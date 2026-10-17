Opvallende woorden van Thibo Somers na moeizame bekeravond voor Antwerp

Royal Antwerp FC heeft zich geplaatst voor de volgende ronde van de Croky Cup, maar gemakkelijk ging dat allerminst. De Great Old had het bijzonder lastig op bezoek bij KSK Heist en kon uiteindelijk met een nipte 0-1-overwinning ontsnappen. Thibo Somers erkende achteraf dat zijn ploeg het moeilijk had, maar benadrukte ook het positieve.

Antwerp begon als duidelijke favoriet aan de bekerwedstrijd, maar kreeg niet de ruimte om zijn gebruikelijke voetbal te ontwikkelen. Heist maakte het de bezoekers bijzonder lastig en bleef tot het einde in de wedstrijd. Toch slaagde Antwerp erin de kwalificatie veilig te stellen.

In Het Nieuwsblad gaf Thibo Somers na afloop toe dat het geen eenvoudige opdracht was. "We wisten dat het een moeilijke wedstrijd zou worden. Daar hadden we voldoende op gefocust. Heist was gretig, op een iets kleiner veld dan we gewoon zijn, waardoor we moeilijker de ruimtes vonden."

De middenvelder was vooral tevreden over de manier waarop Antwerp als collectief overeind bleef. "We hebben gevochten als een team. Het was niet het schoonste spel, maar het belangrijkste is dat we doorstoten."

Somers spreekt over het mentale aspect na zwakke reeks

Toch beseft Somers dat Antwerp momenteel niet zijn beste voetbal op de mat brengt. Volgens hem speelt het mentale aspect daarbij een belangrijke rol. Tegelijk wil hij niet dat er getwijfeld wordt aan de inzet of kwaliteiten van de spelersgroep.

"Het mentale aspect speelde ons zeker parten. Maar – en dan spreek ik voor heel de groep – er is voldoende kwaliteit. Geen enkele speler werkt zo hard als nu. Daar ligt het niet aan."





Somers ziet bovendien signalen dat Antwerp stilaan stappen vooruitzet, ook al vertaalt zich dat voorlopig niet altijd in overtuigend voetbal. "De data bewijzen dat we sterker en sterker worden", benadrukte hij.

De moeizame bekerzege verandert volgens Somers dus niets aan het vertrouwen in de spelersgroep. Antwerp heeft misschien niet kunnen overtuigen tegen Heist, maar het belangrijkste doel werd bereikt: de Great Old mag zich opmaken voor de volgende bekerronde.