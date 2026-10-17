Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Mike Penders maakt plots Premier League-debuut: Xabi Alonso heeft er wat over te zeggen
Foto: © photonews

Mike Penders heeft zaterdag op een onverwacht moment zijn eerste minuten in de Premier League gemaakt. De Belgische doelman moest bij Chelsea plots invallen tegen Everton, nadat Emiliano Martínez bij een botsing geblesseerd raakte. Chelsea won met 0-2, maar na afloop ging veel aandacht naar de jonge vervanger. Trainer Xabi Alonso sprak positief over hem.

Martínez kwam tijdens de tweede helft hard in aanraking met Everton-spelers toen hij een vrije trap probeerde weg te werken. De Argentijn kreeg langdurig verzorging en verliet het veld op een brancard. Penders moest zonder uitgebreide voorbereiding het doel in, op een moment waarop de wedstrijd nog niet beslist was.

Voor de 21-jarige Belg werd het zo een bijzonder debuut. Hij hielp Chelsea de voorsprong vast te houden en mocht na het laatste fluitsignaal een clean sheet vieren. Pedro Neto maakte beide doelpunten voor de Londense club.

Xabi Alonso heeft vertrouwen in Mike Penders

Alonso liet achteraf weten dat de invalbeurt hem vertrouwen geeft. "Mike heeft persoonlijkheid, hij is moedig en we hebben het volste vertrouwen in hem", zei de Spaanse trainer via de officiële clubkanalen. "Hij heeft het goed gedaan." 

Dat vertrouwen komt volgens Alonso niet uit het niets. Penders had dit seizoen al ervaring opgedaan in bekerwedstrijden. Wanneer de ploeg hem nodig heeft, moet hij volgens zijn coach klaarstaan om te presteren, ongeacht de omstandigheden.

De trainer koppelde zijn lof bovendien aan een bredere boodschap over de selectie. Iedere speler moet zich belangrijk voelen, benadrukte hij. Ook wie niet wekelijks aan de aftrap staat, kan plots een beslissende rol krijgen.

Lees ook... 🎥 Penders maakt Premier League-debuut na noodsituatie bij Chelsea tijdens duel met Everton

Zorgen over Emiliano Martínez

Over Martínez bleef Alonso voorzichtig. De Argentijn was volgens de informatie waarover hij beschikte bij bewustzijn toen hij het stadion verliet. In het ziekenhuis onderging hij uit voorzorg onderzoeken. Over de ernst van het letsel kon de trainer nog niets definitiefs zeggen.

Voor Penders was het hoe dan ook een onverwachte kans op het hoogste Engelse niveau. Zijn trainer maakte na afloop duidelijk dat hij vertrouwen heeft in de Belg.

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