Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

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Het was een hete transferzomer op Jan Breydel. En ei zo na was het zelfs nog véél en véél heter geworden. Ook Nicolo Tresoldi stond namelijk dicht bij een transfer. Ondertussen blijft de spits gewoon mooie dingen laten zien. Tegen Internazionale pakte hij nog eens uit met een geweldige hattrick tot gevolg. Het laatste woord lijkt zo niet gezegd.