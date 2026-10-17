Club Brugge heeft handen vol met Lokeren, maar vermijdt bekerblamage

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost, maar Club Brugge heeft zich uiteindelijk toch weten te plaatsen voor de volgende ronde van de Croky Cup. Met een stevig gewijzigde en vooral jeugdige ploeg had blauw-zwart de handen meer dan vol met tweedeklasser Lokeren.

Na de stuntzege van Club Brugge op het veld van Inter Milaan in de Champions League wachtte blauw-zwart vanavond een duel tegen tweedeklasser Lokeren. Het verschil in aanzien tussen beide tegenstanders was groot, maar voor het bestuur van Club was doorstoten in de beker evenzeer een must. Het doel op Jan Breydel is dan ook duidelijk: voor het eerst in ruim dertig jaar nog eens de dubbel pakken (titel en beker).

Ivan Leko voerde dan ook heel wat wijzigingen door in vergelijking met de wedstrijd tegen Inter. Zoals aangekondigd stond tweede doelman Vanden Driessche onder de lat, en niet Sommer of Jackers. In de defensie verhuisden Sabbe en de geblesseerde Mechele naar de bank, terwijl Siquet en Spileers hun vervangers waren. Ook voorin kregen de uitblinkers van afgelopen dinsdag, Forbs en Tresoldi, rust. Koren en Vermant kwamen daardoor in de ploeg.

Dat Lokeren van een ander kaliber was dan Inter, beseften ze in Brugge maar al te goed. Dat betekende echter niet dat de tegenstander onderschat mocht worden. Blauw-zwart had in de eerste helft wel het nodige balbezit, maar grote kansen leverde dat nauwelijks op.

Lokeren geeft zich niet zomaar gewonnen

Integendeel, het waren de Waaslanders die het gevaarlijkst waren. Toen Lee de bal verloor, konden de bezoekers zelfs twee keer op rij dreigen. Eerst redde Vanden Driessche met een knappe reflex, waarna Spileers de bal in tweede instantie van de lijn veegde. Vooral Mabanza liet na om de score te openen.

Bij Club Brugge bleef het zoeken naar kansen, al kon Leko wel rekenen op een bedrijvige Koren. De jonge flankaanvaller toonde de nodige grinta en het lef om zijn acties te maken.





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Club slaat toe vlak voor rust

Het leek erop dat beide ploegen met een 0-0 zouden gaan rusten, tot Siquet de bal strak voor doel bracht. De verdediging van Lokeren kreeg het leer niet weggewerkt, waardoor Lemaréchal goed gevolgd was om de bal binnen te tikken. Na een moeizame eerste helft zorgde dat voor de nodige opluchting op Jan Breydel.

In de tweede helft kregen we hetzelfde beeld als voor de rust. Club Brugge had het nodige balbezit, maar slaagde er nauwelijks in om grote kansen te creëren. Doelman Vervacke moest wel enkele keren goed tussenkomen, onder meer op pogingen van Vermant en de ingevallen Milan Robberechts.