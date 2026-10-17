Amper zeven tegengoals in vijftien wedstrijden: "Niet aan de bak moeten komen"

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt, clubwatcher KAA Gent
| Reageer
Amper zeven tegengoals in vijftien wedstrijden: "Niet aan de bak moeten komen"
Foto: © photonews

KAA Gent is en blijft ongeslagen. Zeven wedstrijden in de Conference League, acht in de competitie. Nu volgt Rochefort, daarna Braga en daarna Anderlecht. Tegen eind oktober kunnen de Buffalo's alweer veel meer weten. Onder meer Tiago Araujo zit in de vorm van zijn leven.

Linksachter Tiago Araujo is heel goed aan het seizoen begonnen. Dat wist hij tegen het Deense Aarhus te bekronen met een knappe assist op Goore, goed voor de eerste drie punten van het seizoen in de League Phase van de Conference League.

Daardoor zijn de kansen van de Buffalo's om Europees te overwinteren meteen een beetje extra gestegen. Met dank dus aan Araujo, die ook in de competitie goed bezig is en ondertussen al aan twee goals en vijf assists zit over alle competities heen.

KAA Gent is geweldig goed bezig

"Of dit mijn beste seizoen is tot dusver? Dat denk ik wil. Ik wil hard blijven werken om die lijn door te trekken", blijft de linksachter - of linkerwinger zo u wil - er rustig onder. Maar ook hij ziet dat het goed loopt bij De Buffalo's dit seizoen.

"We kunnen altijd beter, maar dit was een goede wedstrijd tegen de kampioen van Denemarken toch wel. We willen deze lijn doortrekken, want we zitten in de goede flow. Zolang je wint, kan je die flow behouden", aldus Araujo.

Davy Roef heeft bijna geen werk

Davy Roef van zijn kant zag Araujo goed spelen, maar ook de rest van zijn verdediging. Dat hij bijna geen werk op te knappen had? Dat zegt alles. En dat toont nogmaals aan dat het toch echt goed gaat met de Gentenaars.

Lees ook... KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

Die slikten alles samen nog maar zeven tegendoelpunten in vijftien wedstrijden, met de Europese wedstrijden erbij gerekend. Op die manier lijkt het erop dat de sterke defensie en organisatie toch echt wel een wapen aan het worden is voor de ploeg uit de Arteveldestad. "Ik heb eigenlijk niet aan de bak hoeven te komen dankzij onze goede defensie vandaag", vatte Roef samen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Rochefort - KAA Gent live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (18/10).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Beker van België
Beker van België Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
KAA Gent
Rochefort
Tiago Araujo

Meer nieuws

KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

KAA Gent neemt duidelijke beslissing over toekomst van jonge doelman

14:00
Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?"

10:30
1
🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

16:00
Messoudi doet duidelijke oproep aan Beerschot-fans voor clash met Anderlecht

Messoudi doet duidelijke oproep aan Beerschot-fans voor clash met Anderlecht

15:00
Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"

Kompany grapt met voormalige JPL-speler: "Misschien heeft hij na de match minder haar"

15:30
"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

"Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven

14:30
3
LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

LIVE BEKERVOETBAL: Hasselt likt wonden na bijna-stunt

14:45
Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard Interview

Standard-speler krijgt harde boodschap van coach Euvrard

13:00
Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

Nicky Hayen krijgt nieuwe klap bij Burnley: crisis wordt steeds groter

13:30
'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

'RSC Anderlecht mikt op sensatie met bekende achternaam'

12:30
🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

🎥 Wat gebeurde er op vrijdagavond in de Croky Cup? Alle goals en beelden verzameld!

12:00
'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen' De derde helft

'Paul Gheysens kan kwart miljard schulden niet terugbetalen'

11:00
'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

'Prince Albert' komt met ontboezeming: "Had dood moeten zijn in 1989"

11:30
LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

LIVE: Club Brugge jaagt op historische dubbel: welke verrassingen heeft Leko in petto tegen Lokeren?

