🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

Chelsea heeft zaterdagmiddag drie punten gepakt op bezoek bij Everton. The Blues wonnen met 0-2 in het Hill Dickinson Stadium, maar de wedstrijd werd vooral overschaduwd door een bijzonder zware botsing waarbij doelman Emiliano Martínez geblesseerd uitviel. Daardoor mocht Mike Penders onverwacht tussen de palen plaatsnemen.

Everton hield Chelsea voor de rust lange tijd op afstand. De bezoekers hadden meer balbezit, maar slaagden er aanvankelijk niet in om Jordan Pickford te kloppen. Aan de overkant kreeg ook Everton mogelijkheden, zonder daar voldoende rendement uit te halen.

Vlak na de pauze brak Chelsea de wedstrijd open. Pedro Neto had amper 44 seconden van de tweede helft nodig om de 0-1 binnen te werken. De Portugees zou uiteindelijk uitgroeien tot de beslissende man van de middag.

Zware botsing voor Martínez

Het opvallendste moment volgde diep in de tweede helft. Bij een vrije trap kwam Martínez hard in botsing met Everton-verdediger Jarrad Branthwaite. De Argentijn bleef liggen en moest minutenlang verzorgd worden.

Het incident zelf vond rond de 66ste minuut plaats. Martínez werd na de lange verzorging uiteindelijk per brancard afgevoerd en voor verdere onderzoeken naar het ziekenhuis gebracht.

Daardoor kwam Penders plots in actie. De Belgische doelman was aan de wedstrijd begonnen op de bank, maar werd na de blessure van Martínez ingebracht om de voorsprong van Chelsea te verdedigen. De 21-jarige bleef in het slot zonder tegendoelpunt.

Neto maakt het af

Everton probeerde in de slotfase nog druk te zetten, maar Chelsea hield stand. Door de lange onderbreking kwam er flink wat extra tijd bij. Daarin deed Neto uiteindelijk alle twijfel van de baan. In de 91ste minuut scoorde hij zijn tweede van de middag en legde hij de 0-2-eindstand vast.

Voor Chelsea leverde de trip naar Liverpool zo drie punten op, maar na afloop ging veel aandacht vanzelfsprekend naar Martínez. Voor Penders kreeg de middag dan weer een totaal onverwachte wending: de Belg kreeg door de zware botsing plots zijn kans op het hoogste Engelse niveau.