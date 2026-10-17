Amper zeven tegengoals in vijftien wedstrijden: "Niet aan de bak moeten komen"

KAA Gent is en blijft ongeslagen. Zeven wedstrijden in de Conference League, acht in de competitie. Nu volgt Rochefort, daarna Braga en daarna Anderlecht. Tegen eind oktober kunnen de Buffalo's alweer veel meer weten. Onder meer Tiago Araujo zit in de vorm van zijn leven.

Linksachter Tiago Araujo is heel goed aan het seizoen begonnen. Dat wist hij tegen het Deense Aarhus te bekronen met een knappe assist op Goore, goed voor de eerste drie punten van het seizoen in de League Phase van de Conference League.

Daardoor zijn de kansen van de Buffalo's om Europees te overwinteren meteen een beetje extra gestegen. Met dank dus aan Araujo, die ook in de competitie goed bezig is en ondertussen al aan twee goals en vijf assists zit over alle competities heen.

KAA Gent is geweldig goed bezig

"Of dit mijn beste seizoen is tot dusver? Dat denk ik wil. Ik wil hard blijven werken om die lijn door te trekken", blijft de linksachter - of linkerwinger zo u wil - er rustig onder. Maar ook hij ziet dat het goed loopt bij De Buffalo's dit seizoen.

"We kunnen altijd beter, maar dit was een goede wedstrijd tegen de kampioen van Denemarken toch wel. We willen deze lijn doortrekken, want we zitten in de goede flow. Zolang je wint, kan je die flow behouden", aldus Araujo.

Davy Roef heeft bijna geen werk

Davy Roef van zijn kant zag Araujo goed spelen, maar ook de rest van zijn verdediging. Dat hij bijna geen werk op te knappen had? Dat zegt alles. En dat toont nogmaals aan dat het toch echt goed gaat met de Gentenaars.



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Die slikten alles samen nog maar zeven tegendoelpunten in vijftien wedstrijden, met de Europese wedstrijden erbij gerekend. Op die manier lijkt het erop dat de sterke defensie en organisatie toch echt wel een wapen aan het worden is voor de ploeg uit de Arteveldestad. "Ik heb eigenlijk niet aan de bak hoeven te komen dankzij onze goede defensie vandaag", vatte Roef samen.