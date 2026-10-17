Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, voetbaljournalist
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Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door
Foto: © photonews
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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg. Het laatste woord lijkt zo niet gezegd.

Aernout Van Lindt

Ook AC Milan roert zich nu voor Tresoldi

AC Milan? Dat is de grote jeugdliefde van Nicolo Tresoldi. Volgens La Gazzetta dello Sport zouden de Milanezen nu ook Tresoldi op de radar hebben gezet. Op die manier willen zij Barcelona en veel andere topclubs gaan aftroeven volgende zomer voor de jonge Italiaanse Duitser.

Sterke man Gerry Cardinale van AC Milan zou hoogstpersoonlijk aandringen op de transfer en zijn mannetjes hebben uitgestuurd om er werk van te maken bij Club Brugge. De 22-jarige spits krijgt er zo dus nog een extra ploeg bij die achter zijn veren zit. Hoe dat gaat aflopen? Het bedrag lijkt enkel te gaan stijgen ...

Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg. Het laatste woord lijkt zo niet gezegd.

De UEFA heeft besloten om Nicolo Tresoldi in het team van de week van de Champions League te zetten. Dat is niet meer dan logisch ergens, gezien de hattrick van de speler van Club Brugge. In verschillende kranten kreeg hij zelfs een 10 op 10.

De spits was alomtegenwoordig, dook op waar nodig en stond altijd op de juiste plaats om goals tegen de netten te prikken. Veel meer wil je uiteindelijk als club ook niet van een spits. En zo lijken Bart Verhaeghe & co deze zomer de beste beslissing te hebben genomen.

Nicolo Tresoldi van Club Brugge mocht afgelopen zomer niet weg bij blauw-zwart, tegen geen enkele prijs. Bart Verhaeghe was een paar maanden geleden binnenskamers nog héél duidelijk geweest. Nicolo Tresoldi mag in de zomer van 2026 niét vertrekken.

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Een geïnteresseerde club zou met een héél straf bod moeten komen om de voorzitter van Club Brugge te overtuigen. De Belgische landskampioen rekent op Tresoldi om het elftal dit seizoen op sleeptouw te nemen. Daarnaast had blauw-zwart de centen simpelweg niet nodig. De bankrekening kleurt héél groen door alle deals die ze ondertussen deden.

Club Brugge haalde deze zomer meer dan 80 miljoen euro (!) op

De uitgaande transfers van Christos Tzolis, Aleksandar Stankovic, Raphael Onyedika, Jesse Bisiwu, Zaid Romero en Shandre Campbell zitten daar voor het één en ander tussen. Club Brugge haalde tijdens deze zomermercato meer dan 80 miljoen euro op.

Aan uitgaande zijde hebben ze ondertussen ook al meer dan 40 miljoen euro uitgegeven. Maar er is dus nog overschot. En ondanks een persoonlijk akkoord met AS Roma gingen ze niet akkoord met een deal rond de 35 miljoen euro. En ook voor meer zou het niet gaan gebeuren ...

AS Roma, Manchester United, Barcelona, ... Deal kwam er niet

Veel clubs waagden nochtans hun kans afgelopen zomer. Een bod van zo'n 35 miljoen euro simpelweg kunnen weigeren? Dat is naar Belgische normen ongezien. Roma duwde niet door, maar met Manchester United en Barcelona kwamen er twee nieuwe gegadigden die het meenden. En ook vanuit Turkije was er interesse.

Hier en daar werd gedacht of gehoopt dat er voor 45 of maximaal 50 miljoen euro wél zou kunnen worden gesproken over een transfer. Ook met Barcelona vond Tresoldi volgens de Spaanse pers een persoonlijk akkoord, maar ook daar vonden de clubs geen overeenkomst.

Tresoldi had nochtans een persoonlijk akkoord met Barcelona, maar het kwam dus niet tot een deal. Al wil dat ook nog niet meteen zeggen dat alles nu definitief van de baan is. Integendeel zelfs: in de Spaanse pers klinkt het ondertussen al dat Hansi Flick Tresoldi zeker nog niet vergeten is.

En dus kan het komende zomer alsnog tot een deal komen. Rest de vraag voor hoeveel miljoenen dat dan zal zijn. Voor veertig miljoen euro zal het al lang niet meer zijn, gokken we. Een nieuw transferrecord is op komst voor blauw-zwart ...

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