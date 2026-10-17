Opvallende terugkeer: Standard-speler maakt na bijna zeven jaar opnieuw minuten op Sclessin

Dimitri Lavalée kreeg woensdag tegen Dender zijn eerste minuten van het seizoen bij de hoofdmacht van Standard. Een korte invalbeurt, maar wel eentje met grote betekenis na een lange revalidatie.

De vorige keer dat Dimitri Lavalée het shirt van Standard droeg, dateerde van januari 2020. Toen begon een mysterieus virus pas op te duiken in China, namen de Rouches het nog op tegen Arsenal in Europa, moest Nicolas Raskin nog helemaal doorbreken en stond Obbi Oulare in de spits.

Bijna zeven jaar later ziet de voetbalwereld in Luik er helemaal anders uit. Lavalée verliet zijn opleidingsclub en deed ervaring op bij onder meer Mainz, STVV en KV Mechelen, voor hij deze zomer opnieuw neerstreek op Sclessin.

Lavalée knokte zich terug na zware knieblessure

Tot juni speelde de Luikenaar nog voor Sturm Graz. Met de Oostenrijkse topclub pakte hij twee landstitels en kwam hij uit in de Champions League. Zijn laatste maanden in Graz werden evenwel een bijzonder moeilijke periode.

In november scheurde Lavalée zijn kruisband. Die zware blessure woog ook op de start van zijn tweede passage bij Standard: tot deze week was hij nog niet fit genoeg om in de competitie op het wedstrijdblad te staan.

Nu lijkt de 28-jarige verdediger eindelijk opnieuw aansluiting te vinden. Na ritme te hebben opgedaan bij de U23 tegen Onhaye in eerste nationale, mocht hij tegen Dender twintig minuten voor tijd invallen. Hij verving Gustav Mortensen, die nog altijd met zichzelf worstelt.



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Euvrard ziet extra opties voor Standard

Trainer Vincent Euvrard was tevreden over de eerste stappen van zijn teruggekeerde verdediger. "Zijn evolutie is goed, anders had ik hem niet ingebracht. Tijdens zijn revalidatie waren er nog enkele hindernissen, wat logisch is na zo'n lange afwezigheid. Maar hij gaat er steeds op vooruit", vertelde hij op zijn persconferentie.

De invalbeurt van Lavalée had volgens Euvrard meteen een zichtbaar effect. "Hij is rustig aan de bal, ziet snel de oplossingen en had een goede technische connectie met Tobias Mohr. Daardoor konden we op de linkerflank meer de bovenhand nemen, met meer druk en impact."

Samen met Andi Zeqiri kan Lavalée de komende weken dus een welkome versterking worden voor de Rouches. "Hoe meer spelers van dat kaliber terugkeren in de groep, hoe meer opties en kwaliteit je hebt. We zullen iedereen nodig hebben."