09:50
Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

Het blijft ongezien: opnieuw een tegenstander met lof voor Union SG

10:00
Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door

09:30
3
Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

Axel Witsel kreeg deze zomer ook aanbod van Belgische club

09:00
Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

Waarom aanvoerder Marlon Fossey al na de rust naar de kant ging bij Standard - Dender

08:00
1
UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

UPDATE: Lucas Stassin krijgt goed nieuws

08:30
"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

"Hij verdient die kans": Jess Thorup kondigt grote wijziging aan bij KRC Genk

07:00
Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

Live. Transfernieuws 17/10: Thibaut Courtois gaat zich roeren bij Thomas Henry

07:30
Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

Verrassingen of niet? Dit zijn de uitslagen in de Croky Cup

22:55
'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

'Man van 60 miljoen en meer: Liverpool vindt de vervanger van Mac Allister in de Premier League'

23:30
Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

Timmy Simons ziet grote gevaren bij Francs Borains en is eerlijk over weerzien met oude bekende

22:20
Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout

19:55
6
'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

'Ooit 130 miljoen waard: Spaanse middenmotor wil uitpakken met knaltransfer'

21:50
'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

'Verdediger zint op revanche: Barça ziet 55 miljoen in rook opgaan'

21:20
1
'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

'De tijd dringt: Fenerbahçe dreigt met drastische beslissing over Romelu Lukaku'

20:50
4
"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

"De next big thing": Filip Joos krijgt maar geen genoeg van deze JPL-speler

20:25
Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

Bang afwachten voor Ivan Leko & co: drie sterkhouders out?

19:00
'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

'Besiktas wil ex-toptalent van Club Brugge als concurrent voor Trossard'

19:30
Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

Beveren gaat minstens vijf keer wisselen: coach is formeel

18:40
Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

Dreigt ontslag bij bekernederlaag? Antwerp-coach Compper is stellig

18:20
1
KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

KAA Gent én STVV doen uitstekende zaken: zo goed ziet het eruit

18:00
Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

Ondanks ontgoocheling in Zagreb: Vitor Bruno vindt interessante optie

17:30
Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

Analisten hebben iets te zeggen over Ivan Leko en schuwen de grote woorden niet

17:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 8
SK Beveren SK Beveren 1-3 Lommel SK Lommel SK
Cercle Brugge Cercle Brugge 1-2 Anderlecht Anderlecht
La Louvière La Louvière 1-4 Club Brugge Club Brugge
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-2 KAA Gent KAA Gent
KRC Genk KRC Genk 3-0 KV Kortrijk KV Kortrijk
Standard Standard 0-1 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 1-1 OH Leuven OH Leuven
Westerlo Westerlo 5-1 Antwerp Antwerp
KV Mechelen KV Mechelen 4-3 STVV STVV

Nieuwste reacties

rinus michels rinus michels over "Anderlecht-onwaardig": Johan Boskamp kon zijn ogen niet geloven BarkieBoss BarkieBoss over Waarom ligt het dossier Propere Handen nu weer stil? Advocaat Mogi Bayat is de reden BarkieBoss BarkieBoss over Club Brugge-fans drijven de spot met KAA Gent na wel héél pijnlijke fout stochanskys stochanskys over Hét startschot van dé transfersoap is gegeven: 'Liverpool betaalt 250 miljoen euro (!) voor Mbappé' Mariobrugge °Free Shaky° Mariobrugge °Free Shaky° over Club Brugge - KSC Lokeren: - TIGERMANIA TIGERMANIA over Topclub is Tresoldi niet vergeten - en ook de UEFA heeft de gouden move van Verhaeghe door The Purple Knight The Purple Knight over Beerschot komt met héél slecht nieuws voor fans tegen Anderlecht (en doet warme oproep) Vermeiren Willy Vermeiren Willy over Beerschot staat scherp voor Anderlecht: Vitor Bruno kan dit maar beter niet doen ColinMcrae4everOnTheLimit ColinMcrae4everOnTheLimit over Vanhaezebrouck en Deschacht unisono over verrassende titelkandidaat(?): "Wie wel?" .. .. over Anderlecht voelt zich bestolen van punt in Europa: gefrustreerde spelers reageren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved