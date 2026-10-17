Opvallend: Arsène Wenger kan Gianni Infantino van FIFA-voorzitterschap houden

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Opvallend: Arsène Wenger kan Gianni Infantino van FIFA-voorzitterschap houden
Foto: © photonews

Arsène Wenger wordt steeds nadrukkelijker genoemd als mogelijke uitdager van Gianni Infantino bij de voorzittersverkiezingen van de FIFA. De voormalige trainer van Arsenal geniet steun bij verschillende Europese voetbalbestuurders. Zelf houdt de 76-jarige Fransman voorlopig de boot af, al sluit hij een kandidatuur niet definitief uit.

Volgens L'Équipe ziet een deel van de Europese voetbalwereld in Wenger een geloofwaardige naam om Infantino uit te dagen. De FIFA-voorzitter wil op 18 maart 2027 in Rabat een nieuw mandaat binnenhalen, maar ligt de laatste maanden onder vuur.

Opvallende reactie van Wenger

Wenger kreeg de vraag of hij zich kandidaat wil stellen. Zijn antwoord was kort: "Voorlopig niet." Daarmee bevestigt hij geen ambities, maar trekt hij evenmin een definitieve streep onder het idee. Een officiële kandidatuur is er dus niet.

De situatie is opmerkelijk. Wenger werkt sinds 2019 voor de FIFA als directeur mondiale voetbalontwikkeling. Hij werd destijds door Infantino aangesteld en is verantwoordelijk voor projecten rond onder meer jeugdvoetbal en opleiding. Een kandidatuur zou betekenen dat hij het opneemt tegen de man met wie hij jarenlang samenwerkte.

Voor de voormalige Arsenal-coach zou het bovendien een erg opmerkelijke carrièreswitch betekenen. De Fransman nam eerder wel afstand van het plan om een deel van de commerciële rechten van FIFA-competities open te stellen voor externe investeerders. Hij verklaarde dat hij niet bij de ontwikkeling van dat voorstel betrokken was. Het project werd uiteindelijk afgevoerd.

Tegenstand groeit

Na de discussie rond dat plan klinkt vanuit verschillende Europese federaties de roep om verandering luider. Ook de Franse bondsvoorzitter Philippe Diallo erkent volgens de berichtgeving de internationale uitstraling van Wenger en wil meewerken aan het zoeken naar een alternatief.

Toch blijft de uitkomst onzeker. Infantino kan nog altijd rekenen op steun van verschillende bonden en Wenger moet eerst beslissen of hij überhaupt wil deelnemen.

Kandidaten moeten zich uiterlijk 18 november melden. Wenger heeft dus nog ongeveer een maand om knopen door te hakken. Tot dan blijft een duel tussen beide mannen vooral een mogelijkheid.

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Arsène Wenger

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