90' -
Doudaev Djovkar 90' -
Brrou Anisse 74' -
simnica Luan 55' -
Pau Maxime 90' -
Mabanza Vancy Romeo 77' -
Janssen Toon 90' -
Palacios Jordi 90' -
Lloci Matias 90' -
Spegelaere Andreas 90' -
Duku Modeste 55' -
Bank
Aigboje Jorden 0'  
Denuit Robin 0'  
Ola-Adebomi Ademola 13' -
Ben Seghir Salim 35' -
Brondeel Jorn 0'  
van den Bergh Rune 35' -
Vervaque Jarno 16' -
Mazouz Jassim 0'  
Herbeleef Club Brugge - KSC Lokeren

Vooraf

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50

Na de Europese stunt tegen Inter begint Club Brugge vanavond aan een nieuw avontuur. Blauw-zwart ontvangt Sporting Lokeren in de Croky Cup en droomt niet alleen van een nie...

Beker van België

 Ronde 7
Sporting Hasselt Sporting Hasselt 1-2 Cercle Brugge Cercle Brugge
SK Beveren SK Beveren 3-0 Habay-la-Neuve Habay-la-Neuve
Westerlo Westerlo 2-0 Patro Eisden Maasmechelen Patro Eisden Maasmechelen
Standard Standard 2-0 FCV Dender EH FCV Dender EH
Bergen Bergen 0-0 Charleroi Charleroi
KSK Heist KSK Heist 0-1 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 1-0 Francs Borains Francs Borains
Virton Virton 0-2 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 1-0 KSC Lokeren KSC Lokeren
La Louvière La Louvière 4-0 Luik FC Luik FC
Zulte Waregem Zulte Waregem 3-0 Seraing Seraing
Union SG Union SG 18/10 Nijlen Nijlen
KV Mechelen KV Mechelen 18/10 Eupen Eupen
Rochefort Rochefort 18/10 KAA Gent KAA Gent
K Beerschot VA K Beerschot VA 18/10 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 18/10 Lommel SK Lommel SK
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved