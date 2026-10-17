Croky Cup: Genk doet het rustig, La Louvière en Zulte Waregem halen stevig uit

De zaterdagavond in de Croky Cup heeft geen verrassingen opgeleverd. KRC Genk kende weinig problemen met Excelsior Virton en plaatste zich dankzij een 0-2-overwinning voor de volgende ronde. Ook La Louvière en Zulte Waregem mochten vieren. Beide eersteklassers haalden stevig uit tegen tegenstanders uit de Challenger Pro League.

Genk maakt het verschil voor de rust

KRC Genk begon uitstekend aan zijn bekerwedstrijd op bezoek bij Virton. De Limburgers namen meteen het initiatief en kwamen na zeventien minuten op voorsprong. Daan Heymans opende de score met een rake kopbal.

De bezoekers bleven vervolgens de gevaarlijkste ploeg. In de 28e minuut verdubbelde Rafiu Durosinmi de voorsprong. Genk had de wedstrijd stevig in handen en kreeg via Noah Adedeji-Sternberg nog een uitstekende mogelijkheid. Zijn vrije trap belandde via doelman De Schrevel tegen de paal.

Na de rust probeerde Virton nog iets terug te doen, maar Genk gaf zijn dubbele voorsprong niet meer uit handen. De Limburgers wonnen met 0-2 en bekeren verder.

La Louvière haalt stevig uit

Ook La Louvière kende weinig problemen met FC Luik. De Wolven kwamen na 31 minuten op voorsprong dankzij Gruber, die de thuisploeg met een goed gevoel de rust instuurde.

Na de pauze liep La Louvière verder uit. Faye verdubbelde in de 61e minuut de voorsprong, waarna Rousseau elf minuten later de 3-0 maakte. Het slotakkoord was voor Filet, die in de 84e minuut de 4-0-eindstand vastlegde.





Zulte Waregem beslist wedstrijd na rust

Zulte Waregem moest langer wachten om zekerheid te krijgen tegen Seraing. Aké bezorgde Essevee na een kwartier de voorsprong, maar de thuisploeg slaagde er aanvankelijk niet in om verder afstand te nemen.

Na de rust kreeg Mbodji een enorme kans om de wedstrijd te beslissen, maar hij miste voor een bijna leeg doel. In de 77e minuut maakte hij zijn misser alsnog goed door de 2-0 binnen te werken.

Ementa zette in de 86e minuut de kers op de taart. Met een overtuigende 3-0-overwinning plaatste ook Zulte Waregem zich voor de volgende bekerronde.